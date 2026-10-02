Estudiantes de CT perpetúan el legado de Gilberto Cárdenas con una exposición de perspectivas latinas

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Los estudiantes de la Central Connecticut State University (CCSU) que fungieron como curadores buscan rendir homenaje al fallecido sociólogo latinoamericano y coleccionista de arte, Gilberto Cárdenas, con una exposición celebrada en el Mes Nacional de la Herencia Hispana.

La exposición "Perspectivas: In honor of Gilberto Cárdenas" ofrece un recorrido visual por las experiencias de latinos y latinoamericanos. Estará disponible en el Chen Art Gallery hasta el viernes, 2 de octubre.

Cárdenas, una figura muy conocida del Movimiento Chicano de las décadas de 1960 y 1970, fue un gran defensor de la identidad latina y chicana en el ámbito artístico y también académico. El chicano falleció a los 79 años de edad el pasado julio.

Entre sus logros se destaca la colección de casi 20,000 obras de arte latino que llevaba junto a su esposa Dolores Carrillo García, parte de la cual fue donada al Centro Latinoamericano, Latino y Caribeño de la CCSU.

"Quería que [el arte latino] se difundiera por todo el mundo", declaró Pricila Cabezas, una de las estudiantes curadoras de la exposición.

La exposición reúne a artistas de diferentes orígenes, como Puerto Rico, Chile y México, con obras que abordan temas serios como la justicia social y la inmigración, así como aspectos culturales como la vida familiar y la fe.

Como una estadounidense de origen mexicano y ecuatoriano, Cabezas expresó su deseo de que la exposición refleje la vida cotidiana de los latinos y latinoamericanos.

"Somos como todos los demás, viviendo nuestras vidas", afirmó.

Perpetuando el legado a través de la curaduría artística

Además de las obras donadas por Cárdenas, la exhibición cuenta con una variedad de piezas. La estudiante curadora Alyssia Rolfe destacó una de sus favoritas: ¿Cómo se dice Boricua en inglés?

“En realidad queríamos incluir a artistas puertorriqueños en la exposición porque New Britain tiene una población muy numerosa de latinos de origen puertorriqueño", dijo Rolfe. “De verdad queríamos dar esa muestra de cariño a la comunidad y asegurarnos de que fuera representada”.

Honrar a los latinos y latinoamericanos de la comunidad era especialmente importante para Rolfe y los demás estudiantes curadores en vista de la constante actividad en torno a las leyes migratorias.

Ayannah Brown / Connecticut Public Pricila Cabezas, estudiante de CCSU, habla sobre Bailando con el sol (1996), de la colección de Gilberto Cárdenas y Dolores García, presentada en el Chen Art Gallery.

“Quería mostrar amor por la comunidad latina", expresó, "y demostrarles que, aquí en New Britain, los apoyamos”.

La obra en acrílico es un préstamo del Dr. Anthony De Jesús y la Dra. Madeline Pérez De Jesús, una familia local de West Hartford. Katherine Plotkin, quien también forma parte del grupo de estudiantes curadores, señaló que esto es solo un ejemplo de las muchas lecciones que aprendieron sobre la curaduría artística.

“Todas estas obras deben ser transportadas, aseguradas y evaluadas en función de su valor; también se lleva a cabo una investigación para el texto que ven en la pared; además, hay mucho que considerar para determinar dónde serán ubicadas las piezas”, dijo Plotkin.

Según Plotkin, lo que hace única a esta exposición es que reúne a diversos artistas en un solo lugar, muchos de los cuales evitaban este tipo de espacios buscando hacer sus obras más accesibles al público.

"Muchos de los artistas cuyas obras [Cárdenas] coleccionó trabajaban específicamente fuera del sistema de galerías", señaló Plotkin.

“Así que podrán tener una perspectiva que quizás no se vería normalmente dentro de una galería”, dijo. “Es algo que normalmente podrías ver fuera de estas cuatro paredes, allá donde llega el público al que estaba destinado desde un principio”.

Ese legado sigue vivo en la Galería Sin Fronteras, una galería fundada por Cárdenas en 1986.

Ayannah Brown / Connecticut Public (De izquierda a derecha) Katherine Plotkin, estudiante de tercer año de educación artística en CCSU; Pricila Cabezas, estudiante de último año de arte en CCSU interesada en la ilustración y la pintura; y Alyssia Rolfe, estudiante de último año de escultura en CCSU, posan frente a «Perspectivas: In Honor of Gilberto Cárdenas» —una exposición de arte latino curada por ellas y otros estudiantes de Central Connecticut State University— el 27 de septiembre de 2026 en dicha universidad, ubicada en New Britain, Connecticut.

Cárdenas no concebía el espacio como una alternativa a las galerías convencionales. Según se describe en la historia del sitio web, lo veía como "una oportunidad para dar a conocer a artistas nuevos y relevantes en el mundo del arte".

Para Cabezas, curar una exposición de gran impacto es fundamental para dar continuidad a este legado.

“Esa capacidad es sumamente importante, sobre todo con esta temática", afirmó, "para que todos reconozcan la presencia y el impacto del arte latino y latinoamericano en el mundo”.

Más información

La exposición estará disponible hasta el viernes, 2 de octubre en el Chen Art Gallery de la CCSU.

Descubre más sobre otros artistas latinos en Galería Sin Fronteras.