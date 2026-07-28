Latinas en Hartford buscan una mejor experiencia en la atención médica. Esto es lo que necesitan

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Cuando Yaritza Mogollon tuvo a su primer hijo a los 35 años, esperaba con ilusión crear un vínculo con su bebé a través de la lactancia. Sin embargo, no esperaba los desafíos que enfrentaría, y mucho menos los que enfrentó con el sistema de salud.

“Se me hizo difícil lograr que se enganchara a mi pecho”, indicó Mogollon.

Los médicos de Mogollon ofrecieron enviar a su casa una enfermera de lactancia, pero ella indicó que la enfermera nunca llegó; tenía la agenda llena. Mogollon intentó más tarde programar una cita presencial en la clínica, pero una vez más tuvo que reprogramarla.

“Estaba tan frustrada que empecé a llorar en el vestíbulo”, recordó Mogollon.

Cuando por fin logró verse con la enfermera de lactancia, Mogollon alegó que ella le llevaba el biberón, a pesar de expresar que deseaba amamantar.

“Es frustrante porque, como mamá primeriza, dices cómo te sientes y expresas tus preocupaciones, pero sientes que te ignoran”, lamentó Mogollon.

Ayannah Brown / Connecticut Public Yaritza Mogollon, voluntaria, compartió su testimonio sobre cómo los sistemas de salud le fallaron durante la discusión sobre la mejora de la atención médica para mujeres hispanas en Connecticut en la Biblioteca Pública de Hartford en Hartford, Connecticut el 16 de julio de 2026.

A fin de cuentas, todo se redujo a una frustración en particular.

“Estaba molesta porque sentía que no me escuchaban”, dijo Mogollon.

El diagnóstico llegó más tarde para su hija.

"No fue hasta después que supimos que tenía frenillo lingual", dijo. “Fue un procedimiento rápido. Regresó a casa el mismo día y pudo amamantar, pero fue dos meses después del incidente”.

Mogollon aprendió que no era la única que se sentía ignorada cuando asistió a un foro comunitario en su ciudad de Hartford llamado “Pa’lante: Salud sin barreras”.

Más que atendidas; escuchadas y respetadas

Julissa Díaz es una de siete mujeres hispanas que forman parte de un equipo en el área de Hartford llamado Pa’lante. El grupo trabaja para desarrollar prioridades e interés en investigación centrada en el paciente, orientada a mejorar la salud de las mujeres hispanas. Comenzaron escuchando a las mujeres hispanas de su comunidad:

“Salimos a tocar puertas en la comunidad hispana para preguntar sobre la situación con las clínicas y los hospitales, en particular lo que estaba ocurriendo, y escuchamos quejas de muchas personas que alegaban malos tratos y falta de información adecuada", explicó Díaz.

Díaz escuchó de mujeres hispanohablantes con intérpretes inadecuados, o sin intérprete en lo absoluto. También notó que a las mujeres se les trataba de manera diferente dependiendo de si tenían o no seguro médico.

“He experimentado muchas cosas similares a lo que atraviesan las personas en la comunidad, como problemas con las traducciones, el tiempo y la manera en que nos tratan”, contó Díaz. “Todas merecemos ser tratadas con respeto".

Ser escuchadas fue la prioridad número uno entre las mujeres con las que hablaron, según Díaz.

De las 118 mujeres latinas de 18 años o más

que Pa’lante encuestó, el 66% mencionó que su proveedor médico las escucha, pero solo alrededor del 8% dijo que su proveedor pide su opinión.

La encuesta también mostró que el 61% de las mujeres con seguro público informó que se sienten muy involucradas en las decisiones de atención médica, mientras que el 16% de las mujeres sin seguro informó que no se sienten “nada” involucradas en la toma de decisiones sobre su cuidado médico.

Ayannah Brown / Connecticut Public El Foro Comunitario Pa'lante organizó una discusión sobre mejorar la atención médica para las mujeres hispanas en Connecticut el 16 de julio de 2026 en la Biblioteca Pública de Hartford en Hartford, Connecticut.

Las mujeres encuestadas mencionaron otras cuatro prioridades entre lo que solicitan a los médicos: proveedores de atención médica que entiendan su idioma y su cultura, información clara sobre los servicios disponibles, horarios de citas flexibles que prioricen pasar más tiempo con los pacientes y una atención digna, libre de discriminación.

