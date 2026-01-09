Make the Road CT celebra 10 años promoviendo la justicia social y ayudando a otros a hacerse oír

Read in English

En 2018, Sonia Hernández estaba matriculando a sus hijos en una escuela en Bridgeport luego de haberse mudado de Nueva York recientemente. Fue una experiencia diferente a lo que había sido su costumbre.

“En Nueva York, las escuelas organizaban una bienvenida para los padres”, relató Hernandez. “Te hacían un recorrido por el colegio y te mostraban quiénes eran los maestros y cuáles eran sus programas. Cuando nos mudamos a Bridgeport, ni siquiera nos dejaron ver la escuela”.

Hernández cuenta que solo pudo acudir a la oficina del colegio para matricular a sus hijos. Si quería hablar con los maestros de sus hijos o el director, dice que tenía que programar una reunión. Además, comenta que la escuela no tenía un intérprete adecuado para hispanohablantes como ella.

“Me sentí rara y frustrada”, confesó Hernandez. “Me dijeron: ‘Vamos a traer a la secretaria para traducir’, pero la secretaria traducía apenas una palabra y ya el director estaba pasando al próximo punto”.

Fue entonces que Hernandez descubrió Make the Road Connecticut, una organización que defiende los derechos de los latinos, los inmigrantes indocumentados y las familias trabajadoras. El grupo tiene por objetivo crear nuevos sistemas que garanticen el acceso equitativo en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.

Make the Road celebra 10 años de labor en defensa de sus comunidades. Hernandez dice que el compromiso que han mantenido por 10 años les ha ayudado a ella y a otras personas a encontrar su voz.

“Cuando llegas a este país, vienes con la mentalidad de que, como eres extranjero, no tienes derecho a nada”, explicó Hernandez. “[Make the Road Connecticut] te da las herramientas y te enseña que el que no tengas estatus migratorio ni documentación legal no significa que no tienes derecho a hacerte escuchar”.

1 of 5 — 30XX.jpg Miembros de Make the Road Connecticut se reúnen y marchan hacia el Capitolio estatal durante las manifestaciones de “May Day”, el 1 de mayo de 2025. Make the Road Connecticut 2 of 5 — 28XX.jpg Un miembro de Make the Road Connecticut comparte su experiencia durante una rueda de prensa sobre justicia en la vivienda, acompañada de Mary Smith, codirectora adjunta de Make the Road Connecticut, en el edificio de oficinas legislativas el 21 de febrero de 2023. Make the Road Connecticut 3 of 5 — 31xx.jpg Miembros de Make the Road CT en Bridgeport se manifiestan contra las deportaciones y para mantener unidas a las familias, el 18 de abril de 2016. Make the Road Connecticut 4 of 5 — 08XX.jpg Miembros de Make the Road Connecticut se reúnen en una asamblea general para informarse sobre los principales temas comunitarios y las campañas en curso, el 14 de octubre de 2023. Make the Road Connecticut 5 of 5 — 23XX.jpg Miembros de Make the Road CT marchan por los derechos de trabajadores e inmigrantes en Bridgeport, el 14 de enero de 2017. Make the Road Connecticut

De comienzos difíciles a la reafirmación de un compromiso

Barbara Lopez fue víctima de las desigualdades educativas en Los Ángeles cuando sus padres guatemaltecos la matricularon en la escuela de una zona de clase alta, donde la mayoría de los alumnos eran blancos.

“Era tal el nivel de ingresos que yo era una de las pocas estudiantes de color o internacionales. Y como mi apellido es Lopez, la gente pensaba que era pariente de Jennifer Lopez”, contó. “Los chicos siempre me preguntaban de qué país era, porque mi acento era muy marcado. Me sentí excluida en esa escuela”.

Al mudarse a Connecticut ya de adulta, Lopez descubrió desigualdades similares en el sistema de escuelas públicas de Bridgeport. Lopez también observó que la comunidad de inmigrantes en Bridgeport no estaba muy organizada como colectividad.

Ya estaba trabajando como organizadora sindical para los trabajadores de centros de cuidado infantil y de cuidados en el hogar; solo era cuestión de adaptar el enfoque.

En 2015, Lopez ayudó a crear Make the Road Connecticut como cofundadora y organizadora en Bridgeport, tomando como referencia el modelo organizativo de la primera Make the Road, establecida en Nueva York en la década de 1990. Hoy en día, hay cinco capítulos de Make the Road en el país, incluidos Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania.

Lopez admite que al principio fue difícil, porque aunque hablaba español y parecía latina, había mucha desconfianza y malos entendidos sobre el propósito de su organización.

