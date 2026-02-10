¿Te vas a graduar y buscas trabajo? Organización de Connecticut estará en Puerto Rico reclutando maestros bilingües

Read in English

La organización de reclutamiento educativo Teach for America y las Escuelas Públicas de Hartford (HPS, en inglés) estarán visitando Puerto Rico el 19 y 20 de febrero para entrevistar y orientar a personas interesadas en trabajar como maestros en Connecticut, estado donde el 8% de la población es boricua; es decir, sobre 300 mil residentes.

Esta iniciativa ya ha permitido la contratación de aproximadamente 60 maestros puertorriqueños en los últimos años entre las jurisdicciones de Connecticut y Georgia, y un 95% permanece activo en sus posiciones, aseguró el consultor Daniel Díaz Rivera en llamada telefónica con El Nuevo Día.

La organización sin fines de lucro Teach for America, cuyo cuerpo está compuesto solo por educadores, se encarga de reclutar graduados universitarios para trabajar como maestros durante dos años en escuelas públicas con recursos limitados, todo en busca de combatir la desigualdad educativa.

Este programa va dirigido a personas con bachillerato en cualquier disciplina, incluyendo estudiantes que se graduarán en mayo.

Durante esos dos años, la iniciativa le cubre al participante, además de su salario, el costo de la certificación de docente y una maestría que pueden completar durante el proceso.

Según el área de interés, el participante puede ser ubicado en cualquiera de los distritos de escuelas públicas de Connecticut.

De hecho, las Escuelas Públicas de New Haven (NHPS, en inglés), son lideradas por la superintendente puertorriqueña Madeline Negrón, nacida en San Lorenzo. NHPS cuenta con 41 planteles escolares marcados por la diversidad de 19,000 estudiantes.

El 50.5% son hispanos o latinos, mayormente puertorriqueños, el 31.4%, negros y el resto, blancos, asiáticos e indio-americanos, y el 8.7% de los maestros son “de color”, terminología utilizada para referirse a los educadores que pertenecen a grupos étnicos fuera de la población blanca.

Las disciplinas con más necesidad, explicó Díaz Rivera, son Educación Especial, Matemática, Ciencia, Tecnología e Inglés como Segundo Lenguaje (ESL, en inglés).

El salario promedio inicial de los maestros en Connecticut -recién graduados o en proceso de obtener certificación- es de $56,000 al año, mientras el ingreso promedio de un educador en el estado es de $86,511, uno de los más altos en Estados Unidos.

Esto se debe, en gran parte, a que Connecticut es una de las jurisdicciones con el costo de vida más caro en la nación. De acuerdo con el nivel o grado del docente, el salario anual podría ascender hasta $102,000.

Por otra parte, las Escuelas Públicas de Hartford estarán reclutando maestros ya especializados y les ofrecerán un incentivo de $5,000, con un diferencial por residencia de 3% del salario base a los que se muden dentro de la ciudad.

Asimismo, se les otorga plan de salud, seguro de vida, mentoría por parte del personal de las escuelas en las que son ubicados, equipo portátil “y una buena pensión”, entre otros.

El propósito es diversificar la comunidad escolar de Hartford de 39 planteles y 16,000 estudiantes, donde el 85% de los alumnos son de raza negra, hispana o indígena (mayormente jamaiquinos y puertorriqueños), y el 21% no domina el inglés como primer idioma.

¿Cómo puedes aplicar?

Las dos actividades de orientación y reclutamiento presencial se llevarán a cabo en la Universidad de Puerto Rico (UPR):

Feria de Empleos en la UPR Bayamón



Día: jueves 19 de febrero

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ubicación: salón de usos múltiples del Centro de Estudiantes

Feria de Empleos de Primavera de la UPR Mayagüez



Día: viernes 20 de febrero

Hora: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Ubicación: Coliseo Colegial Rafael A. Mangual

Registro

El reclutador exhortó a las personas interesadas a comunicarse de antemano al 1 (203) 787-2783 o al correo electrónico dhiramdiaz@gmail.com.

De igual manera, pueden llenar el siguiente formulario.

Díaz Rivera adelantó que el distrito escolar de New Haven estará el 25 de marzo en la Feria Anual de Empleos de la UPR Río Piedras, de igual manera, reclutando maestros, y que NHPS trabaja actualmente un acuerdo con la UPRM que ampliará las oportunidades para los educadores entre ambos territorios.