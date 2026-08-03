© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

"Vienna Philharmonic Summer Night Concert 2026" Preview

Season 53 Episode 25 | 30s

Enjoy the famed orchestra's beloved annual concert conducted by Lorenzo Viotti featuring bass-baritone Bryn Terfel as guest soloist performing arias from Verdi’s "Falstaff" as well as Tevye’s song from "Fiddler on the Roof."

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:10
American Masters
American Pachuco: The Legend of Luis Valdez
Discover filmmaker and playwright Luis Valdez, a founding figure of the Chicano Movement.
Preview: S40 E6 | 2:10
Watch 0:30
Independent Lens
Ghost in the Machine | Trailer
Ghost in the Machine reveals AI’s troubled history and present-day impacts.
Preview: S28 E1 | 0:30
Watch 2:01
Great Performances
Michael Spyres and Lise Davidsen as The Met's Tristan Und Isolde
Michael Spyres and Lise Davidsen, as the title characters, sing an excerpt from Act II.
Clip: S54 E1 | 2:01
Watch 0:30
Made With Love
Season 1 Preview
Meet gifted artisans who pour passion and skill into timeless products made with love.
Preview: S1 | 0:30
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:20
POV
Behind the Lens: Remake
Behind the Lens interview with Remake director Ross McElwee.
Clip: S39 E6 | 1:20
Watch 0:30
Austin City Limits
Watch Carlos Vives y La Provincia on Austin City Limits
Watch Carlos Vives y La Provincia on Austin City Limits
Preview: S52 E5201 | 0:30
Watch 1:50
POV
Trailer | Arrest the Midwife
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Preview: S39 E5 | 1:50
Watch 0:54
POV
Behind the Lens: Arrest the Midwife
Behind the Lens interview with Arrest the Midwife director Elaine Epstein.
Clip: S39 E5 | 0:54
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 54
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Great Performances
Great Performances at the Met: Tristan Und Isolde
Soprano Lise Davidsen stars as the Irish princess Isolde in Wagner’s meditation on love and death.
Episode: S54 E1
Great Performances
Vienna Philharmonic Summer Night Concert 2026
Enjoy the orchestra's annual concert conducted by Lorenzo Viotti featuring Bryn Terfel as soloist.
Episode: S53 E25
Watch 2:38:39
Great Performances
Great Performances at the Met: Eugene Onegin
Soprano Asmik Grigorian and baritone Iurii Samoilov star in this production.
Episode: S53 E24 | 2:38:39
Watch 2:55:45
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23 | 2:55:45
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 2:14:15
Great Performances
Suffs
Recorded from Broadway, this musical tells the story of the American suffragist movement.
Episode: S53 E18 | 2:14:15
Watch 1:16:36
Great Performances
Josh Groban: An Intimate Evening at The Union Chapel
Josh Groban returns to PBS in a special, personal concert at Union Chapel.
Episode: S53 E17 | 1:16:36