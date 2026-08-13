Connecticut se moviliza para ayudar a Colombia tras el terremoto

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El lunes, en Newington, Catheryne Montano se despertó con la llamada de su hermana desde Florida, quien le contó que un terremoto de magnitud 7.4 había sacudido Colombia y destruido el edificio de apartamentos de su suegra.

Montano empezó a hacer llamadas; la primera, a su hermano menor Elías.

"No contestaba. Yo ahí mismo llamé a mi suegra. No contestaba. A mi cuñada, la hermana de mi esposo. No contestaba. A mi cuñada, la esposa de mi hermano. No contestaban”, dijo Montano. “Ahí fue cuando empezó el pánico”.

Montano recibió respuesta de Elías más tarde esa mañana. Ella informó que él estaba de pie en el marco de la ventana de su balcón en Cali cuando ocurrió el terremoto.

"Me dijo él a mí: 'Katy, lo único que pude decir fue: 'Sangre de Cristo, protégeme'", expresó Montano.

Montano no recibió respuesta de su suegra hasta la mañana del martes, según contó. Hasta el miércoles, otros cinco familiares seguían sin ser localizados en el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas.

Montano describe la sensación de no saber qué está pasando mientras vive a un continente de distancia como “una mezcla de frustración y un ataque de pánico”. Señaló que ni siquiera podía empezar a imaginar cómo debe ser para quienes sufrieron un resultado peor.

“En ese instante empecé a llorar cuando estaba picando allí para [una] ensalada”, confesó Montano. “Yo decía 'Dios mío, estamos aquí. Vamos a comer, gloria a Dios. Pero cuántas familias ahorita no tienen con qué?'”.

Así que Montano recurrió a su comunidad local en el área de Greater Hartford. Ella es la vicepresidenta del comité de Colombianos Unidos en Connecticut.

El comité está instando al público a brindar ayuda a través de canales oficiales, como la Cruz Roja Colombiana, para garantizar que todas las donaciones lleguen a quienes las necesitan por medios autorizados. Montano afirmó que están haciendo este llamado en coordinación con el Consulado de Colombia en Nueva York.

‘Todas las miradas en América Latina’

María Mercedes Liévano estaba en una videollamada con su hijo de 8 años y su esposo el lunes cuando el terremoto sacudió la región occidental de Colombia.

“Estaba hablando con mi hijito de ocho años y mi esposo. Ellos estaban en la calle, en una avenida. Estaban yendo a llevar a mi hijo donde mis papás y justo en el momento en que estábamos hablando empezó a temblar”, dijo Mercedes Liévano. "El carro se empezó a mover, los carros se empezaron a pitar y mi hijo estaba tratando de entender qué pasaba".

Mercedes Liévano es la directora ejecutiva de Save the Children Colombia, una organización humanitaria con sede en Fairfield.

Cuando ocurrió el terremoto en Colombia, ella se encontraba en Caracas, Venezuela, apoyando los trabajos de recuperación que continuaban tras los dos terremotos en junio.

Mercedes Liévano señaló que las familias aún viven en campamentos improvisados, que las mujeres embarazadas tienen dificultades para acceder atención médica y que los recursos de salud mental son insuficientes.

“En este momento, necesitamos que todos pongan su atención en Latinoamérica”, dijo Mercedes Liévano. “Necesitamos toda la atención [y] cooperación internacional para Venezuela y para Colombia”.

Mercedes Liévano voló de regreso a Bogotá, la capital de Colombia, el miércoles.

“Fue demasiado angustiante porque claramente entenderás que estamos todos muy impactados como región por lo que pasó en Venezuela”, expresó la directora ejecutiva.

También aseguró que en Colombia todavía hay caos e incertidumbre entre los centros de salud y las viviendas colapsadas.

“Los pacientes están siendo atendidos en los estacionamientos”, dijo Mercedes Liévano. “Algunos miembros de mi equipo incluso se han visto directamente afectados por el terremoto; algunos de ellos sufrieron daños graves en sus hogares”.

Diana Gutiérrez de Piñeres Botero es la directora de Americares para Colombia, una organización sin fines de lucro de ayuda ante desastres y desarrollo con sede en Stamford. Sintió los temblores en su oficina en Bogotá, a unos 150 millas del epicentro del terremoto.

“Hay muchas necesidades que aún no han sido atendidas en cuanto al acceso al agua y al saneamiento. No hay duchas, por ejemplo”, dijo Gutiérrez de Piñeres. “Imaginen refugios con aproximadamente 200 personas y solo dos baños”.

Americares desplegó un equipo para ayudar en las zonas más afectadas, como Cali, Pereira, Armenia y Manizales, señaló Gutiérrez de Piñeres. Actualmente, se enfocan en brindar ayuda a centros de salud que están sobrepasados de capacidad, luego de que más de 80 instalaciones de salud colapsaran, dijo.

Contribuyendo con ‘nuestro pequeño grano de arena’

Paola Garcia confesó que se siente triste y enojada porque no puede hacer mucho para ayudar a su país de origen mientras vive en Stamford, pero aún así hará todo lo posible como directora de BFAmericas, un estudio de danza que organiza celebraciones colombianas en la ciudad.

“Vamos a hacer una clase de baile”, dijo Garcia, "donde todo lo que recolectemos va a ser destinado también para enviar no solo a Colombia sino también a Venezuela, porque ellos también pues acabaron de pasar por algo muy parecido".

El estudio de danza también está recolectando artículos esenciales para enviar a Colombia este sábado, señaló García, incluyendo suministros de primeros auxilios, productos de higiene, artículos de cuidado femenino, pañales y toallitas húmedas. Agregó que la próxima semana estarán recolectando ropa.

“Nosotros desde aquí, desde el exterior, también estamos aportando nuestro granito de arena”, expresó García.

El terremoto ocurrió justo después de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. García señala que esto representa un gran desafío para él y un ángulo de debate político.

“Realmente hemos visto muchas opiniones divididas en cuanto a la política al nuevo presidente”, dijo Garcia, “pero yo siento que en este momento nos debemos concentrar en estar unidos como colombianos, dejar como todas las diferencias, las peleas a un lado… para poder reconstruirnos como país y como comunidad”.

Más información

Colombianos Unidos en CT estará proporcionando actualizaciones sobre cómo brindar ayuda en sus páginas de Instagram y Facebook.

Están invitando a la comunidad colombiana y al público en general a una Vigilia de Reparación en la Parroquia Maria Reina de la Paz en Hartford para orar por Colombia el viernes, 14 de agosto a las 8 p.m.

Se pueden hacer donaciones al fondo de emergencia en línea a Save the Children y Americares.

El BFA Dance Studio está aceptando donaciones en 100 Greyrock Place en Stamford y en 38 Saw Mill Road en West Haven.

La clase de baile benéfica se llevará a cabo el viernes, 21 de agosto a las 6 p.m. en el BFA Dance Studio en Stamford. Las entradas cuestan $25, y todos los ingresos serán destinados a Colombia y Venezuela