“Iba a paradas de autobús, lavanderías, iglesias o a donde iban las mamás a recoger a sus hijos”, dijo. “Muchos respondían con: ‘¿Pero qué quieres de mí?’. Esto requirió muchas conversaciones personales, visitas casa por casa, reuniones en cafés y bibliotecas. Requirió un gran esfuerzo para conectar con líderes respetados en la comunidad”.

Make the Road Connecticut Barbara Lopez, directora ejecutiva de Make the Road CT, facilita una reunión de padres en la oficina original de Bridgeport en State St., el 11 de marzo de 2016.

En opinión de Lopez, ese esfuerzo ha dado frutos, logrando que en las escuelas se ofrezca interpretación y otros servicios para los padres que no hablan inglés, que se extendiera la cobertura de Husky Health a residentes indocumentados y que se reforzaran las protecciones para los inmigrantes indocumentados mediante nuevas versiones de la Ley TRUST, entre otras iniciativas exitosas en materia de vivienda y justicia laboral.

Sin embargo, Lopez dice que la mayor victoria recae en la comunidad. Ella afirma que la organización ha creado una red muy activa en Bridgeport y Hartford, ayudando a sus miembros a volverse parte del personal. Incluso, los hijos de algunos han crecido deseosos de convertirse en miembros.

“Nuestro comité juvenil en Bridgeport acepta miembros de 13 a 21 años de edad. Estos chicos llevan tanto tiempo viniendo con sus padres, que ahora dicen: ‘Ya cumplí 13 años. Ahora puedo unirme al comité juvenil, ¿verdad?’”, comentó Lopez. “Ver eso me llena de consuelo, alegría y esperanza”.

Gracias a ese relevo generacional, el trabajo sigue adelante. Lopez señala que este 10mo aniversario de Make the Road Connecticut no solo se trata de un hito en el tiempo; también representa una reafirmación del compromiso de sus miembros con las causas que les importan.

Un futuro esperanzador

Yuri Diaz Ortiz se unió a Make the Road Connecticut hace unos cinco años, en busca de las mismas soluciones que Sonia Hernandez buscaba en 2018: recursos en español para padres latinos en las escuelas de sus hijos.

“No era posible conseguir ningún documento en español. Todo estaba en inglés”, dijo Diaz Ortiz. “Así que nos esforzamos para que esos recursos estuvieran disponibles en diferentes idiomas”.

Sin embargo, esa lucha por la justicia no fue algo que le saliera de forma natural a Diaz Ortiz. Afirma que, gracias a su preparación y experiencia, se convirtió en una activista muy vocal.

Make the Road Connecticut Miembros del Youth Power Committee (“Comité de poder juvenil”) y defensores de los padres de Make the Road Connecticut celebran una rueda de prensa para presentar su propuesta para el Centro de Éxito Estudiantil antes de una reunión de la Junta de Educación, y solicitan apoyo institucional, el 22 de abril de 2024.

“Me ha cambiado bastante, bastante porque empecé siendo una persona muy tímida, y ahora soy miembro líder a nivel estatal aquí en Connecticut”, contó Diaz Ortiz. “Creo que me ha ayudado bastante. Yo he sobresalido bastante, y todo ha sido gracias a Make the Road”.

Diaz Ortiz dice que le gustaría ver a Make the Road Connecticut crecer aún más en la próxima década. Piensa que la organización puede hacer avances aún mayores en educación, salud o derechos de los inmigrantes.

“Como hispanos, buscamos un espacio donde se escuche nuestra voz, donde podamos decir: ‘Aquí estoy y aquí me quedo’. Y que me escuchen. Si no me escuchan, pues los hacemos que nos escuchen”, advirtió Diaz Ortiz.

Sin embargo, en última instancia, Diaz Ortiz dice que le gustaría escuchar a más miembros de la comunidad compartir cómo Make the Road Connecticut los ha ayudado a sentirse capacitados para hablar sobre los temas que les preocupan.

“Quiero oír a la gente decir que Make the Road les dio una mano amiga y que se sintieron libres, que son líderes y siguen siéndolo”, dijo Diaz Ortiz. “Quiero que nuestros hijos digan: ‘Mi mamá fue parte de Make the Road. Mi tía era parte de Make the Road’, [y que los miembros de la comunidad respondan], ‘¡Qué bien! Yo también he recurrido a Make the Road’”.

Image provided by Make The Road Connecticut Los miembros de Make The Road Connecticut celebran su 10mo aniversario.

Más información

En el sitio web de Make the Road Connecticut podrás encontrar una cronología de la última década y más información sobre la organización.

También están presentes en las redes sociales, como Instagram y Facebook.