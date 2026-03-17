CT explora cómo notificar la eliminación de condenas bajo la Ley de Borrón y Cuenta Nueva

Read in English

Los funcionarios estatales en Connecticut están evaluando cómo notificar a las personas que las condenas antiguas han sido eliminadas de sus antecedentes penales bajo la Ley de Borrón y Cuenta Nueva.

Hasta ahora, alrededor de 150,000 personas se han beneficiado de la legislación, pero el estado no cuenta con un sistema para notificarles que sus condenas han sido eliminadas.

Ronnell Higgins, comisionado del Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública del estado, expresó en una conferencia de prensa el miércoles que su equipo está trabajando para encontrar una solución.

“Los problemas de Connecticut son similares a los de otros estados”, explicó, describiendo el desafío de enviar las notificaciones. "Ahora estamos tratando de determinar la mejor manera de informarles a esas 150,000 personas, que esperamos que pronto sean 200,000, sobre la eliminación de sus antecedentes".

Los funcionarios dijeron que están trabajando con las partes interesadas y organizaciones de defensa para determinar cómo sería el proceso.

Ryan Caron King / Connecticut Public Ronnell Higgins, comisionado del Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública del estado, habla en un evento de prensa en Middletown, Connecticut, el 11 de marzo de 2026, celebrando el logro de borrar más de 150,000 condenas penales antiguas por delitos menores tras la implementación de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva.

El gobernador demócrata Ned Lamont firmó la legislación en 2021, promulgando uno de los programas de Borrón y Cuenta Nueva más amplios del país.

La ley establece que el estado debe eliminar de forma automática la mayoría de las condenas antiguas por delitos menores elegibles tras un periodo de siete años, o diez años en el caso de condenas por delitos graves elegibles. Los delitos sexuales y de violencia doméstica no son elegibles para ser borrados del historial según la ley.

Lamont afirmó que la medida les ofrece una segunda oportunidad a las personas, ya que les ayuda a conseguir una vivienda y un empleo estables.

“Tenemos que hacer más por estas personas si creemos que vivimos en una sociedad de segundas oportunidades, y yo me lo tomé muy en serio", dijo. “Ahora, nuestra misión es asegurarnos de que no sea solo un borrón y cuenta nueva, sino una oportunidad”.

La mayoría de las eliminaciones automáticas se reanudaron a finales del año pasado después de largos retrasos, debidos en gran parte a problemas técnicos.

La legislación del estado sigue un modelo impulsado por la Iniciativa de Borrón y Cuenta Nueva, una organización que trabaja para aprobar e implementar leyes similares en todo el país.

Según la organización, más de 18 millones de estadounidenses son elegibles para el sellado total o parcial de sus expedientes en 13 estados y Washington D.C., donde han aprobado sus propias leyes de Borrón y Cuenta Nueva.