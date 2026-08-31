¿Cómo hacer asequible la vivienda en Litchfield? Un proyecto busca lograrlo casa por casa.

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Para muchas familias de ingresos medios y bajos del oeste de Connecticut, tener una vivienda propia está fuera de alcance. Sin embargo, se están impulsando iniciativas para aumentar la oferta de viviendas asequibles.

El ejemplo más reciente es una vivienda nueva de estilo Cape Cod que se vendió por $280,000, muy por debajo del precio promedio de las viviendas en la zona.

El Washington Community Housing Trust ayudó a impulsar este logro.

La casa es la octava de un conjunto de diez en desarrollo en el oeste de Connecticut, como parte de una iniciativa de vivienda asequible liderada por el Litchfield County Center for Housing Opportunity y desarrollada junto a organizaciones sin fines de lucro en cuatro ciudades.

Según la directora del centro, Jocelyn Ayer, se espera que las dos viviendas restantes estén terminadas para finales de año.

Ayer dijo que, a medida que ha aumentado el costo de la vivienda en todo el estado, se ha vuelto más difícil construir viviendas.

“Años atrás, nuestras organizaciones locales sin fines de lucro dedicadas a la vivienda podían construir este tipo de viviendas, recaudar un poco de dinero a nivel local y luego venderlas a precios asequibles”, dijo Ayer.

El condado de Litchfield, al igual que el resto de Connecticut, afronta una crisis de vivienda y asequibilidad. Las cuatro ciudades incluidas en el Litchfield County Affordable Homeownership Program son Salisbury, Norfolk, Washington y Cornwall.

Las familias elegibles debían tener ingresos inferiores al ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés) y precalificar para una hipoteca de al menos $200,000.

Todas las viviendas se están vendiendo a precios situados entre los $250,000 y $330,000. En comparación, el precio promedio de venta de una vivienda en los cuatro municipios osciló entre $882,500 y $1.2 millones en 2024.

Ayer señaló que las viviendas que se venden por debajo de esos precios suelen ser más antiguas y requieren costosas renovaciones y mejoras.

“A causa del costo de construcción y de las dificultades que presentan los terrenos en nuestras zonas rurales, donde tenemos que instalar pozos y sistemas sépticos, realmente necesitamos el apoyo adicional de nuestros socios”, dijo Ayer.

Según Bill Fairbairn, de Washington Community Housing Trust, en Washington viven muchos neoyorquinos que tienen allí una segunda vivienda, lo que hace que el municipio sea aún menos asequible.

"Las antiguas fortunas de Washington se han ido extinguiendo", explicó Fairbairn. “Ahora tenemos a muchas personas con grandes recursos, pero que no están tan vinculadas a la comunidad como las de las décadas de 50, 60 y 70”.

El Washington Community Housing Trust ayudó a hacer realidad la casa estilo Cape Cod en Washington.

La vivienda está ubicada en un terreno boscoso, lo que requirió despejar el terreno e instalar infraestructura para la casa, como un sistema séptico. Es la cuarta vivienda construida por el fideicomiso de vivienda y la única en Washington que forma parte del programa de propiedad de vivienda asequible.

Fairbairn dijo que la casa, que cuenta con tres dormitorios y dos baños, fue comprada por una familia de New Milford con tres hijos pequeños.

“El joven trabaja para una empresa de techado, y ellos realizan muchas obras aquí. Así que ahora está más cerca de su empleo”, dijo Fairbairn. “Siempre he pensado que uno debería poder vivir en el municipio donde trabaja”.