Para la comunidad latina cristiana de Hartford, la 'verdadera Navidad' llega con el desfile del Día de los Reyes Magos

Connecticut Public Radio | By Rachel Iacovone
Published January 8, 2026 at 11:56 AM EST
Alison Vargas intentaba convencer a su hijo de 2 años, Gael Camacho, para que pose para una fotografía con (de izq. a dcha.) Mario Oguendo Jr., vestido de rey Gaspar; Angel Ruiz, vestido de rey Baltasar y Peter Melly, vestido de rey Melchor durante una celebración del Día de los Reyes Magos en Pope Park el 6 de enero de 2026. "Le asusta la gente nueva", explicó Vargas, quien asistió por primera vez junto con su familia de cuatro al evento. "Para ver algo nuevo", comentó.
Mark Mirko
/
Connecticut Public
Read in English

Niños y adultos, quienes comparten el mismo entusiasmo, se alinearon el 6 de enero en las calles cubiertas de nieve del barrio de Frog Hollow en Hartford.

Celebraban el Día de los Reyes Magos, la culminación de las festividades navideñas en lugares como Puerto Rico. En esta tradición, el protagonismo de los regalos no pertenece a Santa Claus y sus renos, sino a los tres Reyes Magos, quienes, siguiendo el relato bíblico, acudieron a ofrecer oro, incienso y mirra al niño Jesús.

Un camello, guiado por Mark Dalke, pasea por Park Terrace camino a Pope Park durante el desfile del Día de los Reyes Magos en Hartford. El desfile de este año está patrocinado por la Asociación Hispanoamericana de Comerciantes (SAMA, por sus siglas en inglés) y Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Hartford.
Mark Mirko
/
Connecticut Public
Antes del inicio del desfile, Libertad Batista, originaria de Ponce, estaba en Park Street con su nieto de tres años, Liam Santiago, aprovechando para retratarlo abrigado con una llamativa chaqueta naranja brillante. Batista compartió sus recuerdos de infancia sobre cómo se sentía al encontrar los regalos que dejaban los reyes.

"Así que, por la mañana, íbamos a buscarlos", dijo Batista. "Estaba tan emocionada. ¡Créeme!".

Esta era la primera celebración del Día de los Reyes Magos de Liam, y el pequeño no dejaba de sonreír y disfrutar cada momento.

Batista está agradecida de haberse mudado a un lugar que aún honra la festividad.

“La gente celebra demasiado a Santa Claus, pero en la Biblia quienes aparecen son los Reyes Magos”, afirmó. “Por eso quiero mantener viva nuestra tradición”.

'La verdadera Navidad' 

Entre la multitud, otra abuela compartía el mismo sentimiento sobre la importancia de sus raíces. Ada Acosta, originaria de Santurce y residente de Connecticut desde 1978, afirmó que "siempre esperamos este día, el Día de los Reyes Magos, porque esta es la verdadera Navidad".

Acosta esperaba junto a su marido, Edwin, en Pope Park, donde terminaba la ruta del desfile. Mientras esperaban a que los familiares se pusieran al día, Edwin ondeaba con orgullo la bandera de Puerto Rico al grito de “¡Libertad!”. Su joven nieto, Javier, corrió hacia ellos.

Edwin Acosta, junto con su esposa Ada (izquierda), saludan en el desfile del Día de los Reyes Magos a su llegada a Pope Park. "Siempre esperamos este día, el Día de los Reyes Magos, porque esta es la verdadera Navidad".
Mark Mirko
/
Connecticut Public
"Puse el pasto, el pasto y el agua", explicó Javier tímidamente la tradición de poner hierba y agua para los camellos antes de dormir — como con la leche y las galletas para Santa.

Su abuela intervino, orgullosa: "¡Sí, lo hizo!".

Por la mañana, Javier encontró tres regalos esperándolo mágicamente, aunque solo podía recordar los controles de su Nintendo Switch.

Al final de la ruta, el desfile se transformó en una gran fiesta con entrega de juguetes y paseos en camello para los más pequeños.

Una tradición anual

El grupo que coordina el desfile anual puertorriqueño de Hartford es quien organizó este desfile, otro evento muy cercano a la diáspora.

Entre los patrocinadores de este año de El Día de Los Tres Reyes Magos de CICDse encontraban la Asociación Hispanoamericana de Comerciantes y Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Hartford, para las cuales la festividad, llamada "Epifanía", es un día festivo dentro de la iglesia.

Ahora, solo quedan 364 noches de sueño hasta que los reyes Melchor, Gaspar y Baltazar regresen de nuevo.

Asistiendo a su primera celebración del Día de los Reyes Magos, Marlene Marquez espera en una fila de distribución de juguetes con su hija pequeña Isabela.
Mark Mirko
/
Connecticut Public
Rachel Iacovone
Rachel Iacovone (ee-AH-koh-VOAN-ay) is a proud puertorriqueña, who joined Connecticut Public to report on her community in the Constitution State. Her work is in collaboration with Somos CT, a Connecticut Public initiative to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities, and with GFR in Puerto Rico.
See stories by Rachel Iacovone

