Esto es lo que opinan los hispanos y latinos de CT sobre la contienda demócrata por la gobernación

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La madre del gobernador Ned Lamont nació y se crió en San Juan, Puerto Rico. El mandatario dijo que Camille Buzby Lamont es su “poder mágico” para conectar con los hispanos y latinos en Connecticut.

“Ella solía viajar mucho conmigo”, recordó Lamont, entre risas, y me ayudó a presentar a su hijo Neddy ante la comunidad hispana … Creo que la gente sabe que estoy de su lado”.

El Caucus Demócrata Hispano respalda a Lamont, y recientemente anunciaron su respaldo al actual gobernador en su campaña de reelección.

En todo el estado, los hispanos y latinos debaten sobre cuál es la mejor opción para la candidatura demócrata a la gobernación. Tanto Lamont como su opositor, Josh Elliott, buscan atraer a las comunidades latinas de Connecticut de cara a las primarias del martes. El voto anticipado terminará el domingo.

Ambos candidatos cuentan con partidarios muy vocales.

El concejal de Hartford Amilcar Hernandez, quien apoya al gobernador, afirmó estar “confiado” en que Lamont continuará implementando políticas que impacten positivamente a las comunidades latinas de Connecticut.

“Creo que [Lamont] sí está al tanto de lo que pasa. Nos escucha”, declaró Hernandez.

Juan Fonseca se unió a la campaña de Elliott como organizador comunitario, citando su firme apoyo a los latinos y a los inmigrantes.

“Una de las cosas centrales para Josh Elliott ha sido la justicia económica”, dijo Fonseca. “Buscando formas de garantizar que las personas ricas, extremadamente ricas, paguen lo que les corresponde... creo que es algo que tenemos que hacer como estado”.

Qué quieren los latinos de Lamont

El Caucus Negro y Puertorriqueño no puede respaldar a un candidato político por ser un grupo bipartidista; sin embargo, varios de sus miembros han expresado su apoyo, entre ellos el representante estatal demócrata de Waterbury, Geraldo Reyes.

“Sí aplaudo el esfuerzo de Ned”, confirmó Reyes. “Creo que tiene buenas intenciones”.

Reyes dijo que Lamont ha salvado el Hospital Waterbury, impulsado la remediación de terrenos contaminados en su distrito y aumentado los fondos de educación en la ciudad.

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: El representante Geraldo Reyes Jr., de Waterbury, observa la reunión de legisladores en el edificio del Capitolio, en Hartford, durante el primer día de la sesión legislativa el 8 de enero de 2025.

Reyes afirmó que quiere que Lamont sea más “agresivo” y que esté más “envuelto” en el tema de las tarifas eléctricas y PURA si permanece en el cargo.

“Me encantaría ver una revisión profunda de todo ese sistema porque nuestras tarifas eléctricas, en mi opinión y tras hablar con mis electores, son ridículamente altas”, dijo Reyes.

Reyes señaló que también espera que Lamont aborde la educación y la asequibilidad, especialmente para los latinos, así como los problemas de infraestructura que enfrenta Waterbury.

“Josh [Elliott] es un joven muy capaz”, expresó Reyes, “pero creo que la mejor persona para el cargo en este momento es Ned Lamont”.

Hernandez, concejal de Hartford, señaló que le gustaría ver a Lamont ajustar la fórmula de participación en los costos de educación (education cost sharing o ECS, por sus siglas en inglés) para garantizar fondos para las escuelas.

“Mi prioridad es asegurarme de que la comunidad latina tenga una educación sólida, fuerte y de calidad para los estudiantes multilingües”, dijo Hernandez.

Afirmó que el aumento de la fórmula de ECS “incluye una ponderación para los estudiantes multilingües… El gobernador Lamont parece estar abierto a traer estas conversaciones frente al próximo presupuesto bianual”.

Lamont cita a un grupo que él mismo creó con la tarea de reformar los fondos para las escuelas públicas.

“Eso es de lo que trata nuestra Comisión K-12”, confirmó Lamont. “Cómo asegurarse de que [el dinero] marque una diferencia para los que están aprendiendo inglés y de que el dinero llegue al salón de clases”.

Lamont afirmó que también planifica continuar con el avance que ha logrado en la educación universal en la temprana edad, las mejoras de infraestructura y la atención médica asequible.

“Sin duda alguna, tenemos que mantener ese impulso positivo”, dijo Lamont. “Pero ahora podemos hacer algunas cosas que antes no podíamos asumir por nuestra situación financiera”.

Por qué los latinos apoyan a Elliott

Fonseca, el organizador comunitario, señaló que la noticia del respaldo del Caucus Demócrata Hispano a Lamont lo sorprendió y lo confundió.

“Cuando pienso en Ned Lamont, los latinos y los inmigrantes son lo último que pasan por mi mente", dijo.

