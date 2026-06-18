La Carreta Made a U-Turn”: escultura boricua en Nueva York invita a repensar la migración y la diáspora puertorriqueña

¿Por qué tantas personas han tenido que abandonar Puerto Rico? ¿Qué realmente significa regresar a la isla? ¿Qué ocurre cuando el retorno ya no conduce al mismo lugar del que se partió?

Esas son algunas de las interrogantes que el artista boricua Josué Guarionex espera provocar con “La Carreta Made a U-Turn”, una escultura pública que inaugurará el próximo 21 de junio en el Socrates Sculpture Park, en Queens, Nueva York, como parte la exhibición anual del programa de becas artísticas del parque.

El Nuevo Día "La Carreta Made a U-Turn", ya completada y ubicada en el Socrates Sculpture Park, en Nueva York. (Suministradas)

La obra, que permanecerá instalada durante dos años, adopta la forma de una carreta a escala real en forma de “U”. El concepto fue concebido, originalmente, como un espacio donde pudieran realizarse monólogos, lecturas y conversaciones sobre identidad, migración y pertenencia.

“¿Por qué tenemos que salir de uno de los lugares más especiales del planeta como lo es Puerto Rico? Migramos aquí, pero aquí adentro también nos hacen migrar”, expresó Guarionex en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

La escultura está inspirada en el clásico del dramaturgo René Marqués “La Carreta” (1953), y en “La Carreta Made a U-Turn” (1979) del poeta “nuyorican”, Tato Laviera. Desde contextos y generaciones distintas, ambas obras abordaron las tensiones de la migración puertorriqueña, la nostalgia, el desplazamiento y la búsqueda de pertenencia.

El Nuevo Día "La Carreta Made a U-Turn" pesa sobre 1,600 libras y fue construida utilizando, aproximadamente, 150 tablones de madera de construcción tipo 2x4. (Suministradas)

Para Guarionex, la carreta representa un símbolo perfecto para continuar esa conversación décadas después. “Quiero que la gente la vea y se pregunte: ‘¿Qué hago aquí?’, y piensen en las personas que estuvieron antes que nosotros”, continuó.

La idea comenzó a tomar forma hace unos 10 años y, afortunadamente, dijo, pudo compartir la idea con el poeta (Tato Laviera) antes de que falleciera.

“Le dije que tenía este concepto basado en su libro. Él me dijo: ‘Quiero que lo hagas, quiero verla’”.

Según la descripción oficial de la pieza, la forma de “U” simboliza un regreso físico o simbólico al origen, pero también plantea que el viaje nunca termina y que la identidad está en constante transformación. La escultura no posee un frente ni una parte trasera definidos. Ninguno de sus extremos está completo como una carreta tradicional. Esa decisión fue intencional.

El Nuevo Día Diseño gráfico de la escultura de Josué Guarionex, "La Carreta Made a U-Turn". (Socrates Sculpture Park)

“Por más que tú quieras regresar al punto de origen, ese punto original no existe. En el camino uno se carga de experiencias, amistades y nuevas formas de ver el mundo. Nunca regresas siendo la misma persona”, sostuvo.

Nacido y criado en Morovis, Guarionex creció en una familia donde el arte formaba parte de la vida cotidiana. Su madre estudió diseño de modas y su padre fue ebanista y lutier, experiencia que más tarde influiría en su relación con la madera, material que continúa central en su pieza artística.

La reflexión no es ajena a la experiencia propia del artista. Guarionex se mudó a Nueva York en el 2000, regresó posteriormente a Puerto Rico y volvió a establecerse en la ciudad en 2011.

“La migración duele. Hay personas que migran porque no tienen otra opción. Hay quienes vienen buscando estabilidad económica o una oportunidad diferente. Eso sigue pasando hoy”, afirmó.

El Nuevo Día "La Carreta Made a U-Turn" mide 14 pies de ancho por 14 pies de largo. (Suministradas)

La instalación llega, precisamente, a uno de los principales centros de la diáspora puertorriqueña. Datos del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College estimaron en 2021 que había 1,008,909 puertorriqueños en el estado.

No es casualidad que la pieza se levante en el distrito de Queens. Para Guarionex, la obra dialoga con generaciones de boricuas que han llegado a Nueva York, pero también con quienes continúan cuestionándose qué significa pertenecer simultáneamente a la isla y a la diáspora.

“Aunque nosotros tengamos ciudadanía estadounidense, yo camino por la calle y me siento migrante también”, expresó al reflexionar sobre el contexto político actual y el debate en torno a la inmigración en Estados Unidos.

La carreta está hecha de madera y hierro. Mide 14 pies de ancho y 14 pies de largo, pesa sobre 1,600 libras y fue construida utilizando, aproximadamente, 150 tablones de madera de construcción tipo 2x4.

El Nuevo Día Caja de vapor fabricada por Guarionex para humedecer y doblar la madera. (Suministradas)

Para fabricar la estructura curva, Guarionex realizó cerca de 6,000 cortes individuales (visibles en la “U”) y construyó una caja de vapor que le permitió humedecer y doblar la madera.

El proceso tomó ocho semanas de trabajo ininterrumpido. Además, fue el único de los artistas seleccionados que fabricó su proyecto dentro del propio parque.

La experiencia acumulada durante años fue clave para lograrlo. Antes de dedicarse de lleno a la escultura, fundó en la isla su estudio de diseño mobiliario Guarionex Desing, con algunas de sus piezas fabricadas instaladas, incluso, en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

La inauguración de “La Carreta Made a U-Turn” y otras obras será el domingo 21 de junio de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. como parte de la celebración del solsticio de verano del parque.

El Nuevo Día "La Carreta Made a U-Turn" permanecerá instalada en el Socrates Sculpture Park durante dos años.(Suministradas)

Habrá varias presentaciones culturales, incluyendo la participación del productor cultural Christian Marti y la poeta nuyorican Caridad de la Luz, conocida como “La Bruja”.

El programa anual de becas de Socrates Sculpture Park es una de las principales plataformas para la creación de arte público contemporáneo en Nueva York.

El parque, que este año celebra su 40 aniversario, ocupa un terreno que anteriormente funcionó como un vertedero abandonado. Este año se cumplen, también 30 años del programa, que apoya a artistas en el desarrollo de estas obras experimentales.

El Nuevo Día Josué Guarionex fue uno de los 10 artistas seleccionados para la beca este año. (Suministradas)

Por primera vez, el proceso de selección se realizó mediante nominaciones de exalumnos del programa. Más de 100 artistas participaron recomendado candidatos y, finalmente, fueron seleccionados 10 artistas para el ciclo 2026-2028.

Guarionex fue nominado por la artista puertorriqueña Melissa Calderón. Sin embargo, el reconocimiento institucional no es el aspecto más importante para él, sino que genere sentimientos encontrados.

“Porque la obra no trata solamente del regreso, trata de todo lo que ocurre en el camino”, finalizó.

Actualmente, Guarionex es artista residente en Loisaida Center Inc., una institución cultural puertorriqueña en Nueva York con más de 50 años de historia.