Periodista de El Nuevo Día recibe premio nacional por colaboración con CT Public sobre Puerto Rico

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La reportera de El Nuevo Día Itzel Rivera recibió el Premio Especial a la Excelencia en Periodismo de Artes, Cultura y Entretenimiento del Overseas Press Club por su trabajo en la colaboración periodística de Connecticut Public sobre Puerto Rico.

Los Premios a la Excelencia Periodística del Overseas Press Club en Puerto Rico son reconocimientos nacionales que distinguen los trabajos periodísticos más destacados en prensa escrita, multimedia, radio y televisión.

La cobertura galardonada de Rivera forma parte de la colaboración periodística de CT Public dedicada a la cobertura de Puerto Rico con GFR Media que publica El Nuevo Día. Con Rivera radicado en Puerto Rico y otra reportera dedicada en CT Public, el objetivo es compartir historias que reflejen los distintos matices de la diáspora y ayuden a comprender la conexión entre el estado y la isla.

La colaboración forma parte de la iniciativa latina de CT Public que se llama, Somos Connecticut, que busca dar mayor visibilidad a las historias, experiencias y voces de la comunidad latina en el estado.

Desde que comenzó la colaboración en 2025, Rivera ha trabajado junto a Rachel Iacovone, exreportera de Connecticut Public especializada en las comunidades puertorriqueñas, en una variedad de historias en inglés y español, entre ellas:



Daniela Doncel / Connecticut Public Las reporteras de comunidades puertorriqueñas Rachel Iacovone (izquierda) e Itzel Rivera (derecha) entrevistan al director ejecutivo del San Juan Center, Fernando Betancourt, durante una cobertura en Hartford, durante la visita de Rivera a Connecticut en marzo de 2026.

Esteban Pagán Rivera, editor principal de El Nuevo Día, dijo que el periódico se siente orgulloso de este reconocimiento y de la tenacidad de Itzel en su labor periodística.

“Este reconocimiento es testimonio de su dedicación y arduo trabajo en la cobertura de Connecticut y la diáspora," dijo

Pagán Rivera. “El trabajo periodístico de Itzel ha logrado lo que nos propusimos con esta colaboración: amplificar la voz de la diáspora en Estados Unidos y Puerto Rico, y compartir historias que merecen ser contadas. Y nos llena de alegría que su trabajo haya recibido reconocimiento a nivel nacional en Puerto Rico”.

La colaboración periodística sobre Puerto Rico entre CT Public y GFR Media cuenta con el financiamiento de la Fundación Knight.

(Contributed Photo) Los periodistas de GFR Media, incluida Itzel Rivera, reportera de la colaboración periodística de CT Public sobre Puerto Rico, recibieron reconocimientos durante la 57.ª Gala de Premiación a la Excelencia Periodística, organizada por el Overseas Press Club de Puerto Rico.

Otros periodistas de El Nuevo Día, de GFR Media, el periódico más grande de la isla, también fueron galardonados. Otros dos periodistas recibieron premios especiales: Adriana Díaz Tirado obtuvo el Premio Especial a la Excelencia en Periodismo de Salud, mientras que Manuel Guillama Capella recibió el Premio Especial a la Excelencia en Periodismo Ambiental.