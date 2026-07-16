© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Vote on U.S. aid to Israel exposes sharp divide in Congress

Season 2026 Episode 146 | 6m 48s

Israel’s war in Gaza and its joint military operation with the U.S. against Iran are fueling deep divisions on Capitol Hill, especially among Democrats. Wednesday, more than half of House Democrats voted to end U.S. military funding for Israel. A separate provision aimed at strengthening U.S.-Israel cooperation is also exposing sharp differences. Lisa Desjardins reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 0:30
Made With Love
Season 1 Preview
Meet gifted artisans who pour passion and skill into timeless products made with love.
Preview: S1 | 0:30
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:50
POV
Trailer | Arrest the Midwife
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Preview: S39 E5 | 1:50
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 2:57
POV
Trailer | How to Build a Library
Trailer for How to Build a Library by directors Maia Lekow and Christopher King.
Preview: S39 E4 | 2:57
Daniel Tiger's Neighborhood
Jodi Makes Art in the Sky
Jodi imagines she is drawing bugs and clouds in the sky with her crayons!
Clip: S8 E2 | 0:54
Daniel Tiger's Neighborhood
Daniel and Prince Wednesday At the Swingset
Prince Wednesday learns to ask before he pushes Daniel on the swings.
Clip: S8 E2 | 1:28
Daniel Tiger's Neighborhood
"Before You Touch Someone, Ask if It's Okay" Song
Everyone learns that before you touch someone, you should ask them if it's okay!
Clip: S8 E2 | 1:03
Daniel Tiger's Neighborhood
Jodi Learns to Ask Before Touching Someone Else
Jodi wants to touch Miss Elaina's hair but she learns that she has to ask first!
Clip: S8 E2 | 2:18
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E145 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E144 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E143 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E142 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E141 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E140 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E139 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E138 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46