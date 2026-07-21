Manifestantes de New Haven se reúnen contra la violencia de ICE

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Los activistas por los derechos de los inmigrantes y sus simpatizantes se reunieron en New Haven el miércoles por la noche para manifestarse en contra de la violencia del país por parte de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La protesta frente al edificio federal en Church St. fue organizada por la ULA, una organización sin fines de lucro que informa y protege a las familias inmigrantes en New Haven.

La manifestación se produce solo días después de que un agente de ICE en Biddeford, Maine, disparara y matara a Joan Sebastián Durán Guerrero, un hombre colombiano de 26 años, el pasado lunes 13 de julio.

Los grupos de defensa, Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente!, informaron a PBS que Durán Guerrero estaba autorizado para trabajar en EE. UU. y tenía un número de seguro social.

El tiroteo mortal ocurrió cuando la policía detuvo el vehículo de Durán Guerrero cerca de su casa.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional expresaron que el agente disparó a través del parabrisas de Durán Guerrero después de que él intentó alejarse de la parada vehicular y dirigirse a los agentes.

El asesinato ha retumbado en toda la región de Nueva Inglaterra, incluyendo New Haven, que ha enfrentado una mayor actividad de imposición federal de inmigración durante el último año.

John Lugo, un organizador de la ULA, repitió los nombres de dos hombres asesinados por agentes de ICE en los últimos días, mientras la multitud hacía sonar silbatos en una manifestación en New Haven.

“La gente dice que deberíamos hacer algo al respecto, que deberíamos salir a las calles, y creo que por eso estamos aquí hoy”, dijo Lugo.

Lugo y otros, incluyendo el candidato a representante estatal y ex concejal de New Haven, Eli Sabin, mencionaron que quieren más apoyo estatal para los inmigrantes, a la vez que reconocen que el estado ha aprobado una legislación que permite a los residentes demandar a los agentes de ICE.

“Deberíamos crear un fondo de defensa de los derechos constitucionales para proteger a nuestra gente, y asegurarnos de que las personas tengan abogados y apoyo para luchar por sus derechos. Y abogar y alzarnos contra los abusos, el poder, la tiranía y la inhumanidad de la administración de Trump”, dijo Sabin.

Otros funcionarios estatales, incluyendo la representante estatal Patricia Dillon, quien se enfrenta a Sabin en las primarias, también criticaron a ICE.

“Es como si estuvieran jugando Grand Theft Auto; o sea, ustedes son seres humanos, y ellos van ‘pau, pau, pau'”, dijo Dillon.

Caminantes, incluyendo Oz Brown, se unieron a la manifestación. Brown trabaja en una oficina de servicios financieros cercana y ha notado otras manifestaciones, incluyendo las No Kings Rallies anteriormente. Brown decidió ir a ver la protesta en el edificio federal.

Brown no se considera políticamente activo, pero dice que su apoyo a la protesta surge de una convicción profundamente arraigada en tratar a las personas por igual.

“No soy una persona política en absoluto. Solo quiero que se hagan las cosas correctas, por las razones correctas”, dijo Brown. “Quiero que todo el mundo sea incluido”.

Lugo y otros defensores recordaron a la muchedumbre sobre los residentes de Connecticut, detenidos por ICE, que resultaron heridos durante operativos de control o, en un caso, mientras se encontraban en un tribunal federal en Hartford.

Alexander Taubes, un abogado, habló en la manifestación y expresó que uno de sus clientes, a quien se le concedió asilo, fue herido por agentes federales mientras se encontraba en un tribunal federal en Hartford.

Sin embargo, Taubes aclaró que su cliente sigue buscando justicia, algo hecho posible por una reciente ley de Connecticut que permite a los residentes demandar a los agentes de ICE.

“Estoy orgulloso de que mi cliente y yo fuimos los primeros en presentar el viernes una demanda ante un tribunal estatal contra ICE, y notificar en corte a ese agente que electrocutó con una pistola eléctrica a mi cliente”, dijo Taubes.

Los funcionarios de la ULA emitieron un comunicado clamando que los inmigrantes están siendo perfilados. La declaración decía en parte:

“En lugar del debido proceso, muchas personas se enfrentan a la elaboración de perfiles raciales, a una imposición agresiva de la ley y a un sistema que parece centrado en perseguir a cualquiera que sea percibido como inmigrante”.

El tiroteo mortal en Maine fue la segunda vez que un inmigrante fue asesinado por un agente de ICE en el transcurso de solo una semana.

El 7 de julio, agentes de ICE mataron a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston, Texas.

La ULA informa que Salgado Araujo era un ciudadano mexicano que vivió en EE. UU. durante 35 años. Iba de camino a un área de trabajo en su furgoneta cuando ICE lo interceptó, le disparó y lo mató.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisan ICE, dicen que los agentes estaban buscando a otra persona cuando intentaron detener la furgoneta de Salgado Araujo. El DHS informa que Salgado Araujo embistió el vehículo de ICE y fue entonces cuando el agente le disparó en defensa propia.

Tanto Salgado Araujo como Guerrero eran padres. Ahora dejan atrás a una familia y a una comunidad que lloran sus muertes.

Funcionarios de la ULA expresaron en un comunicado:

“Aún después de que Estados Unidos declaró su 250.º aniversario, las comunidades negras y latinas siguen enfrentando discriminación, racismo y xenofobia en su día a día. La promesa de justicia e igualdad sigue estando fuera del alcance para demasiados. Es hora de despertar”.