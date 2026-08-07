Pese a sus distintas posturas políticas, muchos Latinos coinciden en que hay que recordarles que su voto cuenta

El audio de arriba está en español.

Read in English

Cuando los miembros del Caucus Demócrata Hispano de Connecticut anunciaron su respaldo a la reelección del gobernador Ned Lamont sostuvieron un cartel que leía “Boricuas con Ned” para la foto. Sin embargo, durante la conferencia de prensa el mensaje que exclamaron fue “Latinos con Ned”.

A Maly Rosado, presidenta del Caucus Demócrata Hispano de Connecticut , no le pareció extraño, ya que, aunque el cartel utilizaba el término “Boricuas” para referirse a los puertorriqueños, tanto nativos como descendientes, el caucus, acaró Rosado, incluye a todos los hispanohablantes del estado de Connecticut.

“Cuando nos unimos, no dejamos a nadie afuera”, afirmó Rosado. “Mi objetivo es brindarles la información necesaria para que tomen una decisión fundamentada y se integren al Partido Demócrata”.

Los hispanos y latinos suelen inclinarse por el Partido Demócrata en Connecticut, según el representante estatal demócrata por Waterbury, Geraldo Reyes. Sin embargo, en un momento en que a menudo se les considera un bloque político monolítico , los debates entre latinos del estado de cara a las próximas primarias evidencian lo errónea que es esa percepción.

Según una Encuesta Preelectoral 2024 de UConnPRSI sobre los puertorriqueños y los votantes latinos en Connecticut , casi el 80% de los entrevistados de estos colectivos estaban registrados para votar. El estudio señala que el 40% figuraba como demócrata, el 20% como republicano y el 40% restante como independiente.

Reyes, integrante del Caucus Negro y Puertorriqueño, señaló que las distintas posturas políticas trascienden el país de origen.

“La generación X, la generación Yylos babyboomers, que es el grupo al que pertenezco, no pensamos igual ni hablamos el mismo idioma”, afirmó Reyes. “Todos podríamos ser demócratas, pero divididos en cinco facciones distintas dentro del propio partido”.

Mark Mirko / Connecticut Public El representante Geraldo Reyes interviene durante una reunión de la Comisión Comercial entre Connecticut y Puerto Rico en el Edificio de las Oficinas Legislativas el 2 de junio de 2026.

Reyes señaló que exhorta a los hispanos y latinos a acudir a los foros comunitarios locales que cuentan con intérpretes de español y portugués, con el fin de que participen en los debates que les afectan y tomen decisiones informadas al votar.

Tras más de tres décadas en la política, animar a los latinos a votar puede resultarle repetitivo a Reyes, pero es una responsabilidad inherente a su cargo.

“Tenemos que recordarle al caballo todo el tiempo que tiene sed”, expresó Reyes.

Rosado está abordando el trabajo de divulgación bajo su liderazgo en el caucus. Para ello, reestructura la organización con el fin de garantizar representación en cada distritocongresional.

Se trata de un esfuerzo orientado a impulsar la educación y el diálogo sobre la participación cívica en las comunidades hispanas y latinas de Connecticut.

“Si una persona vota, es solo un voto”, afirmó Rosado, “pero si toda una comunidad vota, podemos lograr cambios, y cuando nos organizamos, ganamos”.

Anota las elecciones en tu agenda

Muchos latinos señalan una falta de educación sobre la participación cívica en su comunidad; sin embargo,MariaMatos, defensora comunitaria dominicana, sostiene que se trata de una falta de interés.

“Creo que los latinos hemos llegado a la conclusión de que nuestros votos no importan, y eso no es cierto”, aclaró Matos.

Matos promueve la participación cívica a través de actividades de divulgación presenciales y a través de las redes sociales. Asimismo, señaló que ha notado que los latinos e hispanos tienden a interesarse más en las elecciones nacionales o en la política de sus países de origen.

“Yo les digo, ‘¿y tú sabes lo que está pasando aquí, tú sabes qué pasó?’” señaló Matos. “No, pero saben todo [d]el país en donde ya no viven, en donde no pueden hacer ninguna diferencia porque no van a estar ahí para votar, en donde sus hijos son americanos”.

Mark Mirko / Connecticut Public ARCHIVO: Maria Matos habla durante una reunión comunitaria en Norwich, Connecticut, el 4 de marzo de 2025.

Matos expresó que los inmigrantes latinos con hijos nacidos en Estados Unidos deberían informarse sobre la política local si ellos mismos no pueden votar, con el fin de motivar a sus hijos a ejercer el voto de forma que influya en su vida cotidiana.

Para todos aquellos que pueden votar, Matos recomendó añadir las elecciones a su calendario, tal como harían con una cita del dentista.

“Entonces es como te digo, ‘No vas a votar, no tienes derecho a hablar, no te vas a involucrar, tampoco tienes derecho a quejarte, porque tú podrías haberte involucrado’”.

Matos señaló que los hispanos y latinos tienen la oportunidad de generar un cambio tanto en Connecticut como en todo el país.

“EstadosUnidosestácreciendodeunamaneraque,enunosaños,loshispanosvamosa sermayoría,peronohacemosnada con sermayoríasisomosnadamásqueunamasaquenotomadecisiones”.

Más información