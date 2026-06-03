Comisión Comercial establecida entre Puerto Rico y Connecticut inicia labores y define agenda de trabajo

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La Comisión Comercial entre Puerto Rico y Connecticut, estado donde el 8% de la población es boricua (sobre 300,000 residentes), sostuvo este martes su encuentro inaugural en el Capitolio ubicado en la ciudad de Hartford.

La medida que creó la comisión fue impulsada por seis de los 12 legisladores boricuas del estado, aprobada por unanimidad en la Asamblea General y firmada por el gobernador demócrata Ned Lamont el 5 de junio de 2025.

El objetivo principal es fortalecer los vínculos económicos, comerciales, educativos y culturales entre la isla y el estado que alberga la comunidad de puertorriqueños más grande de Estados Unidos (proporcionalmente).

Un estudio preliminar estimó que los boricuas aportan $11,000 millones a la economía del estado, según la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños (PRSI) de la Universidad de Connecticut (UConn).

La ley no requiere legislación paralela en el gobierno de Puerto Rico y, aunque el comité debía comenzar labores en septiembre de 2025, su entrada en funciones se demoró por la tardía designación del personal administrativo y la falta de recursos, según reveló el representante estatal por el distrito de Bridgeport y presidente de la comisión, Christopher Rosario.

Mark Mirko / Connecticut Public De izquierda a derecha: Ruben Rodriguez habla mientras Lisette Colón, el senador Jorge Cabrera, el representante Christopher Rosario y el representante Juan Candelaria escuchan durante una reunión de la Comisión de Comercio Connecticut-Puerto Rico en el Edificio de Oficinas Legislativas en Hartford, Connecticut, el 2 de junio de 2026.

La comisión, según se estableció en la medida, estará activa hasta el 2028, y el primer reporte anual de avances debe entregarse el 1 de febrero de 2027.

El comité estará compuesto por 23 integrantes, entre ellos funcionarios, legisladores, líderes comunitarios y representantes de diversos sectores.

Dos fueron elegidos por el presidente transitorio del Senado, y dos por el portavoz de la Cámara. Otros dos fueron escogidos por la mayoría de la Cámara; dos por la minoría del Senado; y dos por el Comité Conjunto de la Asamblea General del estado.

El gobernador, por sí mismo, nombraría un representante de una institución de educación superior del estado, un representante de la Cámara de Comercio y dos representantes de la comunidad puertorriqueña que fueran de distintos partidos políticos.

Mark Mirko / Connecticut Public El representante por el distrito de Waterbury, Geraldo Reyes, durante la conferencia inaugural de la Comisión Comercial entre Puerto Rico y Connecticut.

A la reunión de este martes solo asistieron 16 miembros; no se detalló cuáles nombramientos faltan por hacer.

Los encuentros serán trimestrales, por lo que el próximo quedó programado en agenda para el 2 de septiembre de 2026, a las 10:00 a.m.

Durante la conferencia los participantes tuvieron la encomienda inicial de acordar unos temas “pilares” y dividir sus trabajos en las mismas prioridades.

Los subcomités creados incluyen Economía y Trabajo, Turismo, Vivienda, Educación y Salud.

El representante por el distrito de Waterbury, Geraldo Reyes, sugirió añadir un sexto subcomité, sobre Energía, por lo que someterá una moción en los próximos días para su creación.

“Los apagones... Estamos sentados aquí (en la reunión) con grandes socios del medio ambiente [...]. No es que Puerto Rico no sabe que tiene un problema de energía, pero tenemos aquí grandes casas de energía. Estamos perdiendo una gran oportunidad para ofrecer asistencia y eficiencia”, puntualizó.

En ese sentido, Bryan García, principal oficial ejecutivo (CEO) y presidente del Green Bank en Connecticut, destacó la colaboración existente con proyectos de energía renovable en la isla y mencionó que existen fondos destinados para apoyar iniciativas de energía limpia.

“Tenemos una cuenta bancaria con $38 millones listos para ser transferidos a Puerto Rico, pero están congelados”, dijo.

En el caso del comercio, la base de datos de la Asociación de Comerciantes Hispanos(SAMA) registra cerca de 30,000 comercios latinos en el estado, en su mayoría puertorriqueños. Expertos como Charles Venator Santiago, fundador del PRSI y profesor en UConn, apuntan a que la cifra podría ser el doble.

En ese sentido, el líder comunitario y promotor José L. Morales (quien forma parte de la comisión) recalcó la importancia de impulsar estratégicamente que Connecticut tiene la mayoría de los puertorriqueños en la nación, y lo que eso significa para los negocios.

“¿Quién no quisiera un El Mesón o Church’s Chicken aquí? [...] A mí me tomó dos años traer Gasolina (la bebida) porque hay demasiados sellos rojos (restricciones por la Ley Jones)”, añadió.

Mark Mirko / Connecticut Public El líder comunitario y promotor José L. Morales durante la conferencia inaugural de la Comisión Comercial entre Puerto Rico y Connecticut.

Por su parte, Lissete Colón, vicepresidenta de la organización encargada de la Parada Puertorriqueña del condado de Fairfield, reiteró en que debería haber un enfoque en expandir la manufactura, educación, salud, tecnología y distribución de productos alimenticios.

Por ejemplo, durante años los distritos escolares de Hartford y New Haven han realizado esfuerzos constantes para reclutar maestros bilingües en la isla. Incluso, la superintendente actual del distrito de New Haven es la puertorriqueña Madeline Negróny la pasada superintendente del distrito de Hartford era la boricua Leslie Torres-Rodríguez.

Apoyo en Puerto Rico

Tan reciente como en febrero de este año el gobernador de Connecticut estuvo reunido, de manera informal, en La Fortaleza con la gobernadora Jenniffer González Colón.

Aunque se desconoce los temas que dialogaron, Lamont también conversó con el representante Eddie Charbonier Chinea, quien ha sido el contacto directo en la isla de Christopher Rosario.

El legislador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo a El Nuevo Día en julio de 2025 que en agosto del mismo año iba a presentar un comité especial para trabajar con la iniciativa a nivel local.

Este incluiría, aseguró, hasta cinco miembros, principalmente, de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Desarrollo Económico y Pequeños y Medianos Negocios.

Al momento de esta publicación no se obtuvo seguimiento o una respuesta de Charbonier Chinea.

La Comisión Comercial entre Puerto Rico y Connecticut estará enviando una comunicación oficial a la Legislatura de Puerto Rico para notificar el inicio de labores.

Por su parte, el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Richard, había señalado a El Nuevo Día antes de su salida que apoyaban la propuesta.

“Nos entusiasma la oportunidad de colaborar activamente con la nueva Comisión Comercial, fomentando iniciativas que fortalezcan nuestras cadenas de valor y estimulen el intercambio académico, promuevan la innovación y el desarrollo de la infraestructura”, manifestó en declaraciones escritas.

Los miembros que asistieron a la reunión este martes son:

