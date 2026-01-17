Manifestantes en el Capitolio estatal en Hartford continúan ‘creando resistencia’ contra ICE

Read in English

El martes por la tarde, una multitud de personas con pancartas se alineó frente al Capitolio estatal para protestar contra la administración Trump y sus medidas de control migratorio.

Mary-Ann Langton, residente jubilada de West Hartford, dijo que no podía permanecer indiferente tras el asesinato a tiros de Renee Good en Minneapolis, perpetrado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Increíble. No puedo creer que algo así pudiera suceder”, expresó Langton. “No podía seguir sin hacer nada. Llamé a Patty y le dije: ‘Hagamos una marcha’”.

Patty Ellis ayudó a Langton a organizar la manifestación, ambas como parte de un grupo llamado West Hartford Rally. También están afiliadas a Indivisible CT, la delegación local de un movimiento popular conocido por sus esfuerzos en las protestas “No Kings” y otras manifestaciones de resistencia contra la administración Trump.

Tanto Ellis como Langton aclararon que sus opiniones son personales y no representan a la organización Indivisible CT.

Ver a un centenar de personas acudir a la protesta animó a Ellis, quien afirmó que piensan continuar organizando más manifestaciones.

“Es muy alentador. Esto es lo que mantiene vivo el movimiento. Solo tenemos que seguir unidos y creando resistencia”, expresó Ellis.

Gina Pagano, de Cromwell, se quedó junto al resto de los manifestantes en medio del frío. Llevaba una pancarta que deletreaba “ICE” como recurso mnemotécnico: “I = Imbecile, C = Cruel, E = Evil” [“I = Imbécil, C = Cruel, E = Malvado”].

“Después de que mataron a Renee Good, tuve que salir y hacer algo. Creo firmemente que tenemos que sacar a esta administración”, dijo Pagano. “Como ciudadana, siento que es mi responsabilidad decir: ‘no más’”.

Pagano también llevaba una cámara corporal.

“Ahora llevo una cámara corporal porque voy a empezar a documentarlo todo. Hay que hacerlo”, afirmó Pagano.

Tyler Russell / Connecticut Public Patty Ellis, integrante de West Hartford Rally y afiliada a Indivisible CT, anima a los manifestantes reunidos en el Capitolio en Hartford para protestar contra la presencia y las acciones continuadas de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Connecticut, el 13 de enero de 2026.

Mantener la paz, a pesar del riesgo personal, mientras ICE intensifica sus operaciones

La manifestación tomó lugar días después de un incidente ocurrido en Hartford, actualmente bajo investigación, en el que agentes federales rociaron con gas pimienta y embistieron con sus vehículos a una multitud de manifestantes.

“Es alarmante”, expuso Pagano. “Llevo agua en mi mochila y también una muda de ropa por si eso llegara a suceder. No veo por qué debería seguir pasando. Somos manifestantes pacíficos. Es una verdadera lástima que la gente se enfurezca tanto como para reaccionar con violencia solo porque estamos defendiendo nuestros derechos”.

Sean Hannon, de Bridgeport, tampoco se dejó intimidar y acudió a la manifestación del martes.

“Siento que la situación va a empeorar antes de mejorar”, comentó Hannon. “Pero eso no me impide estar aquí y ser parte de lo que tiene que suceder”.

El martes, el Migration Policy Institute (MPI), un instituto de investigación independiente y no partidista, publicó sus conclusiones tras investigar los cambios en la política migratoria de EE. UU. bajo el presidente Trump durante el primer año de su segundo término.

Según los estimados del MPI, “la administración Trump tomó más de 500 medidas sobre inmigración en el primer año de su segundo mandato, superando el total de 472 acciones tomadas durante los cuatro años de su primer mandato”. Estas acciones incluyen órdenes ejecutivas, proclamaciones presidenciales y directrices políticas.

Según el MPI, las detenciones de ICE casi se duplicaron: fueron de un promedio de 39,000 al día en enero de 2025 a unas 70,000 para el 7 de enero de 2026.

El MPI también descubrió que, pese a que la administración Trump sostiene que su objetivo son los delincuentes, solo el 26% de las personas detenidas por ICE tenían antecedentes penales, y otro 26% tenían cargos penales pendientes.

Con otros tres años por delante bajo el mandato de Trump, Hannon dice que es esperanzador ver cada vez más personas sumarse a estas manifestaciones.

“Creo que cuanto más nos veamos, más personas saldrán y estarán dispuestas a asumir ese mismo riesgo personal; es así de importante”, afirmó Hannon.