En CT, niños migrantes no acompañados bajo custodia federal podrían perder asistencia legal, advierten defensores

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Defensores advierten que niños migrantes no acompañados, tanto bajo custodia federal como fuera de ella en Connecticut y otros estados, podrían quedarse sin acceso a representación legal.

Un contrato entre el gobierno federal y Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales a niños indocumentados en todo el país, venció a finales de julio.

Acacia afirma que el gobierno intentó presionarla a proporcionar información privada sobre niños detenidos.

“El fin de este contrato afectará a varios cientos de niños en Connecticut, tanto a quienes permanecen bajo custodia como a quienes ya fueron integrados a sus comunidades. Y, a mayor escala, las repercusiones se sentirán ampliamente en toda la región noreste”, señaló Bettina Rodriguez Schlegel, jefa de gabinete de Acacia Center for Justice.

Acacia afirma que la pérdida del contrato está relacionada con una disputa en curso, luego de acusar al gobierno federal de retener fondos para servicios con el objetivo de presionar a la organización para que revelara información personal de sus clientes.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que supervisa la custodia y el cuidado de los niños, indicó en un comunicado emitido el viernes por la noche que ofreció a Acacia un segundo contrato temporal "basado en requisitos que incluyen que proporcionen los datos sobre a quién representa y que nos facturen cuando presenten solicitudes de alivio migratorio".

“La ORR permanece en pleno cumplimiento de sus obligaciones legales y regulatorias, y no realiza ninguna acción que pueda impedir que un niño busque el recurso legal apropiado”, afirmó la agencia.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes, así como la representante federal Rosa DeLauro, criticaron al gobierno federal por mantener detenidos a muchos de estos niños durante más tiempo del necesario. Destacaron la importancia de contar con representación legal para lograr su liberación.

DeLauro señaló que recientemente visitó Children’s Community Programs of Connecticut, en New Haven, una instalación que se utiliza como refugio para niños migrantes no acompañados.

DeLauro señaló que los niños parecían estar bien cuidados. Sin embargo, instó que mantener a los niños detenidos durante largos períodos puede afectar su salud mental mientras atraviesan importantes etapas de desarrollo, y afirmó que esto equivale a abuso infantil, haciendo referencia a una cobertura previa de CT Insider.

“Los cambios en sus políticas están afectando a miles de niños migrantes, algunos de apenas cinco años, que pasan días y noches separados de sus padres y familiares durante cientos de días como resultado de políticas implementadas deliberadamente por esta administración, mientras esperan ser entregados a patrocinadores que podrían nunca ser aprobados”, expresó DeLauro.

La ORR afirmó que estaba “adoptando medidas avanzadas para asegurar la protección de estos menores”.

La agencia también señaló que la administración Trump está “comprometida con terminar con la explotación de niños no acompañados, para lo cual es necesario realizar una revisión rigurosa de los patrocinadores”.

Martha Stone, fundadora y asesora especial del Center for Children’s Advocacy, hizo referencia a una cobertura previa de CT Insider, y dijo que una niña de cinco años pasó 118 días detenida, incluso en el este de Connecticut. Stone informa que la niña ahora está traumatizada por su experiencia.

“Solo podía ver a su madre una hora a la semana”, dijo Stone. “Tenía pesadillas, evitaba hablar sobre su familia y la separación, y tenía dificultades para manejar la ansiedad y el miedo”.

Mark Mirko / Connecticut Public Tess Reagan, directora ejecutiva de la oficina de Hartford de Kids in Need of Defense (KIND), habla durante una conferencia de prensa sobre una visita de supervisión realizada por Rosa DeLauro a Children’s Community Programs of Connecticut, una organización que brinda cuidado de crianza a largo plazo a niños no acompañados como beneficiaria de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Tess Reagan, la directora general de la oficina de Hartford de Kids in Need of Defense (KIND), reveló que varios niños que han salido de la custodia federal han manifestado constantemente ansiedad. Defensores de la salud infantil dicen que esos niños corren un alto riesgo de desarrollar depresión.

“Los niños que representamos mientras están bajo custodia suelen sentirse asustados, confundidos y luchan por comprender por qué todavía permanecen separados de sus familias”, señaló Reagan. “Después de meses bajo custodia del gobierno, muchos comienzan a perder la esperanza. Algunos nos dicen que sienten que quizá no tengan otra opción que regresar a los mismos lugares de los que huyeron, porque ya no creen que algún día serán liberados”.

Reagan dijo que KIND seguirá brindando asistencia legal en la medida de lo posible, pero está pidiendo ayuda a otros abogados.

“Esperamos que nuestros socios intervengan y nos ayuden en este gran momento de necesidad”, manifestó Reagan.