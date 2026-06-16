Así conmemorarán Juneteenth en distintos puntos de Connecticut

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Mientras las comunidades de todo Connecticut y del país celebran el 250º aniversario de la Declaración de Independencia, los eventos de este mes conmemoran Juneteenth, también conocido como el Día de la Libertad.

Juneteenth se celebra el 19 de junio para honrar la emancipación de las últimas personas esclavizadas en EE. UU. en Galveston, Texas.

En 2021, el expresidente Joe Biden declaró Juneteenth como día feriado federal. Juneteenth fue reconocido por primera vez como día feriado estatal en Connecticut en 2023 después de que el gobernador Ned Lamont firmara la legislación el año previo.

Estas son algunas actividades que tendrán lugar en Connecticut para conmemorar Juneteenth:

Berlin

La Biblioteca Conmemorativa Berlin-Peck organizará el taller, “Creative Entrepreneurship: Building Your Brand & Opportunities” (“Emprendimiento creativo: cómo construir tu marca y generar oportunidades") el 20 de junio de 11 a. m. a 12:15 p. m.

La biblioteca se une al Berlin Equity Action Team (B.E.A.T.) para oportunidades educativas durante todo el día.

Bloomfield

El pueblo de Bloomfield y el departamento de bomberos de Blue Hills organizará una celebración de Juneteenth el sábado 20 de junio. Una carrera y caminata de 5K comenzará a las 8 a. m., seguida de un desfile a las 11 a. m. desde First Cathedral, ubicada en 1151 Blue Hills Ave.

Bridgeport

El Desfile Anual de Juneteenth y Festival Harambee celebrarán este año su 34.ª edición el 13 de junio. El desfile comenzará a las 11 a. m. y el festival se llevará a cabo hasta las 5 p. m. en Seaside Park con bandas de marcha, vendedores y otras presentaciones.

Danbury

La conmemoración de Juneteenth de Danbury está prevista para el 19 de junio de 5 a 9 p. m. en CityCenter Green, ubicado en 1 Ives St. El evento contará con vendedores y camiones de comida, un concierto y espacio para la reflexión y conexión comunitaria.

East Hartford y Hartford

Hartford y East Hartford se unen a Riverfront Recapture para presentar Bridging Freedom: A Juneteenth Celebration (“Construyendo puentes hacia la libertad: una celebración de Juneteenth”) el 20 de junio de 11 a. m. a 9 p. m. en ambos lados del río Connecticut en Great River Park y Mortensen Riverfront Plaza. Los escenarios tendrán música, poesía oral y diversión para toda la familia.

Enfield

La actividad Strawberries and the African Diaspora: Celebrating Juneteenth (“Fresas y la diáspora africana: celebrando Juneteenth”) se llevará a cabo el 19 de junio en el Enfield Historical Society, ubicado en 1294 Enfield St., de 4:30 a 7:30 p. m. El evento, organizado por Kuumba Kiongozi Black Legacy, Arts & Culture, incluye una sesión de mocktails y pintura, narración de relatos históricos, escritura sobre la diáspora africana y un micrófono abierto de poesía.

Farmington

El Museo Hill-Stead dará la bienvenida a FriendZWorldMusic el 20 de junio de 6:00 a 7:30 p. m. FriendzWorldMusic es un colectivo de músicos, compositores, animadores y educadores especializados en música de África occidental, afrocaribeña, calipso, jazz, hip-hop, fusiones y más. Se requieren reservaciones previas.

Hartford

El Amistad Center for Arts & Culture presenta su 35.a Juneteenth Jubilee Celebration. El centro ofrece un día familiar de Juneteenth gratuito en el Wadsworth el 13 de junio, desde el mediodía hasta las 4 p. m. El Amistad Center también organizará una noche de música, gastronomía y cultura durante una celebración al estilo 'fiesta en una casa' en el Wadsworth el 19 de junio de 7 a 11 p. m. Las entradas son a $175 por persona.

El Connecticut Science Center ofrecerá actividades interactivas, letreros informativos y una búsqueda del tesoro con temática el 19 de junio, con un enfoque en las contribuciones de científicos, inventores e innovadores afroamericanos.

Hebron

La familia Peters, descendientes de Cesar Peters —un hombre esclavizado que vivió y trabajó en Hebron— está colaborando con la ciudad de Hebron y la Coalición para la Diversidad y la Equidad, para una presentación especial el 20 de junio de 12 a 3 p. m. en la Casa Peters, en Hebron. Habrá canciones, percusión y baile, narración de cuentos, poesía oral, comida y postres del sur, actividades para niños y conversaciones sobre Peters y sus descendientes.