“Sentí angustia y tristeza al darme cuenta de que no soy la única, de que todas estamos pasando por algo similar”, lamentó Díaz. “No se sintió bien.”

Díaz mencionó que Pa’lante organizó el foro comunitario para escuchar a más latinas, así como a proveedores de atención médica de la zona. La retroalimentación servirá como hoja de ruta para una investigación clínica más centrada en el paciente que ayudará a mejorar los resultados de salud.

“Quería que esta reunión fuera escuchada por los médicos, que se alzaran nuestras voces”, dijo.

Las necesidades de la comunidad

En el foro comunitario, Angelika Matics compartió que no sentía que sus médicos investigaron a fondo un problema de masas en su tiroides.

“Siempre me decían ‘Todo está bien, pareces estar sobreviviendo con eso’”, relató Matics. “Siento que pasaron muchos años hasta que realmente comenzaron a investigar".

El foro comunitario fue una experiencia reveladora para Matics.

“A veces necesitas enfatizarlo para decir: ‘Oye, yo pasé por algo similar a eso’. No sabía cómo llamarlo porque lo he vivido tantas veces en mi vida que ya lo había normalizado”, relató.

“Ya estamos tan acostumbradas, pero la realidad es que no es normal”.

Escuchar historias como estas que resonaron con otras personas en el foro también orientó a Latasha Raineault, gerente de Integración de Equidad en Salud de Hartford HealthCare.

“Escuchar las voces y las historias realmente me ayuda a comprender mejor lo que necesita la comunidad, y ayuda a informar las decisiones que puedo tomar en mi trabajo a diario”, dijo Raineault.

Raineault trabaja con los equipos de procesamiento para garantizar que los pacientes estén bien atendidos en todas sus divisiones clínicas y de participación comunitaria.

La funcionaria indicó que están viendo la alfabetización en salud como una preocupación mayor en sus estudios comunitarios, lo cual se reflejó en el foro en preocupaciones por la barrera lingüística y la falta de información clara sobre los servicios expresadas por los miembros de la comunidad.

Ayannah Brown / Connecticut Public Como parte de las actividades del foro, Latasha Raineault, gerente de Integración de Equidad en Salud de Hartford HealthCare, completa un testimonio sobre sus experiencias con la atención médica en la Biblioteca Pública de Hartford en Hartford, Connecticut, el 16 de julio de 2026.

“Una de las cosas que estamos analizando es cómo podemos mejorar qué tan bien nos comunicamos como sistema”, mencionó Raineault. “¿Cómo nos desafiamos a nosotros mismos para mejorar en ese aspecto?”

Ellie Joya, miembro de la comunidad, mencionó que los latinos tienen que retarse a sí mismos a ayudar a otros a la vez que se establecen mejores sistemas de comunicación.

Joya contó que a menudo se queda en hospitales, clínicas o farmacias luego de sus propias citas para ayudar a interpretar para personas hispanohablantes con dificultades.

“Por lo general dicen: ‘Lo siento, no hablo español,’” dijo Joya sobre los empleados y el personal. “A veces son personas que noto que sí hablan español pero simplemente no quieren hablarlo, o son personas que no quieren ayudar de ninguna forma”.

Joya lamentó que a veces incluso los latinos no se apoyan entre sí en estos espacios.

“Eso no debería ser así”, dijo. “No importa de qué país latinoamericano seamos. Lo que importa es si tenemos la capacidad y la buena voluntad; podríamos hacerlo”.

Más información

El equipo de Pa’lante (Patient Action Leaders Advancing Novel, Transformative, Equitable health care, por sus siglas en inglés) está trabajando con el Consejo de Salud Hispano y el UConn Health Disparities Institute. Reciben apoyo económico del Patient-Centered Outcomes Research Institute.

Para aquellas personas sin seguro, puede encontrar centros de salud comunitarios que ofrecen atención médica de bajo costo en Connecticut a través del Data Warehouse de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) federal.

211 Connecticut también ofrece un listado de clínicas comunitarias en todo el estado, muchas de las cuales atienden a residentes que no tienen seguro médico.

Hartford HealthCare Neighborhood Health brinda atención a comunidades de todo Connecticut a través de clínicas móviles. Aceptan seguros médicos, pero no es requerido.

Visite el Mapa de recursos de las comunidades latinas de Connecticut Public para encontrar organizaciones que atienden a la comunidad hispana en todo Connecticut y que ofrecen servicios de salud.