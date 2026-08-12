Estas son las ferias y festivales de CT en 2026

Read in English

Estamos en pleno verano, pero la temporada de ferias y festivales de Connecticut está a la vuelta de la esquina.

Connecticut Public tiene para ti una lista de las próximas celebraciones de la temporada, en orden cronológico. Si falta algún evento en esta lista, puedes enviarnos los detalles a news@ctpublic.org.

La Feria del Renacimiento de Connecticut (The Connecticut Renaissance Faire)

Lebanon Country Fairgrounds

122 Mack Road, Lebanon, CT 06249

29 de agosto – 25 de octubre (sábados y domingos, incluyendo el Día del Trabajo y el 12 de octubre)

Entradas: $10 - $18

El festival incluye eventos temáticos como ceremonias de caballería, presentaciones de circo y justas de contacto completo. Habrá docenas de espectáculos en vivo todos los días en 13 escenarios, más de 200 vendedores y nueve fines de semana temáticos.

Woodstock Fair

281 Route 169, South Woodstock, CT 06267

3-7 de septiembre

Entradas: $11.80-$16.95

La 165ª Feria de Woodstock contará con exhibiciones de ganado y agricultura, un concurso de karaoke y torneo de lanzamiento de saquitos (cornhole tournaments). La estrella de la música country y actor Trace Adkins se presentará en el escenario principal el domingo, 6 de septiembre.

Haddam Neck Fair

26 Quarry Hill, Haddam Neck, CT 06424 (Usa el código postal 06424; si utilizas el código postal de Haddam, llegarás a una ubicación diferente, según los organizadores.)

4-7 de septiembre

Entradas: $12-$15 ($35 por el pase para todo el fin de semana)

Una auténtica feria comunitaria de Nueva Inglaterra con exhibiciones y muestras, ganado, competencias de camiones y concursos para niños, incluido un concurso patriótico de bebés. La banda de jam Max Creek será la agrupación principal de la programación de música en vivo el domingo, 6 de septiembre.

Lyman Orchards Corn Maze

32 Reeds Gap Rd., Middlefield, CT 06455

30 de agosto - 2 de noviembre

Entradas: $12 para mayores de 13 años, $7 para edades de 4 a 12 años

Todavía no se ha anunciado la temática del laberinto de este año, pero se espera que abarque unos cuatro acres y cuente con aproximadamente una milla de recorrido. Se estima que completar el recorrido del laberinto toma entre 30 y 40 minutos.

Goshen Fair

116 Old Middle St., Goshen, CT 06756

5-7 de septiembre

Entradas: $5 - $10

La feria agrícola del condado de Litchfield contará, entre otras actividades, con un concurso de camisetas congeladas, una competencia de arrastre de camiones y lanzamiento de pacas de heno el 5 de septiembre, así como un concurso de lanzamiento de sartenes y una competencia de arrastre de tractores antiguos el 6 de septiembre.

Festival de Ostras de Norwalk

42 Seaview Ave., Norwalk, CT 06855

11-13 de septiembre

Entradas: $11-$22

Sin duda podrás disfrutar de los favoritos de la feria como el funnel cake y el algodón de azúcar, pero las verdaderas estrellas de este evento son las ostras recién capturadas, los rollos de langosta y las almejas fritas.

St. Peter Grace Apple Fest

175 Old Tannery Rd., Monroe, CT 06468

12-13 de septiembre

Gratis

Más de 100 vendedores se instalarán en Monroe Green. Habrá sidra de manzana, crujiente de manzana y artesanías con temática de manzanas. Podrás comprar productos horneados caseros y crisantemos.

Festival del Patrimonio Marítimo de CT

Fort Trumbull State Park y Waterfront Park, New London, CT 06320

12-13 de septiembre

Gratis

El fin de semana contará con la presencia de embarcaciones militares y privadas en Fort Trumbull State Park y New London Waterfront Park. El 12 de septiembre, Flock Theatre recreará la quema de una efigie de Benedict Arnold. El día culminará a las 8 p.m. con un espectáculo de drones. El 13 de septiembre al mediodía habrá una demostración de búsqueda y rescate en helicóptero de la Guardia Costera, seguida de una competencia de habilidades marítimas entre la Guardia Costera y la Marina.

Wethersfield Cornfest

Cove Park, 533 Main St., Wethersfield, CT 06109

12 de septiembre

Gratis

El 42.º festival anual de maíz de Wethersfield contará con vendedores, maíz de Anderson Farms, juegos de lanzamiento de saquitos (cornhole), hula hula, actividades para niños y música en vivo en Cove Park.

Festival del Ajo de Olde Mistick Village

27 Coogan Blvd., Mystic CT, 06355

19 - 20 de septiembre

Gratis

El 19.º Festival Anual del Ajo de Olde Mistick Village ofrecerá un fin de semana dedicado al ajo, con más de 50 vendedores y presentaciones de 16 bandas y artistas locales. ¡No olvides llevar mentas para el aliento!

