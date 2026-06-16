Tu guía para los eventos Pride en todo Connecticut

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Junio es el Mes del Orgullo Gay. Aquí te ofrecemos una lista de los eventos que se celebrarán en todo Connecticut:

Greater Bridgeport Pride

City Hall Park, sábado 20 de junio, a partir de la 1 p.m.

El 16º evento anual comenzará con un desfile que parte de los escalones de Broad Street y termina en City Hall Park. Luego, la celebración Unity in the Park dará comienzo a un día repleto de espectáculos y entretenimiento en vivo, además de vendedores locales.

39º Festival de Cine LGBTQ de Connecticut

Cinestudio, 300 Summit St, Hartford, CT 06106, a partir del viernes 12 de junio a las 7:30 p.m.

Este festival de cine en formato híbrido, presencial y virtual, ahora en su 39ª edición, presentará largometrajes y cortometrajes cuir del 12 al 20 de junio. Todas las proyecciones en sala tendrán lugar en Cinestudio, en el campus de Trinity College en Hartford, excepto en el día de clausura, que se celebrará en el Connecticut Science Center. El programa completo está disponible aquí .

Glastonbury Pride

Hubbard Green, 1944 Main St, Glastonbury, CT 06033, domingo 14 de junio, de 2 a 6 p.m.

Este año se celebra la 3ª edición del Glastonbury Pride, patrocinado por más de una docena de organizaciones y negocios de la comunidad. El evento contará con puestos de venta, food trucks, música en vivo, artistas drag, helado y juegos.

Hartford Capital City Pride

Pratt Street, centro de Hartford, sábado 13 de junio, a partir de las 11 a.m.

El festival comienza a las 11 a.m. en Pratt Street y dura todo el día. Además, habrá un concierto público gratuito a las 5 p.m. en Mortensen Riverfront Plaza, con Sister Funk, Brand New Eyes y Myles Tripp. La posfiesta (after-party) tendrá lugar en Chez Est a las 10 p.m. “Esta última edición del Hartford Pride brinda a la comunidad la oportunidad de reunirse, demostrar nuestro compromiso con la comunidad LGBTQIA+ en la región y el estado, y celebrar juntos en Hartford”, expresó Kate Piotrowski, oficial superior de impacto comunitario de Greater Hartford Gives, en un comunicado.

HK Pride

Killingworth Courtyard, 176 CT-81, Killingworth, CT 06419, domingo 28 de junio, de 10 a.m. a 5 p.m.

Los pueblos de Haddam y Killingworth unirán fuerzas de nuevo este año para celebrar su Orgullo en conjunto.

Mystic Pride

Mystic Museum of Art, 9 Water St, Mystic, CT 06355, sábado 27 de junio, de 2 a 6 p.m.

Este evento del Orgullo en el Mystic Museum of Art contará con espectáculos de drag queens en vivo, así como baile y manualidades. Esto seguirá el evento de Youth Pride, que se celebra más temprano en el día, de 10 a.m. al mediodía, en el Mystic Union Baptist Church.

New Milford Picnic for Pride

Town Green, 25 Main St., New Milford, CT 06776, domingo 14 de junio, de 12 a 3 p.m.

New Milford Pride organiza su 6º evento anual de Picnic for Pride.

North Haven Pride

Town Green, 19 Church St, North Haven, CT 06473, sábado 14 de junio, de 12 a 4 p.m.

La 3ª edición anual del North Haven Pride incluirá música, entretenimiento, comida, pintura facial y vendedores locales.

Norwalk Pride in the Park 2026

Veterans Memorial Park, 42 Seaview Ave, Norwalk, CT 06855, sábado 13 de junio, de 2 a 8 p.m.

Considerado el mayor evento LGBTQ del condado de Fairfield, Pride in the Park regresa

con presentaciones en vivo, vendedores locales, regalos y varios puestos de comida.

Queer Prom

Mark Twain House, 351 Farmington Ave, Hartford, CT 06105, viernes 26 de junio, de 5 a 9 p.m.

El baile de graduación cuir anual de The Health Collective para estudiantes de secundaria se celebrará en el Mark Twain House. Las entradas se ofrecen con tarifa gradual, con un

precio estándar de $10.

