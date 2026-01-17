Audioguía de mural de 5 plantas en honor al trabajador estadounidense, ahora disponible en español

Read in English

En uno de los edificios industriales históricos de Winsted, hay un mural que deja a todos sus visitantes boquiabiertos, elevando la mirada para poder verlo mejor. El mural mide cinco plantas de altura por 120 pies de largo y presenta los rostros de trabajadores estadounidenses.

“Empezamos a pensar en esta audioguía luego de que diera un recorrido a algunas amistades que nos visitaron”, dijo la artista Ellen Griesedieck. Ella fue quien creó el mural que sirve de foco central del American Mural Project.

Uno de los amigos de Griesedieck sugirió que se crearan audioguías para compartir las historias de los trabajadores que aparecen en el mural. Estos son relatos en las propias palabras de los trabajadores o a través de las experiencias que Griesedieck tuviera con ellos. Griesedieck confiesa que al principio sintió ciertas reservas en cuanto a explorar la idea.

“Pensé: ‘No creo que a la gente le vaya a gustar eso. Sabes, es demasiado’. Y él me dijo: ‘Confía en mí’... y ahora estoy impresionada”, relató Griesedieck. “A veces veo niños pequeños pasar mientras cuentan [las marcas de la audioguía] para asegurarse de que visitaron todas las estaciones”.

En diciembre, el American Mural Project anunció que ahora sus audioguías tienen la opción de escucharse en español.

Griesedieck dice que la inclusión es una de sus principales prioridades.

“Si el porcentaje [de hispanos] que nos visita no puede conocer más sobre las historias, entender mejor el mural, entonces no los estamos incluyendo”, opinó Griesedieck.

El mural muestra personas en todo tipo de profesiones, incluyendo camioneros, agricultores, mineros de cobre y cirujanos del corazón. Griesedieck explica que el mural no solo honra la labor de estas personas; también resalta la colaboración entre los trabajadores estadounidenses.

“Estamos perdiendo la capacidad de recordar lo emocionante que es trabajar juntos y demostrar nuestro aprecio mutuo por el trabajo que hacemos”, advirtió Griesedieck. “Cuando el público nos visita y me dicen que se sienten a gusto y contentos, como si de alguna manera estuvieran incluidos, siento que he cumplido mi cometido”.

Ayannah Brown / Connecticut Public El American Mural Project en Winstead, Connecticut el 23 de diciembre 2025.

Una obra de amor

Griesedieck empezó a idear el mural en 1999, mientras trabajaba en una serie de pinturas sobre la fuerza laboral estadounidense. Nos cuenta que, durante sus viajes de trabajo por todo el país, conoció a trabajadores que la inspiraron.

“Quise pintarlos porque sentí que el público no valoraba las contribuciones que todos hacemos cada día por los demás”, dijo Griesedieck.

Según Griesedieck, fue entonces que pensó: “¿Y si simplemente tomo todos los lugares de trabajo que he visitado por todo el país y creo un mural enorme? Algo tan grande, tan imposible y ridículo, que no te lo puedes perder.”

A medida que el proyecto fue creciendo, también lo hicieron los artistas que participaron en él. Griesedieck deseaba que los demás comprendieran el poder de la fuerza laboral estadounidense, por lo que los desafió y los inspiró a colaborar con ella en el proyecto.

El American Mural Project (AMP) fue fundado en 2001 como una organización sin fines de lucro que promueve y celebra al trabajador estadounidense mediante programas educativos centrados en el arte.

El AMP, a través de sus varios proyectos artísticos, permitió que miles de estudiantes y adultos de todo EE. UU., e incluso estudiantes de Connecticut, contribuyeran a la creación de este mural.

Según Griesedieck, el AMP no tiene planes de detenerse; las audioguías en español son un paso más hacia las metas de la organización.

“Lo más importante fue la inclusión, y creo que ese seguirá siendo nuestro tema a medida que crezcamos e invitemos a más niños a formar parte de los programas, a plantearse sus propias ideas y a llevarlas a cabo”, dijo Griesedieck.

Más información

El American Mural Project en Winsted está abierto los viernes y sábados, de 10 a.m. a 5 p.m., y los domingos, de 12 p.m. a 5 p.m.

La entrada para la exposición del mural incluye las audioguías en inglés y español. Puedes comprar tu boleto en línea o en la entrada. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 100 entran libre de costo.