30 sitios web con falsos noticieros han publicado más de 50,000 artículos en dos meses

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Una red llamada Hispan Online opera 30 sitios que simulan ser medios regionales independientes y publicaron más de 50,000 artículos en dos meses.

Los contenidos muestran patrones de automatización: notas casi idénticas replicadas en varios países, autores repetidos, imágenes compartidas y variaciones mínimas en títulos y textos.

La cobertura sobre Venezuela ocupa un lugar central y presenta de forma sistemáticamente favorable a Delcy Rodríguez, aunque no hay evidencia de impacto amplio en redes sociales.

El hallazgo principal es que existe una infraestructura activa de propaganda digital, capaz de producir y distribuir contenido masivo y reutilizable para operaciones de influencia política.

Por Astrid Anselmo, de Cazadores de fake News, medio aliado de Factchequeado

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Advertencia: Los sitios web de esta red se mencionan solo con fines documentales, pero han sido vinculados con desinformación y posibles riesgos de seguridad. No ingrese datos, no descargue archivos ni ejecute códigos sugeridos por el sitio.

Durante semanas, decenas de portales que simulan cubrir al menos 12 países han publicado a diario noticias sobre política argentina, economía mexicana o actualidad colombiana. Portales como Panorama Federal, Chile en Datos, Informe Austral, México en Datos parecen medios independientes con agenda propia, pero forman parte de una sola red coordinada que, entre otros mensajes, promueve una imagen favorable de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Cazadores de Fake News, miembro de la red LatamChequea al igual de Factchequeado, documentó recientemente la existencia y las fases de esta operación, identificada como Hispan Online, que involucró la contratación de actores residentes en Argentina para actuar como periodistas de falsos noticieros, la apertura de al menos 90 cuentas en YouTube, Instagram y Facebook y el registro de 30 sitios web vinculados entre sí.

Aunque la mayor parte de los canales y cuentas de la red ya no están activos en YouTube e Instagram, los 30 sitios web continúan publicando artículos a un ritmo inviable para una redacción humana. En sus textos, firmas e imágenes quedan huellas técnicas que apuntan a una generación de contenido asistida por inteligencia artificial.

Hasta ahora, Cazadores de Fake News no ha identificado señales de una amplificación significativa de esos contenidos en redes sociales ni evidencia de que hayan tenido un impacto visible en la conversación pública. El hallazgo principal está en la existencia de una infraestructura activa, capaz de producir y distribuir contenidos en gran volumen.

Varios portales, mismo mensaje

En la entrega anterior se documentó que muchos artículos publicados por sitios web de la red Hispan Online aparecen replicados en varios portales, incluso cuando cubren asuntos distintos —desde política venezolana hasta economía, petróleo o temas regionales—. Esos artículos se reconocen porque comparten títulos bastante similares, la misma imagen destacada y cuerpos de texto que parecen partir de una misma nota base, pero con reescrituras parafraseadas de sus contenidos.

Para describir ese patrón de cerca, Cazadores de Fake News tomó como muestra 20 versiones de un mismo artículo, cada una publicada en un portal diferente. El artículo seleccionado reproducía un pronunciamiento del Grupo Parlamentario Libertad, conformado por 12 diputados de la Asamblea Nacional venezolana, que planteó que cualquier convocatoria electoral debe estar supeditada a una previa reinstitucionalización del país y a mejoras económicas.

Once de esas versiones se publicaron el 15 de abril y nueve, el 16. Que un mismo contenido aparezca en 20 portales de siete países distintos —Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, España, Colombia y México— en una ventana de 24 horas no es propio de una reportería independiente y apunta a una distribución coordinada desde un mismo origen.

Factchequeado La imagen muestra 3 de los muchos portales de la red que publican artículos con el mismo título y fecha de publicación.

Aunque los portales publican en esencia el mismo artículo, con una estructura y argumentos prácticamente idénticos, cada versión introduce pequeñas variaciones tanto en el título como en el cuerpo del texto.

En algunos casos, las diferencias consisten en sustituir palabras por sinónimos o reordenar expresiones, una técnica habitual en la generación automatizada de contenido para evitar la detección como copia literal. Muchos de estos textos fueron evaluados con la herramienta GPTZero y los resultados coincidieron: tienen una alta probabilidad de haber sido creados con Inteligencia artificial.

Las firmas también apuntan a una gestión centralizada. Tres portales que se presentan como independientes en México, España y Colombia firman sus notas con el mismo seudónimo: “Periodista4”. En otros sitios, el campo de autoría se reduce a “Redacción” seguido del nombre del medio.

