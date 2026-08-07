Poderosa: La directora ejecutiva Cassandra Reyes lidera con la familia en el corazón

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La oriunda de Waterbury, Cassandra Reyes, se convirtió en la nueva presidenta y directora ejecutiva de la organización de servicios para jóvenes, CJR, el 1 de junio, 18 años después de haber trabajado en el mismo durante un internado. Celebró el ascenso junto a su familia.

"Mi hermana dio un discurso tan bonito", dijo Reyes. "Ella dice: 'Bueno, solo para que lo sepan, Cassie fue la presidenta de su clase de octavo grado". Y yo dije: 'Y también fui la presidenta de la escuela secundaria. Dejemos esto claro.’”

Reyes dijo que siempre buscó oportunidades estructuradas de liderazgo mientras crecía en el South End de Waterbury, que era un vecindario predominantemente puertorriqueño.

"Crecí en una familia de servidores comunitarios", dijo Reyes. "Mi hermana es directora de una escuela, mi padre trabaja en el gobierno local [y] estatal, [y] mi madre es defensora de la comunidad, así que realmente hemos seguido siendo una familia que está presente para las personas de nuestras comunidades".

Su padre, Geraldo Reyes, se desempeña como representante estatal demócrata por la ciudad de Waterbury. Reyes dijo que siempre lo vio como un mentor natural, incluso antes de su etapa en el gobierno, cuando era ingeniero mecánico.

"Creciendo con él, lo veía participar en eventos comunitarios y locales," dijo Reyes. "Nos brindó oportunidades a mi hermana y a mí para crear conexiones y aprender a sentirnos cómodas en ese tipo de espacios desde muy jóvenes… y estar junto a personas de todos los ámbitos de la vida."

Sin embargo, Reyes señaló que su madre fue la persona que más la influenció, al brindarle habilidades y valores que, según dijo, jamás habría aprendido en un taller de liderazgo.

"De ahí es que nace el amor, la compasión, la empatía y simplemente el sentido de responsabilidad", dijo Reyes.

Sus padres estaban ocupados día y noche mientras crecía, pero Reyes dijo que siempre hacían tiempo para cenar en familia. Esos valores familiares eventualmente se extendieron a su trabajo en CJR.

La última pieza del rompecabezas

Anteriormente conocida como Connecticut Junior Republic, CJR es una organización sin fines de lucro con sede en Connecticut, fundada en 1904. La organización ayuda a los jóvenes a prosperar a través de programas educativos, residenciales, comunitarios y de bienestar.

Después de que Reyes terminó su internado en CJR a los 22 años, dejó la organización para trabajar en otro lugar mientras estudiaba en la escuela graduada. Sin embargo, una mentora se puso en contacto con ella sobre un programa residencial para niñas en CJR.

"Lo residencial, para mí, era la última pieza del rompecabezas", dijo Reyes. “Una vez que empecé a trabajar en un programa residencial, supe que aquí era donde quería estar".

Tyler Russell / Connecticut Public Dentro del taller de carpintería de la sede de CJR en Waterbury hay proyectos hechos a mano que los jóvenes de CJR crearon, incluyendo estos dos sillones de madera para el jardín. La presidenta y directora ejecutiva de CJR, Cassandra Reyes, dijo que los jóvenes pueden vender estos proyectos o llevarlos de vuelta a casa. "Los chicos hacen muchos regalos para sus familias en el taller de carpintería, lo cual es realmente hermoso", dijo Reyes. CJR ofrece diversos programas vocacionales para la juventud. Además del taller de carpintería, el campus de Waterbury también cuenta con un horno para cerámica y un estudio de grabación.

El programa residencial ofrece vivienda, tratamiento de salud mental y programación educativa a jóvenes del sistema de justicia juvenil.

Esto es importante para Reyes debido al estigma que rodea el recibir tratamiento de salud mental, particularmente entre los latinos. Dijo que quiere desestigmatizarlo con CJR, pero eso puede ser aún más difícil cuando es agravado por el estigma de estar involucrado en el sistema de justicia juvenil.

"Las personas a veces se sienten avergonzadas de necesitar ayuda," dijo Reyes. "Todo el mundo necesita ayuda a veces. Permítenos ayudarte, para que podamos guiar a ti y a tu familia de vuelta a un lugar saludable donde puedan tener éxito y estar en el camino correcto".

La conexión que establece con los jóvenes en estos programas es lo que resuena con ella.

A veces, dijo Reyes, "no eres la trabajadora social ese día. Eres simplemente alguien que se sienta y ve la televisión con un niño, o eres quien le ayuda con su tarea, o eres quien le ayuda a hacer una llamada telefónica a su mamá con quien no ha hablado".

Estos servicios son un reflejo de sus raíces latinas, dijo Reyes, pues el objetivo es reunir al joven con su familia y reintegrarlo en la comunidad.

"Trabajar aquí y ser parte de esta organización, y servir a los jóvenes en las familias de CJR, es simplemente una extensión de mi crianza y una extensión de mi vida y de mi familia", dijo.

La conexión humana como centro del liderazgo

Asumir este nuevo cargo ha sido un poco desafiante para Reyes.

"Cuando se trata del liderazgo, la parte triste a veces es aquello que estás renunciando de alguna manera", dijo Reyes. "Cada vez que asumía un puesto de mayor responsabilidad, me alejaba más de los chicos".

Su propósito reside en su pasión por la conexión humana, y eso es algo que Reyes dijo que no quería perder con su nuevo puesto.

"Un título es un título", dijo. "Nunca quiero estar desconectada de las personas que trabajan en CJR y de los chicos a los que servimos".

Tyler Russell / Connecticut Public Como la nueva presidenta y directora ejecutiva de CJR, Cassandra Reyes dijo que se esfuerza por asistir a todos los eventos de CJR que involucran a los jóvenes cuando puede, para mantener esa conexión con aquellos a quienes sirve. "Creo que no importa cuánto cambie el mundo, y cuánto nos involucremos más con nuestros teléfonos y la tecnología", dijo Reyes, "no se puede reemplazar a las personas".

Aunque el nuevo puesto viene acompañado de una agenda ocupada, Reyes dijo que siempre tiene presente a su familia y los valores comunitarios. Incluso ahora, a medida que su agenda se llena cada vez más, Reyes dice que se cuida al pasar tiempo con su familia.

"Mi sobrina y mi sobrino son mi todo", dijo Reyes. "Es realmente importante para mí que, sin importar lo ocupada que esté, siga conectada con mi familia".

Reyes dijo que también anima a las jóvenes a mantenerse fieles a sí mismas.

"A veces, lo más sencillo parece ser adaptarse, tratar de encajar con todos los demás en la sala o ajustarse a las ideas y pensamientos de otras personas", dijo Reyes. "Pero tu cultura, tu crianza, la esencia de mi vida familiar y mis raíces latinas siempre me han ayudado en cada lugar en el que he estado."

Esta historia forma parte de la serie Poderosas: Portraits of Purpose, destacando a las líderes latinas en nuestras comunidades de Connecticut.