Un vistazo al caos ocurrido en la protesta contra ICE en Hartford

El jueves por la noche, se vivió un momento de alta tensión en una manifestación convocada en Hartford para protestar por el tiroteo de agentes de ICE contra una mujer en Minneapolis. El enfrentamiento entre algunos manifestantes y presuntos agentes federales de inmigración involucró el uso de gas pimienta y un supuesto incidente vehicular donde el conductor se dio a la fuga.

Daniela Doncel, de Connecticut Public, se encontraba como reportera en el lugar de los hechos, frente al edificio federal, y nos ofreció más detalles de lo ocurrido.

Doncel y Mark Mirko, subdirector de visuales de CT Public, se encontraban en el lugar reportando sobre la protesta pacífica organizada por varias organizaciones, a la que asistieron cientos de personas.

Doncel: Varios activistas se subieron al podio para compartir sus discursos y condenar el asesinato de Renee Good, haciendo un llamado a la unidad contra todo lo que ha estado sucediendo. No obstante, a mitad de la manifestación, uno de los ponentes, que ya había concluido su intervención, tomó de nuevo el micrófono para anunciar que había agentes de ICE en la parte posterior del edificio amenazando a la gente con gas pimienta. Fue entonces cuando corrí a ver qué estaba pasando.

John Henry Smith: ¿Qué tan lejos ocurrió? ¿Cuánto tuviste que correr?

Doncel: A una cuadra de distancia, más o menos. Ocurrió en la otra calle, en el estacionamiento que estaba atrás. Las personas estaban bloqueando en ese instante la salida del estacionamiento, tratando de detener el vehículo que se encontraba allí. Mark Mirko ... estaba allí cuando todo ocurrió. Él presenció cuando usaron el gas pimienta. De hecho, un poco de gas pimienta alcanzó el lente de su cámara y sus propios espejuelos. Después me mostró las fotos y grabaciones de una persona enmascarada rociando a la multitud de gente con gas pimienta.

Smith: ¿Cómo percibiste el ambiente en la escena?

Doncel: Caótico. Y, sin duda, la gente estaba indignada. La mitad de la gente estaba indignada e intentando conseguir más apoyo para detener al vehículo. Y también había mucha gente pidiendo ayuda, asistencia médica. Había un gran número de personas en el suelo intentando aliviar con agua los ojos de los que fueron afectados por gas pimienta, pidiendo más apoyo... preguntando si alguien traía consigo más agua o incluso leche.

Smith: ¿Sabes cuántas personas fueron afectadas por el gas pimienta?

Doncel: Por lo que pude ver, había al menos tres personas, quizá hasta cinco. Pero era difícil hacer un buen recuento. Era tanto lo que estaba pasando.

Smith: ¿Se ha confirmado si eran agentes del Serviciode Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos intentando arrestar una persona?

Doncel: Aún no tenemos confirmación de ICE. Nos pusimos en contacto con ellos, pero no respondieron de inmediato para hacer comentarios o confirmar la información. Sin embargo, esto es lo que nos han contado testigos presenciales y activistas que se encontraban allí porque habían escuchado que un vehículo, que creían que era de ICE, estaba saliendo del edificio con una persona detenida en el interior. Una de las personas con las que hablé me dijo que creía que solo querían detener el vehículo para mantener a la persona en Connecticut, si ese fuera el caso. Su nombre es Julio y en la grabación él habla sobre lo que presenció.

"Estaban rociando con gas pimienta a personas que intentaban, como que, dar atención médica a los que habían sido rociados con gas pimienta... personas que podrían haber sido atropelladas, y parecía como si no tuvieran absolutamente ningún respeto por la seguridad de las personas", dijo Julio a CT Public.

Doncel: Cuando estaban usando gas pimienta contra las personas, él también estaba en la escena y también fue afectado por el gas pimienta. No revelaremos su apellido. Nos pidió que no compartiéramos su apellido por preocupación por su propia seguridad.

Smith: ¿Qué dicen las autoridades de Hartford?

Doncel: Las autoridades de Hartford están iniciando una investigación sobre los hechos. Dicen que parece haber sido un incidente vehicular que involucró a una persona y en el que el conductor se dio a la fuga. El alcalde Arunan Arulampalam señaló que un vehículo, según ellos, creen firmemente que era conducido por un empleado federal, llegó a hacer contacto con uno de los manifestantes, provocando que cayera al suelo. No se reveló la identidad del individuo, pero funcionarios de Hartford informaron que la persona no aceptó asistencia médica. La policía de Hartford no ha realizado ningún arresto. Además, informaron que se encuentran investigando un incidente de destrucción de propiedad, refiriéndose a la ventanilla del vehículo que impactó a la persona. La policía de Hartford también confirmó que sus agentes presentes en la escena no utilizaron gas pimienta. Pero, funcionarios municipales dicen que tienen fuertes sospechas de que la persona que sí utilizó el gas pimienta estaba de alguna manera vinculada al gobierno federal. Sin embargo, de nuevo, todo esto está bajo investigación.

