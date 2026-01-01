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PBS News Hour

Met Opera adapts experimental novel 'Lincoln in the Bardo'

Season 2026 Episode 216 | 7m 58s

An acclaimed novel comes to life as a new opera, exploring a deeply personal side of one of America's most consequential presidents, Abraham Lincoln, and the profound grief that shaped his life. Jeffrey Brown takes in "Lincoln in the Bardo" at the Metropolitan Opera in New York for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 2:10
American Masters
Wilder
Celebrate the legacy of Gene Wilder, the actor behind Willy Wonka and Young Frankenstein.
Preview: S40 E8 | 2:10
Watch 0:33
Christmas With The Tabernacle Choir
Peace on Earth: Christmas with The Tabernacle Choir
Stephanie J. Block and Sebastian Arcelus join The Tabernacle Choir for an epic holiday celebration.
Preview: S2026 E1 | 0:33
Watch 0:30
Secrets of the Dead
Preview | Finding America's Fallen
Explore the site of the Battle of Camden and its importance to the American Revolution.
Preview: S23 E8 | 0:30
Watch 1:51
Secrets of the Dead
How Black Colonial Marines Changed the War of 1812
Formerly enslaved Americans formed Britain's Colonial Marines unit and marched on Washington, D.C.
Clip: S23 E7 | 1:51
Watch 1:37
Secrets of the Dead
Archaeologists Discover Revolutionary War Soldiers Buried at Camden Battlefield
A metal detector survey reveals long-lost soldiers at Camden Battlefield.
Clip: S23 E8 | 1:37
Watch 3:17
Secrets of the Dead
Inside the Deadly Musket Warfare of the American Revolution
A musket ball reveals the deadly reality of Revolutionary War combat.
Clip: S23 E8 | 3:17
Watch 1:30
Secrets of the Dead
How Forensic Genealogy Is Solving a 246-Year-Old Mystery
DNA may help identify a soldier killed at the Battle of Camden.
Clip: S23 E8 | 1:30
Watch 1:53
Secrets of the Dead
Fighting Erosion With Living Oyster Reefs
Tangier Island's lawns are turning into marshes. Can oyster reefs help?
Clip: S23 E7 | 1:53
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