La coincidencia de un mismo alias en sitios web sin relación aparente sugiere que detrás de esos dominios opera un actor común. Esa pista se refuerza con otro patrón: muchas publicaciones de distintos portales usan imágenes de portada idénticas, aunque con pequeñas variaciones en sus nombres de archivo —por ejemplo, “imagen-162”» o “imagen-182”—. Ese patrón sugiere que las imágenes podrían provenir de una misma base centralizada o de un sistema de gestión de contenidos compartido.

Factchequeado Las imágenes de portada de los artículos también coinciden y los nombres de archivo sólo varían en el número de un portal a otro, lo que indica que forman parte de una misma base de contenidos desde la que se alimenta la red.

Un volumen de contenidos difícil de sostener sin automatización

En dos meses, los 30 sitios superan más de 50,000 artículos publicados, un volumen poco probable de sostener por medios emergentes mediante un equipo humano. La red opera con publicaciones diarias y registra dos picos notables: el 18 de marzo de 2026, con más de 2,200 publicaciones, y el 29 de abril, con alrededor de 2,000.

En cada una de estas jornadas, la red publicó más de 340 artículos que abordaban temas sociales, políticos y económicos de Venezuela, muchos de ellos enmarcados como logros de la gestión de Delcy Rodríguez. Este despliegue masivo y coordinado en todos los sitios no es un episodio aislado: el patrón de cobertura concentrada en Venezuela es constante desde que se puso en marcha la red de sitios web.

Aunque muchos textos cubren la actualidad nacional del país que cada portal aparenta representar —lo que refuerza la apariencia de medios regionales con agenda propia— Venezuela ocupa un lugar central cuando la red publica sobre temas internacionales. En esos casos, la cobertura sobre Venezuela concentra una proporción importante de los artículos (aproximadamente 16.79%) y los presenta de forma sistemáticamente favorable a la administración Rodríguez.

Los 30 sitios web de Hispan Online

Los 30 dominios fueron registrados en apenas nueve días, entre el 17 y el 25 de febrero de 2026, y catorce —casi la mitad— el 20 de febrero. Pero esa concentración de fechas es apenas uno de los patrones que conectan estos sitios entre sí.

Otro rastro aparece en los registros de dominio: en varios de esos sitios figura QSocial como titular del registro, una empresa argentina de comunicación política. Es la misma firma que, según el diario La Nación, produjo los videos de los falsos noticieros en YouTube.

Estos son los 30 dominios, agrupados según el país al que cada uno aparenta dirigirse. Los seis con nombres en inglés simulan ser medios estadounidenses, aunque publican sus artículos en español:

País Sitios web Argentina

argentinaenperspectiva.ar · nacionargentina.info · panoramafederal.ar

Brasil

brasilemdados24.com · panoramabrasil.info

Chile

chileendatos.cl · informeaustral.cl

Colombia

colombiaactual.co · informeandino.co · panoramacolombiano.co

Ecuador

ecuadorenanalisis.com

España

elinformeeuropeo.es · elobservadoriberico.es · laperspectivaglobal.es

Estados Unidos

americainsight.info · continentalreport.us · federalanalysis.us · globalamericareview.us · northamericabrief.us · uniteddatanews.us

México

informemexicano.mx · mexicoendatos.mx · naciondigitalmx.info · pulsonacional.mx

Panamá

panamaestrategico.com

Perú

peruactual.info

República Dominicana

diariocaribedigital.do · republicahoy.do

Venezuela

panoramavenezolano.com.ve · venezuelaendatos.com.ve



Una infraestructura preparada para escalar propaganda

Los patrones documentados —el mismo artículo replicado en decenas de portales en cuestión de horas, las firmas compartidas, las imágenes con nombres internos similares y el volumen sostenido de publicaciones— muestran que Hispan Online no opera como un conjunto de medios digitales regionales, sino como una infraestructura de distribución de propaganda con apariencia de consenso informativo regional.

Hasta ahora, Cazadores de Fake News no ha identificado señales de una amplificación significativa de esos contenidos en redes sociales ni evidencia de un impacto visible en la conversación pública. La operación parece, por ahora, encapsulada en la publicación masiva de artículos dentro de sus propios sitios web.

Lo relevante no es el impacto que la red ha tenido hasta ahora, sino la infraestructura que ya existe: lista para ser activada, ampliada o reutilizada en cualquier momento como parte de una operación de influencia política.

Este artículo ha sido publicado en Factchequeado gracias a nuestra alianza con Cazadores de Fake News, como parte de la red LatamChequea. Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.