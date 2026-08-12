Estas son las ferias y festivales de CT en 2026
Estamos en pleno verano, pero la temporada de ferias y festivales de Connecticut está a la vuelta de la esquina.
Connecticut Public tiene para ti una lista de las próximas celebraciones de la temporada, en orden cronológico. Si falta algún evento en esta lista, puedes enviarnos los detalles a news@ctpublic.org.
La Feria del Renacimiento de Connecticut (The Connecticut Renaissance Faire)
Lebanon Country Fairgrounds
122 Mack Road, Lebanon, CT 06249
29 de agosto – 25 de octubre (sábados y domingos, incluyendo el Día del Trabajo y el 12 de octubre)
Entradas: $10 - $18
El festival incluye eventos temáticos como ceremonias de caballería, presentaciones de circo y justas de contacto completo. Habrá docenas de espectáculos en vivo todos los días en 13 escenarios, más de 200 vendedores y nueve fines de semana temáticos.
Woodstock Fair
281 Route 169, South Woodstock, CT 06267
3-7 de septiembre
Entradas: $11.80-$16.95
La 165ª Feria de Woodstock contará con exhibiciones de ganado y agricultura, un concurso de karaoke y torneo de lanzamiento de saquitos (cornhole tournaments). La estrella de la música country y actor Trace Adkins se presentará en el escenario principal el domingo, 6 de septiembre.
Haddam Neck Fair
26 Quarry Hill, Haddam Neck, CT 06424 (Usa el código postal 06424; si utilizas el código postal de Haddam, llegarás a una ubicación diferente, según los organizadores.)
4-7 de septiembre
Entradas: $12-$15 ($35 por el pase para todo el fin de semana)
Una auténtica feria comunitaria de Nueva Inglaterra con exhibiciones y muestras, ganado, competencias de camiones y concursos para niños, incluido un concurso patriótico de bebés. La banda de jam Max Creek será la agrupación principal de la programación de música en vivo el domingo, 6 de septiembre.
Lyman Orchards Corn Maze
32 Reeds Gap Rd., Middlefield, CT 06455
30 de agosto - 2 de noviembre
Entradas: $12 para mayores de 13 años, $7 para edades de 4 a 12 años
Todavía no se ha anunciado la temática del laberinto de este año, pero se espera que abarque unos cuatro acres y cuente con aproximadamente una milla de recorrido. Se estima que completar el recorrido del laberinto toma entre 30 y 40 minutos.
Goshen Fair
116 Old Middle St., Goshen, CT 06756
5-7 de septiembre
Entradas: $5 - $10
La feria agrícola del condado de Litchfield contará, entre otras actividades, con un concurso de camisetas congeladas, una competencia de arrastre de camiones y lanzamiento de pacas de heno el 5 de septiembre, así como un concurso de lanzamiento de sartenes y una competencia de arrastre de tractores antiguos el 6 de septiembre.
Festival de Ostras de Norwalk
42 Seaview Ave., Norwalk, CT 06855
11-13 de septiembre
Entradas: $11-$22
Sin duda podrás disfrutar de los favoritos de la feria como el funnel cake y el algodón de azúcar, pero las verdaderas estrellas de este evento son las ostras recién capturadas, los rollos de langosta y las almejas fritas.
St. Peter Grace Apple Fest
175 Old Tannery Rd., Monroe, CT 06468
12-13 de septiembre
Gratis
Más de 100 vendedores se instalarán en Monroe Green. Habrá sidra de manzana, crujiente de manzana y artesanías con temática de manzanas. Podrás comprar productos horneados caseros y crisantemos.
Festival del Patrimonio Marítimo de CT
Fort Trumbull State Park y Waterfront Park, New London, CT 06320
12-13 de septiembre
Gratis
El fin de semana contará con la presencia de embarcaciones militares y privadas en Fort Trumbull State Park y New London Waterfront Park. El 12 de septiembre, Flock Theatre recreará la quema de una efigie de Benedict Arnold. El día culminará a las 8 p.m. con un espectáculo de drones. El 13 de septiembre al mediodía habrá una demostración de búsqueda y rescate en helicóptero de la Guardia Costera, seguida de una competencia de habilidades marítimas entre la Guardia Costera y la Marina.
Wethersfield Cornfest
Cove Park, 533 Main St., Wethersfield, CT 06109
12 de septiembre
Gratis
El 42.º festival anual de maíz de Wethersfield contará con vendedores, maíz de Anderson Farms, juegos de lanzamiento de saquitos (cornhole), hula hula, actividades para niños y música en vivo en Cove Park.
Festival del Ajo de Olde Mistick Village
27 Coogan Blvd., Mystic CT, 06355
19 - 20 de septiembre
Gratis
El 19.º Festival Anual del Ajo de Olde Mistick Village ofrecerá un fin de semana dedicado al ajo, con más de 50 vendedores y presentaciones de 16 bandas y artistas locales. ¡No olvides llevar mentas para el aliento!
