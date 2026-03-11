© 2026 Connecticut Public

Proyecto de ley "Golden Girls" de CT permitiría a los propietarios alquilar habitaciones

Connecticut Public Radio | By Abigail Brone
Published March 11, 2026 at 2:50 PM EDT
El proyecto de ley conocido como “Golden Girls” permitiría a los propietarios alquilar hasta tres habitaciones sin la necesidad de obtener la aprobación del gobierno local.
stu99
/
iStockphoto / Getty Images
El proyecto de ley conocido como “Golden Girls” permitiría a los propietarios alquilar hasta tres habitaciones sin la necesidad de obtener la aprobación del gobierno local.

Read in English

Cuando John Levin, residente de Norwalk, se mudó a la ciudad, él y su esposa alquilaron habitaciones en su casa para ganar un poco de dinero extra.

“Encontramos personas con quienes compartir la casa, que podían pagarnos alquiler y ayudarnos a que nuestro nuevo hogar fuera más asequible para nosotros”, dijo Levin. “Lo hicimos durante algunos años y funcionó muy bien”.

Aunque es legal en Norwalk, esa práctica no está permitida en todos los municipios. Ahora, los legisladores estatales están considerando un proyecto de ley que permitiría el alquiler de habitaciones en todo el estado.

“Lo primero que pensé fue '¿por qué esto es necesario?' Por supuesto que los propietarios pueden alquilar habitaciones libres a los inquilinos que elijan”, expresó Levin. “Nuestro estado necesita soluciones de vivienda. Este proyecto de ley ayuda y no cuesta nada. Me parece increíble. ¿Cómo es que esto no es una decisión obvia?”.

Los defensores del proyecto de ley afirman que permitiría aprovechar una parte infrautilizada del parque de viviendas del estado y ayudaría a los residentes con ingresos limitados.

El proyecto de ley fue diseñado por Pro-Homes Connecticut, previamente conocido como Desegregate CT. Nick Kantor, el director del programa, indicó que el proyecto de ley es ideal para personas mayores o adultos cuyos hijos ya no viven en casa y que desean aprovechar las habitaciones vacías en sus hogares.

"Esto les permite a los propietarios de viviendas, especialmente a aquellos con ingresos fijos, generar los ingresos adicionales que necesitan para permanecer en sus hogares, además de ofrecer viviendas más asequibles a otras personas, sin gastar ni un solo dólar de los contribuyentes", expresó Kantor. “Gracias por ser un amigo”.

Los edificios aún tendrían que cumplir con los códigos locales de incendios y seguridad, y el propietario también debe ser residente permanente de la vivienda.

Algunos legisladores y proveedores de vivienda se preguntan en qué se diferenciaría este proyecto de ley de las leyes sobre casas de huéspedes.

Otros, como Jim Heckman, quien ofrece asesoría legal a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Connecticut, han expresado su preocupación por la seguridad, específicamente por aquellas personas que alquilan apartamentos ilegales en sótanos o áticos. Heckman presentó un testimonio escrito para ser leído ante los legisladores estatales, que decía, entre otras cosas:

“El proyecto de ley permite que hasta tres habitaciones en una vivienda se utilicen para alquileres a largo plazo, pero no ofrece orientación sobre el acceso compartido a los baños, la asignación de servicios públicos o el impacto acumulativo en la infraestructura debido al aumento significativo de la ocupación permitida ‘por derecho’”, declaró Heckman.
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

