CT conmemora el Día de la Independencia de México con una ceremonia en el Capitolio

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Cerca de cien personas se reunieron el miércoles en el Capitolio estatal de Connecticut, en Hartford, para celebrar el Día de la Independencia de México con música, baile, discursos y el izamiento de la bandera.

“Es importante que el Capitolio sea el punto focal para que los mexicanos de todo el estado puedan tener un sentido de pertenencia”, declaró Carlos Hernández Chávez, organizador del evento junto a su agrupación CTMEX (Mexicanos en Connecticut).

“Iniciamos este evento aquí hace 16 años, cuando no existía nada que reuniera a los mexicanos de esta manera”, añadió Hernández Chávez.

Entre los dignatarios presentes se encontraban el alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam; el representante estatal de Connecticut, Jimmy Sánchez; y el cónsul general de México en Boston, Carlos Iriarte Mercado, quien leyó el tradicional Grito.

“Hoy, desde Hartford, celebramos no solo la independencia de México, sino también una amistad fortalecida durante dos siglos que sigue mirando hacia el futuro”, afirmó Iriarte.

“Celebramos a México. Celebramos a Connecticut. Y celebramos a todas las familias y comunidades que hacen posible el puente entre nuestros dos países”.

Ayannah Brown / Connecticut Public Carlos Iriarte Mercado, en representación del Consulado General de México en Boston, ondea la bandera tras interpretar el Grito de Dolores, reconocido como el primer grito de batalla en la guerra de independencia de México contra España, el 16 de septiembre de 2026 en el Capitolio de Hartford, Connecticut. Esto forma parte de las actividades organizadas por el Comité Mexicanos en Connecticut para la conmemoración anual del Día de la Independencia de México.Esta ceremonia sigue la tradición en la que el presidente de México pronuncia una versión del Grito desde el balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México la noche anterior al Día de la Independencia.

La ceremonia incluyó tanto el himno nacional de EE. UU. como el de México, lo que Hernández Chávez destacó como una elección deliberada para mostrar respeto a ambos países.

En sus declaraciones, Hernández Chávez le recordó al público la historia de su pueblo.

“Los mexicanos y los mexicoamericanos no son solo inmigrantes”, anunció. “Estamos aquí desde mucho antes de que se formara este país. Las tierras de este continente, desde las islas Aleutianas de Alaska hasta Tierra del Fuego en el Cono Sur, han sido el hogar de nuestros antepasados durante miles de años", expresó.

“No somos solo otro ingrediente cualquiera arrojado al mito del ‘melting pot' (crisol de culturas)”, afirmó. “Somos las verdaderas raíces vivas de este continente, no algo trasplantado aquí desde otro lugar", incluyó.

“Y así como la tierra no pertenece a nadie, la libertad tampoco es propiedad ni privilegio de unos pocos seleccionados”, declaró Hernández Chávez. “La libertad no es un regalo ni algo por lo que se ruega, y no se compra con un papel. La libertad no es solo una estatua", continuó.

“Es hora de comprometernos con la recuperación de esa libertad en su totalidad. La justicia siempre se alinea con la verdad, y la historia nos ha demostrado una y otra vez que las tiranías siempre llegan a su fin”, añadió.

Hernández Chávez concluyó al decir: “¡Independencia y libertad para todos!”.