Festival de Calabazas de Seymour
62 Spruce St., Seymour, CT, 06483
20 de septiembre
Gratis
El 60.º Festival Anual de la Calabaza de Seymour, que se celebrará en French Memorial Park, contará con vendedores de artesanías y comida — con muchas opciones con sabor a calabaza — además de música, entretenimiento y actividades infantiles, incluido un concurso de disfraces. Estudiantes de la escuela primaria local serán coronados como Rey y Reina de la Calabaza.
Durham Fair
24 Townhouse Rd., Durham, CT 06422
24-27 de septiembre
Entradas: $20; los niños menores de 12 años y los militares entran gratis.
Tyler Hubbard, estrella de la música country, será la principal atracción musical el 26 de septiembre, como parte de la 106.ª edición de esta feria, que también ofrecerá camiones monstruo, exhibiciones especiales por el 250.º aniversario de Estados Unidos y, por supuesto, atracciones y comida de feria.
Festival de las Artes de Trumbull
Town Hall Green, 5866 Main St., Trumbull, CT 06611
27 de septiembre
Gratis
Town Hall Green recibirá a visitantes que podrán disfrutar de artistas, artesanos, espectáculos y camiones de comida.
Milford Oktoberfest
Fowler Field, 1 Shipyard Lane, Milford, CT 06460
25-26 de septiembre
Gratis
Una celebración tradicional de Oktoberfest con música y cerveza, organizada por el Devon Rotary. Los organizadores dicen: "¡Prepárate para brindar y celebrar!".
Festival Mum de Bristol
70 Memorial Blvd., Bristol, CT 06010
25-27 de septiembre
Gratis
El festival celebra su 64.ª edición con un desfile y el certamen Miss Chrysanthemum como actividades principales.
Harwinton Fair
150 Locust Rd., Harwinton, CT 06791
2–4 de octubre
Entradas: $10; entrada gratuita para niños de 12 años o menos.
La 169.ª edición de la feria contará con actividades tradicionales como carreras de cerdos el 3 y 4 de octubre, competencias de arrastre de tractores, espectáculos ecuestres, concursos de aves de corral y lanzamiento de sartenes.
Feria Agrícola de Portland
1401 Main St., Portland, CT 06480
2–4 de octubre
Entradas: $10-$15, entrada gratuita para niños de 12 años o menos.
Carreras de obstáculos en el lodo, concursos de repostería, exhibiciones de arte con aguja y tela, y un desfile de moda reciclada, con prendas confeccionadas a partir de materiales desechados.
Southington Apple Harvest Festival
75 N. Main St., Southington, CT 06489
2–4 de octubre y 9–11 de octubre
Gratis
Dos palabras: Buñuelos de manzana. Los asistentes del festival hacen fila para comprar los buñuelos en el puesto de Zion Lutheran Church. El desfile anual está programado para el 4 de octubre a las 2 p.m., con el 11 de octubre como fecha alternativa en caso de lluvia.
Festival de la Cosecha de Manzanas de South Windsor
John J. Mitchell Fairgrounds, 75 Brookfield St., South Windsor, CT 06074
3 de octubre
Gratis
Llévate el famoso pastel de manzana y otros productos horneados caseros. Habrá música en vivo y actividades para niños, como una casa inflable, paseos en poni y recorridos en tren. Lleva una donación de alimentos no perecederos para el banco de alimentos de South Windsor.
Feria de Riverton
12 Riverton Rd., Riverton, CT 06065
9-11 de octubre
Entradas: $10
La Union Agricultural Society de Barkhamsted, Colebrook y Hartland presenta una feria agrícola tradicional con atracciones, exhibiciones de ganado, una competencia de leñadores, arrastre de tractores y música en vivo.
45º Festival Anual de Arte al Aire Libre del Bruce Museum
1 Museum Drive, Greenwich, CT 06830
10–11 de octubre
Entradas: $15; entrada gratuita para miembros y niños menores de 5 años.
En el 45.º festival anual de arte al aire libre habrá una amplia variedad de obras a la venta, como pinturas, dibujos, grabados, piezas de técnica mixta, esculturas y fotografías. También habrá demostraciones, comida y actividades artísticas para niños.
Connecticut Garlic & Harvest Festival
Bethlehem Fairgrounds, 304 Main St. N., Bethlehem, CT 06751
10-11 de octubre
Entradas: $10 para adultos; $1 para niños menores de 12 años.
¿Quieres probar helado de ajo? Tendrás la oportunidad de probarlos, además de disfrutar de hamburguesas de ajo y ajo frito. Habrá música en vivo, atracciones y juegos para los niños.
Festival de la Cosecha de Manzanas y Música de Glastonbury
Riverfront Park, 200 Welles St., Glastonbury, CT 06033
16-18 de octubre
Bandas en vivo, comida local y diversión familiar en Riverfront Park de Glastonbury.
NECT Great Pumpkin Festival
Main Street, Putnam, CT 06260
17 de octubre
Gratis
El Northeast Connecticut Great Pumpkin Festival que se celebrará en el centro de Putnam, contará con vendedores, música en vivo y actividades para niños.
Danbury Halloween on the Green
CityCenter Green, 1 Ives St., Danbury, CT 06810
31 de octubre
Gratis
Bolsitas con sorpresas para los primeros 800 niños que lleguen disfrazados, además habrá una cabina para fotos y otras actividades.