Manifestantes en el Capitolio estatal en Hartford continúan ‘creando resistencia’ contra ICE

Connecticut Public Radio | By Daniela Doncel
Published January 17, 2026 at 1:51 PM EST
Sean Hannon, de Bridgeport, sostiene un retrato de Renee Good, quien falleció en Mineápolis al recibir un disparo durante un encuentro con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. “El fascismo ha echado raíces en nuestro gobierno, y debemos erradicarlo”, repetía ante la multitud de manifestantes reunidos.
Tyler Russell
/
Connecticut Public
Read in English

El martes por la tarde, una multitud de personas con pancartas se alineó frente al Capitolio estatal para protestar contra la administración Trump y sus medidas de control migratorio.

Mary-Ann Langton, residente jubilada de West Hartford, dijo que no podía permanecer indiferente tras el asesinato a tiros de Renee Good en Minneapolis, perpetrado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Increíble. No puedo creer que algo así pudiera suceder”, expresó Langton. “No podía seguir sin hacer nada. Llamé a Patty y le dije: ‘Hagamos una marcha’”.

Patty Ellis ayudó a Langton a organizar la manifestación, ambas como parte de un grupo llamado West Hartford Rally. También están afiliadas a Indivisible CT, la delegación local de un movimiento popular conocido por sus esfuerzos en las protestas “No Kings” y otras manifestaciones de resistencia contra la administración Trump.

Tanto Ellis como Langton aclararon que sus opiniones son personales y no representan a la organización Indivisible CT.

Ver a un centenar de personas acudir a la protesta animó a Ellis, quien afirmó que piensan continuar organizando más manifestaciones.
“Es muy alentador. Esto es lo que mantiene vivo el movimiento. Solo tenemos que seguir unidos y creando resistencia”, expresó Ellis.

Gina Pagano, de Cromwell, se quedó junto al resto de los manifestantes en medio del frío. Llevaba una pancarta que deletreaba “ICE” como recurso mnemotécnico: “I = Imbecile, C = Cruel, E = Evil” [“I = Imbécil, C = Cruel, E = Malvado”].

“Después de que mataron a Renee Good, tuve que salir y hacer algo. Creo firmemente que tenemos que sacar a esta administración”, dijo Pagano. “Como ciudadana, siento que es mi responsabilidad decir: ‘no más’”.

Pagano también llevaba una cámara corporal.

“Ahora llevo una cámara corporal porque voy a empezar a documentarlo todo. Hay que hacerlo”, afirmó Pagano.

Patty Ellis, integrante de West Hartford Rally y afiliada a Indivisible CT, anima a los manifestantes reunidos en el Capitolio en Hartford para protestar contra la presencia y las acciones continuadas de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Connecticut, el 13 de enero de 2026.
Tyler Russell
/
Connecticut Public
Mantener la paz, a pesar del riesgo personal, mientras ICE intensifica sus operaciones

La manifestación tomó lugar días después de un incidente ocurrido en Hartford, actualmente bajo investigación, en el que agentes federales rociaron con gas pimienta y embistieron con sus vehículos a una multitud de manifestantes.

“Es alarmante”, expuso Pagano. “Llevo agua en mi mochila y también una muda de ropa por si eso llegara a suceder. No veo por qué debería seguir pasando. Somos manifestantes pacíficos. Es una verdadera lástima que la gente se enfurezca tanto como para reaccionar con violencia solo porque estamos defendiendo nuestros derechos”.

Sean Hannon, de Bridgeport, tampoco se dejó intimidar y acudió a la manifestación del martes.

“Siento que la situación va a empeorar antes de mejorar”, comentó Hannon. “Pero eso no me impide estar aquí y ser parte de lo que tiene que suceder”.

El martes, el Migration Policy Institute (MPI), un instituto de investigación independiente y no partidista, publicó sus conclusiones tras investigar los cambios en la política migratoria de EE. UU. bajo el presidente Trump durante el primer año de su segundo término.

Según los estimados del MPI, “la administración Trump tomó más de 500 medidas sobre inmigración en el primer año de su segundo mandato, superando el total de 472 acciones tomadas durante los cuatro años de su primer mandato”. Estas acciones incluyen órdenes ejecutivas, proclamaciones presidenciales y directrices políticas.

Según el MPI, las detenciones de ICE casi se duplicaron: fueron de un promedio de 39,000 al día en enero de 2025 a unas 70,000 para el 7 de enero de 2026.

El MPI también descubrió que, pese a que la administración Trump sostiene que su objetivo son los delincuentes, solo el 26% de las personas detenidas por ICE tenían antecedentes penales, y otro 26% tenían cargos penales pendientes.
Con otros tres años por delante bajo el mandato de Trump, Hannon dice que es esperanzador ver cada vez más personas sumarse a estas manifestaciones.

“Creo que cuanto más nos veamos, más personas saldrán y estarán dispuestas a asumir ese mismo riesgo personal; es así de importante”, afirmó Hannon.
Daniela Doncel
Daniela Doncel is a Colombian American journalist who joined Connecticut Public in November 2024.

In 2025, Daniela trained to be a leader in the newsroom as part of a program called the Widening the Pipeline Fellowship with the National Press Foundation. She also won first place for Best Radio/Audio Story at the 2025 NAHJ New England Awards.

Through her reporting, Daniela strives to showcase the diversity of the Hispanic/Latino communities within Connecticut.
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

