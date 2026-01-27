Plan de drones policiales en Bridgeport no despega por ahora

Read in English

El concejo municipal de Bridgeport descartó cualquier posibilidad de que dos drones autónomos respondan a llamadas al 911 en la ciudad en el futuro cercano. Los concejales votaron en contra de proceder con un contrato para adquirir dos drones autónomos que ayudarían a responder a llamadas al 911.

A pesar del rechazo del concejo, el fabricante de drones Flock Safety aún podría intentar avanzar con el plan una segunda vez.

La presidenta del concejo municipal, Jeanette Herron, afirmó que cualquier discusión futura tendría que incluir al público desde el principio.

"Cualquier empresa que venga tiene que hacer presentaciones a la comunidad y a este concejo para que ellos vean qué está pasando y estén consciente de la realidad", dijo Herron.

Flock Safety no respondió a las solicitudes de comentarios de Connecticut Public.

La votación se dio más de una semana después de que el Comité Conjunto de Contratos, Seguridad Pública y Transporte de Bridgeport votara no recomendar el contrato con Flock Safety. El comité señaló varias preocupaciones sobre la privacidad planteadas por los residentes que se oponen al programa de drones.

Muchos residentes dicen temer que los datos recopilados por la ciudad puedan usarse para ayudar con el cumplimiento de leyes migratorias federales y esfuerzos de deportación.

Sonia Hernandez, organizadora del grupo de defensa de inmigrantes Make the Road, contó previamente a Connecticut Public que conoce residentes de la ciudad que han sido detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Hernandez habló durante la sección de comentarios públicos en la reunión del concejo y afirmó que los migrantes están comprometidos con sus vecindarios, pero los drones, que pueden recopilar más datos porque no necesitan operador humano, podrían terminar en manos de ICE.

"Muchos de nosotros somos padres, trabajadores y personas mayores que queremos sentirnos seguros en nuestro vecindario, pero la seguridad no nos debe costar nuestros derechos, nuestra privacidad o nuestra dignidad en el clima político de hoy", dijo Hernandez.

Todd Sample, también residente de Bridgeport que habló ante el concejo, cree que contar con más herramientas de vigilancia implica el riesgo de debilitar la confianza dentro de la comunidad.

"La resiliencia se construye sobre la confianza, el capital social y las instituciones legítimas", expresó Sample. "Las prácticas destructivas de vigilancia atacan directamente esos cimientos".

Flock Safety declaró previamente a Connecticut Public que no comparten ninguna información y que todos los datos recogidos por los drones pertenecen a los departamentos de la policía local.

Sin embargo, reportajes previos de otras publicaciones como WHRO informaron que ICE accedió la base de datos nacional de Flock para llevar a cabo detenciones en 2025. Flock admitió que tuvo programas piloto limitados con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para combatir la distribución de fentanilo y la trata de personas.