El 19 de junio, el actor Fred Morsell interpretará a Frederick Douglass y leerá su discurso, “What to a Slave is the Fourth of July?” (“¿Qué es para el esclavo el cuatro de julio?"). La función se dará en la iglesia de St. Peter’s, 30 Church St., a las 6:30 p. m. Las entradas para la función cuestan $20 para adultos y $5 para jóvenes.

Litchfield

Wisdom House Retreat and Conference Center, ubicado en el 229 East Litchfield Rd., será sede de la celebración de Juneteenth: Libertad y Paz, el 17 de junio de 1 a 3 p. m. La presentación incluirá una mirada a Ben Haith, el creador de la bandera de Juneteenth, y una alegre celebración de baile. La entrada es de $25.

Middletown

El 4.º Desfile Anual de Juneteenth se llevará a cabo en Prince Mortimer Avenue en Middletown el 19 de junio a las 10:30 a. m. Tras el desfile, se celebrará un Festival del Día de la Liberación, en que habrá perros calientes y hamburguesas gratuitas para los niños.

Milford

La Celebración de Juneteenth de Milford será el 20 de junio de 1 a 4 p. m. en Broad Street Green. Tendrá música, presentaciones, exhibiciones educativas, comida, vendedores y actividades familiares.

New Britain

El Museo de Arte de New Britain y la ciudad de New Britain celebrarán un Día Comunitario de Juneteenth el 20 de junio de 11 a. m. a 4 p. m. El evento incluye presentaciones en el Showmobile, experiencias en la galería, la galería de arte móvil cARTie y creaciones de artes. La entrada al museo es gratuita ese día.

Ryan Caron King / Connecticut Public ARCHIVO: Los miembros del VillageDrill Team & Drum Corps marchan hacia el New Haven Green en un desfile que conmemora Juneteenth el 17 de junio de 2023. Tayvon Berryman, director del equipo, afirmó que para el grupo era importante celebrar y mantener viva la historia afroamericana. "Cuando descubres por ti mismo quién eres realmente, es maravilloso celebrar justamente eso", dijo.

New Haven

La 13ª Celebración Municipal Anual de Juneteenth de New Haven que se llevará a cabo el 19 de junio a partir de las 4 p. m., incluirá una caminata en honor a Lucy y Lois Tritton, las dos últimas personas esclavizadas que fueron vendidas en el New Haven Green. La compañía de artes escénicas Keepers of the Culture presentará espectáculos de percusión, danza y narración de cuentos. Presentaciones de música en vivo y una fiesta de baile al aire libre en el Green pondrán fin a la velada.

El Festival de Cultura y Recursos de New Haven organizará una celebración de Juneteenth el 20 de junio de 12 a 6 p. m. en el Dixwell "Q" House, en 197 Dixwell Ave.

New London

Connecticut Landmarks presentará el Día de Celebración de Juneteenth el 13 de junio, de 11 a. m. a 4 p. m. El evento incluirá presentaciones de historia viviente, vendedores locales y actividades y manualidades para niños. El grupo destacará la historia afroamericana de los Hempsted Houses y del vecindario circundante con la ciudad de New London. Se agradece registrarse previamente y realizar una donación sugerida.

El 14 de junio habrá un servicio religioso no denominacional, seguido de presentaciones por el Jim Hunter Jazz Group y las bandas de las escuelas públicas de New London.

Norwalk

El fin de semana del Carnaval de Juneteenth de Norwalk se celebrará en el Veterans Memorial Park, en Seaview Avenue, y se llevará a cabo del 19 al 21 de junio. El carnaval contará con entretenimiento en vivo, vendedores de comida, negocios locales, juegos, actividades, música y experiencias culturales.

Portland

La Escuela Intermedia de Portland, ubicada en el 93 High St., será anfitriona de la 8ª celebración anual de Juneteenth.

Simsbury

La celebración de Juneteenth de Comida, Cerveza y Fuegos Artificiales se llevará a cabo en el Simsbury Meadows Performing Arts Center el 20 de junio, de 5:30 a 9:00 p. m. La entrada es gratuita, con música en vivo, vendedores locales de comida y una zona divertida para niños antes del espectáculo de fuegos artificiales. El evento es una colaboración con los pueblos de Avon, Farmington, Granby y Simsbury.

Stamford

La celebración de Juneteenth de Stamford está programada para el 20 de junio en el Jackie Robinson Park, ubicado en 150 Richmond Hill Ave., de 1 a 6 p. m.

Waterbury

La celebración de Juneteenth de la ciudad de Waterbury será el 19 de junio de 11 a. m. a 3 p. m. en el Ayuntamiento, ubicado en 235 Grand St. La ceremonia incluirá el izamiento de la bandera, oradores y vendedores.

West Hartford

West Hartford celebrará "Jubilation Thursdays" los días 4, 11 y 18 de junio con presentaciones en Blue Back Square. Los espectáculos comenzarán a las 6 p. m.