Smith: Sé que has cubierto otras protestas, tanto relacionadas con lo que está ocurriendo con ICE como con otros asuntos en el estado de Connecticut. ¿Cómo se compara esta protesta con otras que has cubierto?

Doncel: He presenciado peleas, desacuerdos, pero nunca algo que haya escalado tanto al punto de usar gas pimienta; esto definitivamente escaló la situación. La gente estaba asustada. La gente estaba indignada. Y, para mí, fue simplemente algo que ni siquiera esperaba. Las manifestaciones en Connecticut son generalmente pacíficas. Y la de anoche, realmente fue pacífica la mayor parte del tiempo. Así que, aunque mucha gente se desplazó a la parte posterior del edificio para ver qué estaba pasando, la gran mayoría de las personas que estaban allí por la vigilia y manifestación convocada originalmente se quedaron en la parte delantera del edificio para escuchar a los oradores que estaban allí hablando y para mostrar solidaridad por lo que había sucedido.

Smith: La gran mayoría no salió a investigar esta noticia sobre la posible detención de una persona, ¿correcto?

Doncel: Correcto, el grupo de personas que estaba donde ocurrió el incidente del gas pimienta sí fluctuó en tamaño. Sin embargo la gran mayoría se quedó en la parte delantera del edificio.

Smith: ¿Viste personalmente a alguien con uniforme, atuendo o algo que dijera ICE merodeando el lugar posiblemente con algún tipo de gas pimienta en la mano?

Doncel: No vi a nadie con ningún tipo de equipo de protección o identificación o símbolos de ICE, ni nada por el estilo. Los vehículos tampoco tenían ningún tipo de identificación. Así que no había nada que pudiera confirmar o siquiera negar quiénes eran esas personas. Y las personas que estaban rociando con gas pimienta y que estaban detrás del portón del estacionamiento llevaban mascarillas. Así que era difícil ver quiénes estaban allí.

Smith: Describe las personas de la multitud. ¿eran personas mayores? ¿jóvenes? ¿de todas las edades?

Doncel: En la manifestación en sí había diversas personas. Dentro de los más jóvenes había niños que estaban allí con sus padres, y también había adultos mayores en silla de ruedas. Así que definitivamente había una gran variedad de personas de todas las edades. Hablé con una de ellas —Amanda Alvarado. Estaba allí con su hijo, y de hecho la vi emocionarse y llorar durante uno de los discursos del orador. Cuando se supo la noticia de lo que ocurría detrás del edificio con el incidente del gas pimienta, salió corriendo a ver qué pasaba. Y, cuando llegamos al lugar, ella me pudo hablar de cómo se sentía.

"Estoy bien. Mi hijo está con su papá, así que mientras él esté a salvo, me da igual lo que me pase", dijo Alvarado mientras estaba en la escena. "Si no contraatacamos, si no hacemos ruido, simplemente nos adentramos en la oscuridad y ahí acaba. Pero al menos estando aquí y viendo a los demás luchando, veo un poco de luz y siento esperanza de que quizá vamos a salir de esto."

Smith: ¿Oíste algún diálogo sobre planes para futuras protestas anoche?

Doncel: Estamos recibiendo varios informes de diferentes protestas que se están organizando. Lo que ocurrió en Minneapolis ocurrió justo después de lo que pasó en Venezuela. Así que estamos escuchando a algunos grupos activistas organizar protestas en respuesta a ambos eventos que se llevarán a cabo en los próximos días. No sabemos si esto será lo último que veremos sobre esto.

Actualización: En un comunicado escrito emitido el viernes por la noche, tras la retransmisión de esta conversación, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. confirmó que hubo agentes federales involucrados en el incidente ocurrido la noche del jueves frente al edificio federal en Hartford. El comunicado no hizo referencia a la investigación criminal que realiza la ciudad.

El portavoz señaló que quienes obstaculicen la labor de las fuerzas del orden público serán procesados con todo el peso de la ley y pidió a "los políticos defensores de las ciudades santuario que dejen de incitar a los activistas radicales a confrontar y obstaculizar la labor de los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza".

"En la noche del 8 de enero, una turba de agitadores radicales en Hartford, Connecticut, intentó obstaculizar a los agentes federales del orden público intentando bloquear sus vehículos y rompiendo la ventana de uno de ellos", lee el comunicado. "No se equivoquen: obstaculizar la labor de los agentes del orden público durante el desempeño de sus funciones no solo es peligroso, sino también ilegal."

Jim Haddadin, de Connecticut Public, contribuyó a este reportaje.