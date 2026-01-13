© 2026 Connecticut Public

Avelo Airlines suspenderá vuelos de deportación por motivos económicos

Connecticut Public Radio | By Chris Polansky
Published January 13, 2026 at 10:25 AM EST
ARCHIVO: Un vuelo de Avelo despega del aeropuerto regional Tweed-New Haven mientras manifestantes se reúnen fuera para protestar contra el contrato de la aerolínea para transportar a personas deportadas en nombre del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS).
Tyler Russell
/
Connecticut Public
ARCHIVO: Un vuelo de Avelo despega del aeropuerto regional Tweed-New Haven mientras manifestantes se reúnen fuera para protestar contra el contrato de la aerolínea para transportar a personas deportadas en nombre del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS).

Read in English

El pasado miércoles, una representante de Avelo Airlines confirmó a Connecticut Public que la compañía pondrá fin a sus polémicos vuelos en nombre del Departamento de Seguridad Nacional.

“Avelo cerrará la base en [el Aeropuerto Mesa Gateway en Mesa, Arizona] el 27 de enero y dará por concluida toda participación en el programa de vuelos chárter del DHS”, declaró Courtney Goff, representante de Avelo, en su comunicado.

Esta aerolínea de bajo costo, con una presencia destacada en el Aeropuerto Tweed-New Haven, desde el año pasado ha sido el blanco de protestas debido a su práctica de operar vuelos de deportación desde el aeropuerto en Mesa. En declaraciones al New Haven Independent, Avelo precisó que la decisión de poner fin a los vuelos de deportación fue estrictamente financiera.

“El programa proporcionó beneficios a corto plazo, pero en última instancia no generó suficiente ingreso de manera consistente y previsible para hacer frente a su complejidad operativa y los costos”, sentenció Goff.

Aun así, los activistas que participaron en las manifestaciones celebraron la noticia como una victoria. Anne Watkins pertenece a la Coalición de Inmigrantes de New Haven, que desde el año pasado ha formado parte de protestas contra Avelo por los vuelos de deportación.

Watkins aseguró, “Hacer el trabajo sucio de ICE no vale la pena. Nos alegra su decisión, y nos gustaría que todo el mundo, todas las empresas que se están lucrando de esta máquina de deportaciones y detenciones, dejara de colaborar con ICE de la misma forma”.

“Avelo no es la única parte implicada, pero estamos muy contentos por la victoria de hoy”, añadió. “Estamos verdaderamente encantados de que hayan decidido dejar de participar en la trata de personas, el secuestro, la detención y deportación de personas, de nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colegas, los maestros de nuestros hijos”.

El Fiscal General de Connecticut, William Tong, quien ha criticado la participación de Avelo en las operaciones de deportación, emitió un comunicado:

“Si esto significa que Avelo ya no va a seguir lucrándose del cruel y temerario programa de deportación de Trump, la separación de familias, la deportación de niños y ciudadanos, y la privación del derecho al debido proceso, entonces ya era hora”, afirmó Tong.

“Tienen mucho trabajo por delante para recuperar la confianza de este estado”, expresó. “Espero que puedan lograrlo”.
Chris Polansky
Chris Polansky joined Connecticut Public in March 2023 as a general assignment and breaking news reporter based in Hartford. Previously, he’s worked at Utah Public Radio in Logan, Utah, as a general assignment reporter; Lehigh Valley Public Media in Bethlehem, Pa., as an anchor and producer for All Things Considered; and at Public Radio Tulsa in Tulsa, Okla., where he both reported and hosted Morning Edition.
See stories by Chris Polansky

