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Austin City Limits

Brandi Carlile and Bonnie Raitt | Austin City Limits Backstage

Season 52 Episode 5202 | 12m 38s

As Bonnie Raitt prepares to induct Brandi Carlile into the Austin City Limits Hall of Fame, the two sit down for a candid conversation about their experiences as women in the music industry, artists who guided them along the way, their shared love for John Prine, and more.

Austin City Limits is produced by Austin PBS and funding is provided in part by Dell Technologies, the Austin Convention Center Department, Cirrus Logic and AXS Ticketing. Additional funding is provided by the Friends of Austin City Limits. Produced in the State of Texas with the support of the Office of the Governor, Texas Film Commission.
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American Pachuco: The Legend of Luis Valdez
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Antiques Roadshow
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Antiques Roadshow
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Clip: S30 E16 | 1:54
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Clip: S30 E16 | 3:02
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Austin City Limits
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Brandi Carlile joins the ACL Hall of Fame with a best-in-class set and induction by Bonnie Raitt.
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Carlos Vives y La Provincia
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Episode: S52 E5206
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Newly minted two-time 2026 Grammy Award-winner Leon Thomas delivers hits from album "Mutt."
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Queens of the Stone Age showcase their immersive work Alive in the Catacombs in an epic hour.
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Jon Batiste
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Episode: S51 E5108 | 53:15
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