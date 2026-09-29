Esta Isla, película puertorriqueña sobre identidad y pertenencia, llega a Connecticut

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¿Qué significa ser puertorriqueño? Esa es la pregunta que plantea la galardonada película independiente Esta Isla, que se proyectará en New Haven el martes, 29 de septiembre y en Fairfield el miércoles, 30 de septiembre.

Esta Isla narra la historia de Bebo, un adolescente que vive en la costa de Puerto Rico y lucha por salir adelante ante las dificultades económicas. Bebo se enamora de Lola, quien busca escapar de su vida privilegiada. Tras meterse en problemas por involucrarse en actividades sospechosas, la pareja huye hacia las montañas de Puerto Rico.

“A través de esta historia, vemos el proceso de maduración de los protagonistas, pero también el de Puerto Rico como sociedad”, dijo el director Cristian Carretero.

Carretero señaló que la película explora la compleja belleza de la historia de Puerto Rico y los desafíos que enfrenta en la actualidad.

A la misma vez, la directora Lorraine Jones Molina comentó que esa exploración convierte al propio Puerto Rico en un personaje más de la película.

“En Puerto Rico hay muchas historias que permanecen ocultas”, reveló Jones Molina. “Esta [película] saca esas historias a la luz, les da visibilidad y reconoce su importancia. De esta manera, se produce también un proceso de maduración y comprensión”.

Ambos directores, Carretero y Jones Molina, expresaron que, al crecer en la isla, sintieron la necesidad de explorar los temas y cuestionamientos en torno a la identidad puertorriqueña, dada la compleja relación de Puerto Rico con Estados Unidos.

Lorraine Jones Molina / Ágora Cultural Architects “A través de esta historia, vemos el proceso de maduración de los protagonistas, pero también el de Puerto Rico como sociedad”, dijo el director Cristian Carretero.

“Aunque tenemos una cultura sólida, la defendemos y expresamos claramente quiénes somos, todavía existe cierta ambigüedad en torno a nuestra identidad”, confesó Carretero. “Para nosotros era importante crear una película que lograra captar esa esencia que, a veces, resulta difícil de definir y de expresar”.

Según Jones Molina, ambos enfrentaron varios obstáculos durante la producción de la película, pero no se dejaron vencer por las dificultades. Un ejemplo fue la decisión deliberada de trabajar con un presupuesto limitado.

“Queríamos demostrar que es posible hacer una película que se adapte a nuestra realidad en Puerto Rico y el Caribe”, dijo Carretero.

Y al final, valió la pena. La película recibió el Premio John Cassavetes en los Film Independent Spirit Awards 2026. Este reconocimiento se otorga al mejor largometraje realizado con un presupuesto de menos de $1 millón.

La película también recibió varios reconocimientos en el Festival de Cine de Tribeca de 2025, entre ellos los premios a Mejor Fotografía en un Largometraje Narrativo de EE. UU. y Mejor Director Novel de Ficción, además de una mención especial del jurado a Mejor Largometraje Narrativo de EE. UU. Largometraje Narrativo de EE. UU.

Para Jones Molina, este éxito confirma que existe un público interesado en las historias puertorriqueñas. A su vez, señaló que esto reafirma el valor de las voces puertorriqueñas y su lugar en el cine.

Cristian Carretero / Ágora Cultural Architects “En Puerto Rico hay muchas historias que permanecen ocultas”, reveló Jones Molina. “Esta [película] saca esas historias a la luz, les da visibilidad y reconoce su importancia. De esta manera, se produce también un proceso de maduración y comprensión”.

“Ese es el poder que pueden tener el cine, las historias y el arte”, afirmó. “A través del arte y la cultura, podemos afirmar nuestra existencia”.

Creando diálogo y comunidad

Esta Isla llegará a dos ciudades de Connecticut como parte de la gira de proyecciones BoriCorridor. Elsa Mosquera-Sterenberg es una de las organizadoras de la gira y cofundadora de Ágora Cultural Architects. Según Mosquera-Sterenberg, la película coincide con los objetivos de BoriCorridor.

“Dada nuestra realidad política de ser una colonia de Estados Unidos, todo se cuestiona. Al crecer como puertorriqueño, la identidad es una de las cosas que más se cuestionan”, expresó.

Mosquera-Sterenberg quería ayudar a crear un corredor que brindara a los artistas puertorriqueños de la isla más espacios y oportunidades en Estados Unidos. De ahí surge el nombre BoriCorridor, un juego de palabras entre “boricua” y “corridor” (corredor, en inglés).

“Eso es lo único que nadie nos puede quitar: quiénes somos, cómo nos expresamos y en qué creemos”, declaró.

Cedric Cheung Lau / Ágora Cultural Architects “Esta Isla” Ambos directores, Carretero y Jones Molina, expresaron que, al crecer en la isla, sintieron la necesidad de explorar los temas y cuestionamientos en torno a la identidad puertorriqueña, dada la compleja relación de Puerto Rico con Estados Unidos.

Ambos directores, Carretero y Jones Molina, expresaron que, al crecer en la isla, sintieron la necesidad de explorar los temas y cuestionamientos en torno a la identidad puertorriqueña, dada la compleja relación de Puerto Rico con Estados Unidos.

Estamos en un momento en el que necesitamos unirnos”, declaró. “Reunirnos en estos distintos espacios… tiene un poder enorme, simplemente por el hecho de estar juntos y hablar sobre Puerto Rico y nuestra realidad”.

Mosquera-Sterenberg concluye señalando que sea puertorriqueño o no, todos son bienvenidos, porque Esta Isla cuenta una historia universal.

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