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: Juan Fonseca Tapia, organizador comunitario, se dirige a la multitud reunida en la alcaldía de Hartford antes de marchar hacia el Capitolio estatal para protestar contra las actividades de ICE, defender los derechos de los inmigrantes y exigir el cumplimiento de la Ley Trust el 3 de marzo de 2025.

Fonseca cree que Lamont no ha priorizado cuestiones que afectan directamente la vida de los hispanos y los latinos inmigrantes.

“Me cuesta creer que un millonario que vive en una de las ciudades más ricas del estado pueda identificarse con las necesidades de alguien como yo, que soy inmigrante, y entenderlas”, dijo Fonseca.

Como miembro de The Trust Act Coalition (Coalición de la Ley Trust), en 2025, Fonseca afirmó que Lamont indicó inicialmente que no aprobaría varias enmiendas a dicha ley, la cual protege a los residentes inmigrantes. Tras las revisiones, Lamont sí aprobó una versión ampliada de la legislación y otras protecciones, pero Fonseca señaló que no se han implementado mecanismos para hacerla cumplir.

Lamont afirmó que está implementando todas las protecciones posibles para los inmigrantes dentro de los límites legales federales, citando el reciente bloqueo que un juez federal impuso a la prohibiciónsobre el uso de cubrebocas para ICE en Nueva York.

Fonseca también señaló que Lamont no ha ampliado la cobertura de HUSKY Health financiada por el estado para residentes indocumentados más allá de la edad actual de 15 años o menos. Además, indicó que tampoco ve avances en los recursos para estudiantes que están aprendiendo inglés ni en la accesibilidad lingüística escolar para los padres hispanohablantes.

John Lugo, director de Unidad Latina en Acción en New Haven, señaló que Lamont representa los intereses económicos de las clases pudientes.

“En verdad, Lamont no representa las aspiraciones de las personas más necesitadas del estado”, dijo Lugo.

Joe Amon / Connecticut Public ARCHIVO: John Lugo, líder de Unidad Latina en Acción (ULA), habla ante miembros de sindicatos de trabajadores e inquilinos reunidos para celebrar una manifestación del Primero de Mayo y una marcha por las Personas y el Planeta en conmemoración del Día Internacional del Trabajo en el New Haven Green, en New Haven, Connecticut, el primero de mayo de 2023.

Lugo afirmó que Lamont no ha respaldado las necesidades de los inmigrantes durante la pandemia ni ante el reciente incremento en la aplicación de las leyes federales de migración, salvo cuando la presión de los defensores lo ha obligado a actuar.

“Creo que es necesario que [Lamont] se vaya y que alguien nuevo ocupe su lugar”, dijo Lugo.

Los simpatizantes de Elliott aplauden al aspirante por promover impuestos adicionales a aquellos con ingresos que superan el millón de dólares, así como por su enfoque en reducir los costos de las familias trabajadoras.

“Las personas están realmente entusiasmadas con Josh Elliott”, dijo Lugo. “Pero creo que a menudo olvidan que son las personas —y la movilización de las personas— las que impulsan el cambio”.

Los latinos que buscan un cambio son precisamente las personas con las que Elliott afirmó querer conectar.

“No puedo ser pasivo”, dijo Elliott. “Tengo que buscar proactivamente la dirección de la gente”.

Elliott, representante estatal de Hamden, afirmó que su objetivo es reformar el "regresivo" impuesto sobre la propiedad para hacer que Connecticut sea un estado más asequible. Según Elliott, la reforma fiscal es la vía para que el estado pueda ofrecer los servicios que necesitan los latinos, incluidos el acceso a una vivienda asequible, recursos educativos y atención médica.

“Este es un estado profundamente inasequible”, dijo Elliott. “Tratamos a las personas de manera diferente según el color de su piel, o según su nivel socioeconómico”.

Elliott también ha anunciado una “Agenda del Primer Día” para proteger a las comunidades inmigrantes de Connecticut, la cual incluye la creación de una junta de control fiscal para la aplicación de la Ley Trust y un fondo estatal de defensa legal de $10 millones para garantizar representación legal a los inmigrantes que enfrentan procesos de detención o deportación.

Joe Amon / Connecticut Public ARCHIVO: El representante estatal Josh Elliott durante una conferencia de prensa con miembros de la 4Cs (SEIU Local 1973) y estudiantes de los colegios comunitarios de Connecticut, quienes expresaron su respaldo a su candidatura a la gobernación del estado el 24 de junio de 2026 en el edificio del Capitolio de Connecticut.

“Podemos hacer más para ayudar a más personas de una manera que realmente haga crecer nuestra economía", dijo Elliott, "de una manera que Ned Lamont simplemente no puede aplicar porque sencillamente no cree que ese problema exista en realidad”.

Más información

Las primarias se celebrarán el martes, 11 de agosto. El periodo de voto anticipado ya comenzó y se extenderá hasta el 9 de agosto.

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