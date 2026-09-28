Rescatan “Mundo Real”, la serie que llevó la vida boricua a la televisión bilingüe

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En la casa de los Blanco, las conversaciones pasan del español al inglés, los hijos negocian permisos y los adultos intentan transmitirles qué significa ser puertorriqueño lejos de la isla.

Esa vida familiar llegó a la televisión estadounidense en 1976 con “Mundo Real”, una serie producida en Connecticut, estado donde ahora el 8% de la población es boricua –más de 300,000 residentes–, que vuelve a estar disponible medio siglo después de su estreno.

Connecticut Public, medio aliado de El Nuevo Día, rescató de sus archivos la producción, considerada por la organización una de las primeras series bilingües de la televisión estadounidense y una de las primeras centradas en una familia puertorriqueña. Su regreso permite acercarse a una representación de la diáspora construida desde sus vínculos familiares, diferencias generacionales y experiencias cotidianas.

Producida entre 1976 y 1979, la serie combina drama y comedia alrededor de Delia Blanco, una niña de 12 años que intenta comprender su identidad y el mundo que la rodea, acompañada por su familia y sus vecinos.

Con actores como Miguel Ángel Suárez, Delia Esther Quiñones y Víctor Arrillaga, “Mundo Real” llegó a transmitirse en más de 60 estaciones de Estados Unidos, según Connecticut Public. Ahora, sus episodios restaurados se publican gratuitamente en YouTube, como parte de la celebración de su 50 aniversario.

El rescate comenzó con una iniciativa más amplia, emprendida en 2023, para digitalizar materiales del archivo de la organización antes de que continuaran deteriorándose sus cintas originales.

Bill Sencio, director de proyectos digitales, explicó, en declaraciones escritas, que el trabajo también exigió investigar derechos, productores y titulares de derechos de autor de programas cuya documentación era escasa. Llevó a cabo esa búsqueda junto a Carol Sisco, vicepresidenta y directora ejecutiva de programación y adquisiciones de televisión.

“Mundo Real” sobresalió por ser una de las pocas producciones de ficción desarrolladas por Connecticut Public y una de las más antiguas que podían preservar. Sus originales estaban almacenados en carretes de cinta de una pulgada.

“Cuando profundizamos y descubrimos que ‘Mundo Real’ era uno de los primeros programas de ficción bilingües, en español e inglés, de Estados Unidos, priorizamos su restauración”, expresó Sencio.

Connecticut Public Los episodios abordan asimilación cultural, racismo, sistema de justicia, gentrificación y preservación de la identidad puertorriqueña en Estados Unidos.

En una televisión con poca presencia latina, especialmente puertorriqueña, tener personajes principales boricuas distinguía la producción, agregó. Esa visibilidad era uno de los propósitos de la serie desde su origen.

La recuperación también encontró un espacio dentro de Somos Connecticut, la iniciativa actual de la organización dedicada a las voces, historias y experiencias latinas.

Para Sabrina Herrera, editora de Somos, el valor del programa no se limita a que sus protagonistas fueran puertorriqueños. También, reside en cómo representó el apoyo entre vecinos, la familia y la experiencia de vivir entre dos culturas.

“Los temas de ‘Mundo Real’ resuenan porque muchos latinos todavía están viviendo esta historia”, sostuvo Herrera.

Los episodios abordan asimilación cultural, racismo, sistema de justicia, gentrificación y preservación de la identidad puertorriqueña en Estados Unidos. Esos asuntos conviven con situaciones familiares, como pedir permiso para ir a un baile o quedarse a dormir en casa de otra persona.

Sencio reconoció que, antes de ver la producción, temía encontrar un programa demasiado anticuado. Sin embargo, destacó las actuaciones y la construcción de personajes con preocupaciones que, a su juicio, conservan pertinencia.

Herrera resaltó, además, que la serie permite escuchar distintas perspectivas generacionales: los padres conversan entre sí y con sus hijos, mientras los abuelos aportan opiniones que no necesariamente coinciden con las de los demás.

“La moda y las calles de Hartford pueden haber cambiado, pero los valores puertorriqueños siguen siendo los mismos”, afirmó.

Preservar esa forma de hablar y relacionarse también planteó uno de los principales retos técnicos de la restauración: crear subtítulos que mantuvieran ambos idiomas, incluso cuando se alternan dentro de una misma escena.

Maegn Boone, gerente de producción, detalló que era importante reflejar tanto el español de Puerto Rico como el inglés según se escuchan en el programa. Para lograrlo, trabajaron con OGMA Language Studio, una empresa con base en la isla.

Según Boone, el equipo asumió la solicitud de subtitulación bilingüe y entregó un trabajo que integró ambos idiomas con precisión cultural. El proceso buscó conservar una característica central de la serie: la naturalidad con la que sus personajes se mueven entre el español y el inglés.

Desde que comenzó a publicar episodios los viernes, Connecticut Public ha observado un aumento sostenido en la audiencia, indicó Sencio, aunque no ofreció cifras. También, destacó comentarios de espectadores que describen la producción como auténtica, nostálgica y cercana a sus propias vivencias.

La organización programó el lanzamiento de las temporadas durante 2026, con la última prevista para el 18 de septiembre. Los episodios publicados pueden verse gratis en su canal de YouTube.

Para Herrera, que todavía reconoce en pantalla calles y espacios de Hartford, donde el 44% de los ciudadanos son boricuas, el regreso documenta, además, la huella puertorriqueña en la ciudad. Pero, su aspiración para quienes descubran a los Blanco es más íntima.

“Espero que los espectadores se sientan representados”, expresó.

El 8% de la población total

Los puertorriqueños superan ya las 300,000 personas en Connecticut, lo que representa cerca del 8% de los 3.7 millones de habitantes del estado, según datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo.

La cifra convierte a Connecticut en la jurisdicción con mayor proporción de puertorriqueños en Estados Unidos y se concentran, principalmente, en las ciudades de Hartford, New Haven, New Britain y Bridgeport.

Actualmente, los puertorriqueños ocupan 12 escaños en la Legislatura estatal y encabezan el Caucus Puertorriqueño y Latino. De igual manera, establecieron una comisión comercial entre Puerto Rico y el estado, a fin de fortalecer los vínculos económicos, comerciales, educativos y culturales entre la isla.

Los boricuas lideran, también, múltiples instituciones, como el Concilio de Salud Hispana, el distrito escolar de New Haven y, anteriormente, el distrito escolar de Hartford, entre otras entidades médicas y de diferentes sectores, al igual que llevan a cabo anualmente siete paradas y festivales puertorriqueños.

