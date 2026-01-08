Latinos en CT con sentimientos encontrados ante captura de presidente venezolano Nicolás Maduro

Read in English

Algunos de los miembros de la pequeña comunidad venezolana-estadounidense en Connecticut muestran un optimismo cauteloso ante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.

Fabián Durango, residente de Norwalk y originario de Caracas (la capital de Venezuela), dice sentirse aliviado de que Maduro haya sido derrocado.

“Ya era hora. Me alegro de que lo hayan hecho”, declaró Durango. “Me alegro de que se haya hecho de forma rápida y ordenada”.

Durango emigró de Venezuela con sus padres a los 10 años y no ha visitado el país en años. Dice que tiene varios familiares en Caracas, muchos de quienes vieron aviones volar a poca altura mientras se llevaba a cabo la redada del sábado. Durango cuenta que su familia abandonó el país en 1990, durante un periodo de conflictos civiles, años antes de que Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, ganara su primera elección presidencial.

Ahora Durango espera que Venezuela pueda trazar un nuevo rumbo, a pesar de su economía tambaleante como resultado de las sanciones internacionales y la mala gestión del gobierno. Durango mantiene el optimismo, aunque expresó ciertas preocupaciones sobre las intenciones del gobierno estadounidense, las cuales el presidente Donald Trump declaró abiertamente son recuperar el acceso a las vastas reservas de petróleo del país.

“Nuestro presidente es un empresario enérgico... no son ni buenas ni malas, pero se aprovechan de los débiles... y me preocupa que esto sea solo una pugna por recursos naturales y minerales”, señaló Durango.

Clodomiro Falcón, presidente de Asoven CT (Asociación Venezolana de Connecticut), también se muestra optimista, pero señaló que sus opiniones no reflejan la posición oficial de la asociación.

“Tengo muchas esperanzas, aunque entiendo que sacar a Maduro es parte de un proceso muy complejo, que no se da de la noche a la mañana”, dijo Falcón.

Falcón llegó a Estados Unidos en 1986 para cursar estudios superiores. Relata que no abandonó Venezuela por razones económicas ni políticas, pero terminó quedándose en EE. UU. luego de terminar sus estudios.

Pero Falcón mantuvo lazos estrechos con su familia en el país y los visitó regularmente hasta 2016, cuando expiró su pasaporte. Además, surgieron advertencias de viaje al país que le impidieron regresar.

“Existen muchas narrativas y mentiras en Venezuela. Narrativas del régimen que dicen que Venezuela estaba en paz, que Venezuela era perfecta, que era el cielo, y todas son mentiras”, dijo Falcón.

Según reportajes previos de NPR, los problemas económicos de Venezuela convirtieron a muchos en refugiados, que huyeron de la inflación desenfrenada de los últimos años y de la violenta represión política mientras la economía se veía afectada por una creciente desigualdad de ingresos. Algunos de estos refugiados llegaron a Estados Unidos en años recientes y enfrentaron instancias de xenofobia por supuestas conexiones con el crimen organizado y el narcotráfico, aunque el New York Times cuestionó esas conexiones en sus reportajes.

Aunque muchos refugiados venezolanos no son criminales, Falcón admite que su tierra natal está gobernada por ellos y se opuso a las manifestaciones que critican la intervención estadounidense en Venezuela.

“Creo que estas personas no entienden que lo que sucedió no fue un ataque a Venezuela”, opinó Falcón. “Esto fue un ataque a una organización criminal”.

Falcón espera poder visitar el país, siempre y cuando el gobierno de Maduro sea completamente derrocado.

“Pido al Señor que me mantenga con vida y saludable para poder volver a ver a Venezuela”, dijo Falcón.

Sentimientos encontrados más allá de Venezuela

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, ha insinuado la posibilidad de más intervenciones militares estadounidenses contra otros países latinoamericanos, incluidos México y Colombia.

Estas implicaciones han dejado a la colombiana-estadounidense Amy Carmona en la incertidumbre sobre lo que el futuro pueda deparar para su familia en Medellín, la “Ciudad de la Eterna Primavera” en Colombia.

Carmona es estudiante de segundo año en la Universidad de Connecticut y presidente de relaciones públicas de PorColombia, la Asociación de Estudiantes Colombianos de UConn.

“Obviamente, [el presidente colombiano Gustavo] Petro está dirigiendo el país de una manera muy lamentable, pero no me parece nada ético ir y hacer lo mismo”, expresó Carmona.

Ella entiende que no puede ignorar las repercusiones que podrían darse en Venezuela tras la extracción y compara la situación con la falta de estructura y estabilidad en Irak luego de la salida de Saddam Hussein.

Carmona dice que tampoco puede ignorar las intenciones de la administración Trump con el petróleo de Venezuela. El senador estadounidense Chris Murphy ha señalado lo mismo, afirmando que la operación en Venezuela trata de “enriquecer a los patrocinadores de Trump en la industria petrolera”.

Sin embargo, la mayor preocupación de Carmona es que la situación no parece inquietar a sus familiares y otros colombianos.

Durante la operación del sábado, ella se encontraba en Medellín, visitando a su familia durante las fiestas. Mientras veía la noticia de la captura de Maduro desenvolverse en redes sociales, Carmona dice que su familia estaba celebrando.

“Mi familia está muy feliz. Están encantados con la noticia. No he escuchado a nadie criticar lo sucedido. Los que critican son principalmente personas de Estados Unidos que ya han visto esto con invasiones de otros países, pero obviamente un país de tercermundista va a agradecer una reducción en los precios o que surja una oportunidad para otro líder”, enfatizó Carmona.

La respuesta de Petro a Trump— en donde advirtió a Trump que tomará represalias si Trump ataca— también le hace pensar a Carmona que a los colombianos realmente no les preocupa un ataque de EE. UU.

“Siento que la gente no lo está tomando tan en serio como debería, principalmente porque no creo que la gente conoce las implicaciones”, explicó Carmona.

Esas implicaciones son lo que podría pasar con Colombia si Petro fuera capturado de la misma manera que Maduro.

“No sé el país terminaría en las manos correctas en esta situación, porque la presencia guerrillera es muy fuerte aquí. Creo que honestamente podría ir de cualquier manera”, dijo.

Se han publicado reportajes de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo rebelde de izquierdas en Colombia, se está preparando para una posible intervención militar de EE. UU..

Carmona se pone nerviosa de tan solo pensarlo.

“Con toda sinceridad te digo que, cuando oí un ruido fuerte [el domingo], pensé, ‘Dios mío, ¿llegó el momento?’”, relató Carmona.

Ahora exhorta a otras personas con los mismos miedos a que se mantengan informados y sigan teniendo fe.

“Es muy importante mantener la fe en un momento tan difícil como este, porque si no crees en algo, es muy fácil que te lleven en la dirección equivocada”, recalcó Carmona.