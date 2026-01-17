Taller al estilo 'Shark Tank' inspira a estudiantes de comunidades latinas y de color en CT a convertirse en inventores

Read in English

¿Puedes pensar en alguna invención que ayude a los estudiantes a llegar a la escuela de una manera más segura? La estudiante de cuarto grado, Isadora De Lima Zafred, inventó una manera en un taller de innovación en diciembre en su escuela primaria, Trinity Academy, en Hartford.

"Al principio intenté construir una bicicleta con un escudo, pero no funcionó. Así que empecé a pensar en construir un auto", dijo Zafred. "Algo para evitar los accidentes".

Zafred diseñó un sistema inteligente de seguridad para automóviles capaz de regular automáticamente la velocidad a 35 mph en zonas escolares y usar alertas preventivas para mantener a los conductores y peatones atentos a su entorno para evitar accidentes.

La idea surgió gracias a la Connecticut Invention Convention (CIC), una organización educativa sin fines de lucro que organizó el taller donde Zafred y otros estudiantes, de segundo hasta cuarto grado, diseñaron y construyeron prototipos de sus invenciones.

Los estudiantes fueron desafiados al estilo Shark Tank al tener que presentar sus invenciones ante un panel de jueces. Zafred fue reconocida por su invención.

"Me sentí orgullosa de mí misma", confesó Zafred. "Me gané una tableta de Amazon, y también una medalla que dice 'Invention Convention'".

Zafred fue invitado a participar en un programa extracurricular de innovación que se lleva a cabo semanalmente de forma gratuita. Como parte del programa, Zafred podrá desarrollar aún más su invención para presentarlo nuevamente en taller de innovación que Trinity Academy y CIC organizarán más adelante en primavera.

"Tengo un pequeño cuaderno donde anoto todas mis ideas mientras trabajo", dijo Zafred.

De resultar ganadora en el próximo taller al estilo Shark Tank, su invención será presentada en las finales del CIC a nivel estatal, en la Universidad de Connecticut el 2 de mayo.

Tyler Russell / Connecticut Public El 18 de diciembre de 2025, estudiantes y personal de Trinity Academy en Hartford discuten sus experiencias con el Connecticut Invention Convention, un programa al estilo Shark Tank que promueve la invención y el aprendizaje STEM desde la temprana edad.

Cultivando pensadores independientes

Nick Briere, quien supervisa el Connecticut Invention Convention como CEO de Next Minds, define el programa como una mezcla entre Shark Tank y una feria de ciencias.

"Los niños identifican problemas de su vida cotidiana que realmente les importan. A lo largo de nuestro programa, buscan formas de resolver esos problemas utilizando la innovación y la resolución creativa de problemas, desarrollando productos específicos para solucionarlos", explicó Briere.

Según Briere, cuentan con la participación de cientos de educadores en todo Connecticut. En diciembre del pasado año, Trinity Academy participó de su primer taller de innovación.

Briere, quien también es miembro del consejo de asesores de la Trinity Academy, afirmó haber quedado impresionado desde su primera visita a la escuela.

"Es un entorno de aprendizaje realmente dinámico. Es como cuando comparas a una empresa emergente con una compañía grande. Las empresas emergentes son más tenaces e innovadoras, y así es como veo a Trinity Academy", dijo Briere.

Trinity Academy es una escuela primaria independiente y gratuita ubicada dentro de una iglesia en Hartford. La escuela tiene salones, casilleros, una biblioteca y un pequeño auditorio con un escenario; y atiende a 32 niños desde jardín de infantes hasta cuarto grado.

Barton Darney, director de desarrollo de la escuela, dijo que el objetivo fundamental de la escuela es formar estudiantes que solucionen problemas y usen su pensamiento crítico.

"Queremos que sean pensadores independientes seguros de sus ideas. [El programa CIC] es realmente un proceso que les permite desarrollar esas habilidades y fortalecer su autoestima", afirmó Darney.

Darney sostuvo que el programa CIC no solo sirve como una herramienta para ayudar al personal de Trinity Academy a integrar la innovación en todo su currículo, sino que también les brinda la oportunidad de ofrecer oportunidades a las familias de estos estudiantes, que provienen principalmente de comunidades desatendidas de Hartford.

Mientras los estudiantes construían sus prototipos durante el taller del CIC en diciembre, los padres de familia participaron simultáneamente en una sesión de educación financiera organizada por Trinity Academy.

"Nuestros hijos enfrentan múltiples desafíos en casa, y hacemos todo lo posible para apoyar a la familia, para que puedan asistir a la escuela y aprender", explicó Darney.

Tyler Russell / Connecticut Public El 18 de diciembre de 2025, Jorielis Carrillo, estudiante de Trinity Academy en Hartford, compartió sobre sus experiencias tras participar en el Connecticut Invention Convention, un programa al estilo de Shark Tank que promueve la invención y el aprendizaje STEM desde la temprana edad.

Formando a la próxima generación de inventores de 'Shark Tank'

Trinity Academy tendrá su próxima convección de inventos en primavera. Darney expresó que cree que esta vez participarán aún más niños.

Jorielis Carrillo, estudiante de cuarto grado, podría ser una de ellas. Pudo experimentar cómo es el taller durante un ejercicio que tuvieron en su aula una mañana con el CIC.

"Hice una mochila con una lámpara, así cuando la cuelgas, se enciende la luz y no pierdes tu mochila ni nada", dijo Carrillo.

También expresó que cree que todos los niños deberían tratar de inventar algo al menos una vez.

"Hará que tengas más ideas, que quizá algún día, cuando crezcas y seas un creador especial de algo, mucha gente dirá: 'Qué buen inventor es' y 'Quiero comprar eso que hizo'", comentó Carrillo.