Festival de Calabazas de Seymour

62 Spruce St., Seymour, CT, 06483

20 de septiembre

Gratis

El 60.º Festival Anual de la Calabaza de Seymour, que se celebrará en French Memorial Park, contará con vendedores de artesanías y comida — con muchas opciones con sabor a calabaza — además de música, entretenimiento y actividades infantiles, incluido un concurso de disfraces. Estudiantes de la escuela primaria local serán coronados como Rey y Reina de la Calabaza.

Durham Fair

24 Townhouse Rd., Durham, CT 06422

24-27 de septiembre

Entradas: $20; los niños menores de 12 años y los militares entran gratis.

Tyler Hubbard, estrella de la música country, será la principal atracción musical el 26 de septiembre, como parte de la 106.ª edición de esta feria, que también ofrecerá camiones monstruo, exhibiciones especiales por el 250.º aniversario de Estados Unidos y, por supuesto, atracciones y comida de feria.

Festival de las Artes de Trumbull

Town Hall Green, 5866 Main St., Trumbull, CT 06611

27 de septiembre

Gratis

Town Hall Green recibirá a visitantes que podrán disfrutar de artistas, artesanos, espectáculos y camiones de comida.

Milford Oktoberfest

Fowler Field, 1 Shipyard Lane, Milford, CT 06460

25-26 de septiembre

Gratis

Una celebración tradicional de Oktoberfest con música y cerveza, organizada por el Devon Rotary. Los organizadores dicen: "¡Prepárate para brindar y celebrar!".

Festival Mum de Bristol

70 Memorial Blvd., Bristol, CT 06010

25-27 de septiembre

Gratis

El festival celebra su 64.ª edición con un desfile y el certamen Miss Chrysanthemum como actividades principales.

Harwinton Fair

150 Locust Rd., Harwinton, CT 06791

2–4 de octubre

Entradas: $10; entrada gratuita para niños de 12 años o menos.

La 169.ª edición de la feria contará con actividades tradicionales como carreras de cerdos el 3 y 4 de octubre, competencias de arrastre de tractores, espectáculos ecuestres, concursos de aves de corral y lanzamiento de sartenes.

Feria Agrícola de Portland

1401 Main St., Portland, CT 06480

2–4 de octubre

Entradas: $10-$15, entrada gratuita para niños de 12 años o menos.

Carreras de obstáculos en el lodo, concursos de repostería, exhibiciones de arte con aguja y tela, y un desfile de moda reciclada, con prendas confeccionadas a partir de materiales desechados.

Southington Apple Harvest Festival

75 N. Main St., Southington, CT 06489

2–4 de octubre y 9–11 de octubre

Gratis

Dos palabras: Buñuelos de manzana. Los asistentes del festival hacen fila para comprar los buñuelos en el puesto de Zion Lutheran Church. El desfile anual está programado para el 4 de octubre a las 2 p.m., con el 11 de octubre como fecha alternativa en caso de lluvia.

Festival de la Cosecha de Manzanas de South Windsor

John J. Mitchell Fairgrounds, 75 Brookfield St., South Windsor, CT 06074

3 de octubre

Gratis

Llévate el famoso pastel de manzana y otros productos horneados caseros. Habrá música en vivo y actividades para niños, como una casa inflable, paseos en poni y recorridos en tren. Lleva una donación de alimentos no perecederos para el banco de alimentos de South Windsor.

Feria de Riverton

12 Riverton Rd., Riverton, CT 06065

9-11 de octubre

Entradas: $10

La Union Agricultural Society de Barkhamsted, Colebrook y Hartland presenta una feria agrícola tradicional con atracciones, exhibiciones de ganado, una competencia de leñadores, arrastre de tractores y música en vivo.

45º Festival Anual de Arte al Aire Libre del Bruce Museum

1 Museum Drive, Greenwich, CT 06830

10–11 de octubre

Entradas: $15; entrada gratuita para miembros y niños menores de 5 años.

En el 45.º festival anual de arte al aire libre habrá una amplia variedad de obras a la venta, como pinturas, dibujos, grabados, piezas de técnica mixta, esculturas y fotografías. También habrá demostraciones, comida y actividades artísticas para niños.

Connecticut Garlic & Harvest Festival

Bethlehem Fairgrounds, 304 Main St. N., Bethlehem, CT 06751

10-11 de octubre

Entradas: $10 para adultos; $1 para niños menores de 12 años.

¿Quieres probar helado de ajo? Tendrás la oportunidad de probarlos, además de disfrutar de hamburguesas de ajo y ajo frito. Habrá música en vivo, atracciones y juegos para los niños.

Festival de la Cosecha de Manzanas y Música de Glastonbury

Riverfront Park, 200 Welles St., Glastonbury, CT 06033

16-18 de octubre

Bandas en vivo, comida local y diversión familiar en Riverfront Park de Glastonbury.

NECT Great Pumpkin Festival

Main Street, Putnam, CT 06260

17 de octubre

Gratis

El Northeast Connecticut Great Pumpkin Festival que se celebrará en el centro de Putnam, contará con vendedores, música en vivo y actividades para niños.

Danbury Halloween on the Green

CityCenter Green, 1 Ives St., Danbury, CT 06810

31 de octubre

Gratis

Bolsitas con sorpresas para los primeros 800 niños que lleguen disfrazados, además habrá una cabina para fotos y otras actividades.