West Hartford Pride Festival

Ayuntamiento de West Hartford, 50 S Main St, West Hartford, CT 06107, sábado 21 de junio, al mediodía

Te esperan música en vivo, espectáculos de drag queens, puestos de vendedores locales,

food trucks y actividades para toda la familia.

Westport Pride Celebration

Jesup Green, 20 Jesup Rd, Westport, CT 06880, domingo 22 de junio, de 12 a 3 p.m.

Esta celebración para toda la familia en Jesup Green contará con música en vivo, puestos de artesanos locales, food trucks y puestos de información.

Celebrados anteriormente

Danbury Pride

Hatters Park, 7 E Hayestown Rd, Danbury, CT 06810, sábado 6 de junio, a la 1 p.m.

Danbury Pride contó con puestos de comida, vendedores y mesas de información en un ambiente ideal para toda la familia.

Mansfield Celebrate Pride

Betsy Paterson Square, Dog Lane, Storrs, CT 06268, viernes 5 de junio, de 4 a 7 p.m.

En la celebración del Orgullo de la ciudad de Mansfield, hubo banderas y broches gratis, así como henna y pintura para la cara. También uno podía teñir su propia camiseta del

Orgullo con tie-dye.

Middletown PrideFEST

Main St, Middletown, CT 06457, sábado 6 de junio, del mediodía hasta las 10 p.m.

El centro de Middletown fue sede de una variedad de actividades todo el día, tales como Drag Artist Story Hour, un desfile del Orgullo por Main Street, una congregación del Orgullo, un concierto y un baile de té para mayores de 21 años.

Mystic Aquarium Party with Pride

Mystic Aquarium, 55 Coogan Blvd, Mystic, CT 06355, sábado 6 de junio, 7 p.m.

Mystic Aquarium organizó su Party with Pride: “Acompáñanos en una divertida velada, con los vibrantes colores de la vida marina como telón de fondo y una espectacular presentación de drag a cargo de las Trailer Park Girls”, exhortó el acuario. “Toda la noche, tendrás oportunidad de visitar las belugas en su hábitat de la Costa Ártica y explorar la Galería Principal”. Para asistir, era necesario ser mayor de 18 años. Las entradas, que eran requeridas, incluían acceso al acuario.

Norwich Rose City Pride: First Friday Flag Raising

David Ruggles Freedom Courtyard, 100 Broadway, Norwich, CT 06360, viernes 6 de junio, 6 p.m.

Norwich izó una bandera del Orgullo frente al Ayuntamiento para dar inicio a un mes de eventos en la Ciudad de las Rosas. El izamiento de la bandera fue seguido por una feria de artes y manualidades a las 7 p.m.

PrideFest

St. John’s on the Green, 16 Church St, Waterbury, CT 06708, sábado 30 de mayo, de 12 a 4:30 p.m.

Rocky Hill Pride

Elm Ridge Park Pavillion, 376 Elm St, Rocky Hill, CT 06067, miércoles 3 de junio, de 3:30 a 5:30 p.m.

El Rocky Hill Pride se llevó a cabo en Elm Ridge Park, con food trucks, vendedores y un zoológico interactivo.

Stonington Community Pride

Wilcox Park, 44 Broad St, Westerly, RI, sábado 6 de junio, 11:30 a.m.

Stonington Pride organizó una celebración familiar previa a Pride in the Park en Wilcox Park. Luego, a partir del mediodía, se dio inicio a Pride in the Park, donde se presentaron cantantes y un grupo de roller derby, y el público disfrutó de gelato y más.

Ceremonia de izamiento de la bandera del Mes del Orgullo de la ciudad de Stratford

Stratford Town Hall Green, 2725 Main St, Stratford, CT 06615, lunes 1 de junio, 9 a.m.

Watertown Pride Party Veterans Memorial Park, 570 Nova Scotia Hill Rd, Watertown, CT 06795, domingo 7 de junio, de 12 a 4 p.m.

Esta celebración para toda la familia incluyó talleres de elaboración de pulseras, teñido tie-dye y pintura de piedras, además de una rifa, una subasta silenciosa y bolsas de

regalos.

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