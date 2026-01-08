Para la comunidad latina cristiana de Hartford, la 'verdadera Navidad' llega con el desfile del Día de los Reyes Magos

Read in English

Niños y adultos, quienes comparten el mismo entusiasmo, se alinearon el 6 de enero en las calles cubiertas de nieve del barrio de Frog Hollow en Hartford.

Celebraban el Día de los Reyes Magos, la culminación de las festividades navideñas en lugares como Puerto Rico. En esta tradición, el protagonismo de los regalos no pertenece a Santa Claus y sus renos, sino a los tres Reyes Magos, quienes, siguiendo el relato bíblico, acudieron a ofrecer oro, incienso y mirra al niño Jesús.

Mark Mirko / Connecticut Public Un camello, guiado por Mark Dalke, pasea por Park Terrace camino a Pope Park durante el desfile del Día de los Reyes Magos en Hartford. El desfile de este año está patrocinado por la Asociación Hispanoamericana de Comerciantes (SAMA, por sus siglas en inglés) y Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Hartford.

Antes del inicio del desfile, Libertad Batista, originaria de Ponce, estaba en Park Street con su nieto de tres años, Liam Santiago, aprovechando para retratarlo abrigado con una llamativa chaqueta naranja brillante. Batista compartió sus recuerdos de infancia sobre cómo se sentía al encontrar los regalos que dejaban los reyes.

"Así que, por la mañana, íbamos a buscarlos", dijo Batista. "Estaba tan emocionada. ¡Créeme!".

Esta era la primera celebración del Día de los Reyes Magos de Liam, y el pequeño no dejaba de sonreír y disfrutar cada momento.

Batista está agradecida de haberse mudado a un lugar que aún honra la festividad.

“La gente celebra demasiado a Santa Claus, pero en la Biblia quienes aparecen son los Reyes Magos”, afirmó. “Por eso quiero mantener viva nuestra tradición”.

'La verdadera Navidad'

Entre la multitud, otra abuela compartía el mismo sentimiento sobre la importancia de sus raíces. Ada Acosta, originaria de Santurce y residente de Connecticut desde 1978, afirmó que "siempre esperamos este día, el Día de los Reyes Magos, porque esta es la verdadera Navidad".

Acosta esperaba junto a su marido, Edwin, en Pope Park, donde terminaba la ruta del desfile. Mientras esperaban a que los familiares se pusieran al día, Edwin ondeaba con orgullo la bandera de Puerto Rico al grito de “¡Libertad!”. Su joven nieto, Javier, corrió hacia ellos.

Mark Mirko / Connecticut Public Edwin Acosta, junto con su esposa Ada (izquierda), saludan en el desfile del Día de los Reyes Magos a su llegada a Pope Park. "Siempre esperamos este día, el Día de los Reyes Magos, porque esta es la verdadera Navidad".

"Puse el pasto, el pasto y el agua", explicó Javier tímidamente la tradición de poner hierba y agua para los camellos antes de dormir — como con la leche y las galletas para Santa.

Su abuela intervino, orgullosa: "¡Sí, lo hizo!".

Por la mañana, Javier encontró tres regalos esperándolo mágicamente, aunque solo podía recordar los controles de su Nintendo Switch.

Al final de la ruta, el desfile se transformó en una gran fiesta con entrega de juguetes y paseos en camello para los más pequeños.

Una tradición anual

El grupo que coordina el desfile anual puertorriqueño de Hartford es quien organizó este desfile, otro evento muy cercano a la diáspora.

Entre los patrocinadores de este año de El Día de Los Tres Reyes Magos de CICDse encontraban la Asociación Hispanoamericana de Comerciantes y Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Hartford, para las cuales la festividad, llamada "Epifanía", es un día festivo dentro de la iglesia.

Ahora, solo quedan 364 noches de sueño hasta que los reyes Melchor, Gaspar y Baltazar regresen de nuevo.