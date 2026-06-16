Conozca a la nueva Reina Ecuatoriana de CT

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Katy Guaman lloró al ser coronada Reina Ecuatoriana de Connecticut, un título que obtuvo en el primer certamen organizado por la Asociación de Ecuatorianos en Connecticut.

“Me siento tan en shock”, expresó Guaman. “No tengo idea de lo que acaba de pasar. Lo único que sé es que estoy muy feliz y orgullosa”.

Guaman es una ecuatoriana estadounidense de 24 años que, durante el certamen, representó a la ciudad de Danbury y a la provincia de Azuay en Ecuador.

Como reina, ahora representa a casi 40,000 personas de origen ecuatoriano que viven en Connecticut. Según informa el Pew Research Center, este estado alberga una de las mayores poblaciones ecuatorianas de EE. UU. junto con Nueva York, Nueva Jersey, Florida y California.

Cuatro mujeres más compitieron junto a Guaman por el honor de representar a su comunidad en Connecticut. Noelia Cabezas, de Waterbury, obtuvo el título de Miss Cultura y se convirtió en la primera finalista.

“Independientemente de cuál haya sido el resultado, todas somos ganadoras. “Esta corona no me define”, declaró Guaman. “Lo que te define es la persona que eres, la voz que usas detrás de esa plataforma con la que vas a trabajar”.

Guaman afirmó que desea utilizar su nueva plataforma para ayudar a derribar el estigma que aún existe en las comunidades latinas en torno a la salud mental.

“[Los latinos] siempre dicen… ‘Eso no existe,’” dijo. “Como alguien que ha sido diagnosticada con TDAH, depresión y ansiedad, y que además es estudiante y trabajadora social, estoy tratando de encontrar recursos para que la comunidad hispana sepa: ‘Oye, esto existe’”, señaló.

Cuando Guaman ganó Miss Danbury en 2021, trabajaba en un centro para mujeres, ofreciendo recursos a la comunidad.

Ahora, con su nueva corona, Guaman dijo que está trabajando para lanzar un nuevo proyecto llamado “Fuerza en Silencio” o “Strength in Silence” con el objetivo de ayudar a los latinos que luchan con la salud mental y la violencia doméstica a encontrar recursos y su fuerza interior.

“Voy a estar muy feliz de alzar mi voz por el pueblo ecuatoriano”, dijo Guaman, “no solo por ellos, sino por todas mis mujeres que son hispanas”.

Empoderando a los ecuatorianos en CT

Desde el fondo del auditorio, Fernando Cerdeña presenció el certamen, el primer evento de gran escala que la Asociación de Ecuatorianos en Connecticut celebra desde su creación en enero de este año. Cerdeña es el vicepresidente de la asociación.

Daniela Doncel / Connecticut Public Katy Guaman (izquierda), Emily Paredes (centro) y Noelia Cabezas (derecha) están de pie en el escenario como las tres finalistas del certamen. Este es el primer certamen que organizó la Asociación de Ecuatorianos de Connecticut, y el primer gran evento de su año inaugural como organización, celebrado la noche del 29 de mayo de 2026 en el Waterbury Marriott Hotel.

Aunque los concursos de belleza suelen asociarse principalmente con el aspecto físico, Cerdeña destacó que la asociación tenía en mente una misión diferente para este certamen.

“Lo que queremos es que la reina realmente entienda lo que significa ser ecuatoriana, no solo por nacimiento o por tener padres ecuatorianos, sino por tener una conexión genuina con esa identidad”, expresó Cerdeña.

Para lograrlo, Cerdeña señaló que se espera que la reina apoye a la asociación a empoderar a la comunidad mediante un proyecto de su elección durante el próximo año. Solo después de cumplir con esto recibirá su premio final por ganar el certamen: un auto nuevo.

La finalista, Miss Cultura, también tendrá la oportunidad de conectar con sus raíces mediante un viaje pagado de una semana a Ecuador.

Cerdeña destacó que el certamen también representó un esfuerzo para impulsar y visibilizar a estas mujeres como miembros activos de la comunidad ecuatoriana en Connecticut.

“El objetivo es que se empoderen: el simple acto de dar un paso al frente —aprender a caminar, hablar, moverse, hacer contacto visual y estudiar— ha implicado un enorme esfuerzo”, dijo Cerdeña, reconociendo el trabajo no solo de las participantes, sino también de la directora del certamen, Jenny Cueva.

La asociación organizará otros dos grandes eventos más adelante en el verano, según detalló Cerdeña: la Cena de Gala, que se llevará a cabo el 1 de agosto en el Waterbury Marriott Hotel, y la Parada y Festival Ecuatoriana, programado para el 8 de agosto en Waterbury.

Padres orgullosos, ganen o pierdan

Edgar Paredes llegó al certamen vistiendo una camiseta amarilla con el rostro de su hija impreso en ella. Debajo del retrato se leía: “Emily Paredes, Representante de Pastaza”.

Daniela Doncel / Connecticut Public Edgar Paredes anima y apoya a su hija, Emily Paredes, una de las candidatas del certamen. Llegó al evento en el Waterbury Marriott Hotel el 29 de mayo de 2026 vistiendo una camisa personalizada que un familiar había confeccionado en Ecuador. "Espero que la unidad de nuestra comunidad se forje esta noche", expresó antes de que comenzara el certamen.

Paredes expresó que estaba encantado de asistir al certamen por la forma en que lograba unir a su comunidad ecuatoriana local.

“He estado aquí durante 10 años y nunca antes se había organizado algo como esto”, afirmó Paredes. “Si Dios quiere, todo saldrá bien y esta tradición continuará”.

A pesar de apoyar a su hija, Paredes afirmó que se sentiría feliz de ver coronada a quien resultara la legítima ganadora.

“No quiero que mi hija gane solo porque es mi hija”, dijo Paredes. "No, no, no, que gane quien realmente lo merece”.

Después de la coronación, Rosa Patiño esperó a que su hija Guaman terminara de tomarse fotos con el público para poder darle un abrazo.

Daniela Doncel / Connecticut Public Katy Guaman lleva un atuendo tradicional de la mujer azuaya, con un vestido de bordados coloridos inspirados en textiles andinos tradicionales. Según Guaman, el tocado simboliza la energía del sol, el poder femenino y una conexión espiritual con nuestros pueblos indígenas. Junto a las demás candidatas posaron y bailaron al ritmo de música tradicional ecuatoriana durante la presentación cultural del certamen, celebrada el 29 de mayo en el Hotel Marriott de Waterbury.

“Que siga adelante con la guía de Dios”, dijo Patiño sobre su hija. “Que tenga éxito y ayude a otras jóvenes. Mi hija es un ejemplo para las chicas que vienen detrás de ella”.

Más información

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