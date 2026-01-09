Aquí algunas de las leyes de CT que entran en vigor en 2026

Read in English

El comienzo de un nuevo año traerá muchas cosas a Connecticut: días más largos y un nuevo ciclo de debates legislativos por parte de los legisladores estatales, así como proyectos de ley aprobados y una serie de nuevas políticas que entrarán en vigor.

Por lo general, las nuevas leyes entran en vigor el 1 de enero, el 1 de julio y el 1 de octubre de cada año.

Mientras los desafíos ante el costo de vida se mantienen como una prioridad estatal y nacional para este 2026, entrarán en vigor nuevas políticas de vivienda asequible diseñadas para el largo plazo. Asimismo, otras leyes abordan la transparencia en los centros penitenciarios de Connecticut y la cobertura de seguros para ciertas condiciones médicas.

A continuación, detallamos las nuevas leyes estatales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero.

Nuevo salario mínimo

Un año nuevo significa otro ajuste en el salario mínimo por hora de Connecticut, tal y como exige una ley estatal de 2019. El pago por hora asciende a $16.94, un incremento frente a los $16.35 vigentes durante el 2025.

En 2019, el salario mínimo era de $10.10. Según la ley, entre 2019 y 2023 esa cantidad aumentó incrementalmente hasta $15, y los aumentos anuales ahora se calculan automáticamente basándose en el Índice de costos laborales del Departamento de Trabajo federal.

Según la calculadora de salario digno del MIT, el salario digno de una persona a tiempo completo y sin hijos en Connecticut necesitaría ganar $25.28 por hora para cubrir sus necesidades básicas en el estado.

Cambios en las políticas de vivienda

Muchas disposiciones clave de una ambiciosa ley de vivienda aprobadas durante la reciente sesión legislativa especial entrarán en vigor en el nuevo año.

Esto ocurre mientras los proveedores de servicios sociales advierten que el número de personas sin hogar, al igual que en el resto del país, sigue aumentando por cuarto año consecutivo.

Según la ley, el estado prohíbe lo que se conoce como “arquitectura hostil” en los espacios públicos. Eso incluye diseños como apoyabrazos entre bancos que impiden que las personas puedan dormir allí.

Para el 1 de enero, los municipios de Connecticut deben presentar planes estratégicos para incrementar la oferta de vivienda en sus jurisdicciones, incluyendo los objetivos para las unidades que se integrarán y la zonificación necesaria. La ley también expande el número de comisiones de alquiler justo en todo el estado.

Una nueva ley independiente establece un proceso de aprobación para la instalación de paneles solares en los techos de condominios de viviendas unifamiliares y prohíbe la aplicación de cualquier reglamento comunitario que “restrinja de forma irrazonable” los paneles solares. Según la póliza, el propietario de los paneles solares también es responsable de cualquier costo asociado.

Plan para cámaras corporales en prisiones, publicación de demandas

El Departamento de Correcciones estatal también debe crear un plan antes del 1 de enero, tal y como exige la ley para implementar el uso de cámaras corporales en todas las instalaciones penitenciarias de Connecticut. Según las declaraciones del Defensor del Pueblo Correccional, DeVaughn Ward dijo a Connecticut Public que los únicos videos grabados actualmente en sus instalaciones son de cámaras que no capturan audio.

El plan debe presentarse ante tres comités legislativos antes del 1 de febrero: Supervisión Gubernamental, Judicial y de Seguridad y Protección Pública.

Asimismo, bajo la misma política, la Oficina del Defensor del Pueblo Correccional debe publicar en su sitio web los casos de personas que han presentado demandas por negligencia médica o uso excesivo de la fuerza contra el Departamento de Correcciones, en consulta con el fiscal general del estado.

Cambio en el protocolo de los seguros de salud

A partir del 1 de enero, las aseguradoras no podrán exigir terapia escalonada para ciertos diagnósticos.

El enfoque de los seguros conocido como terapia escalonada exige que los pacientes inicialmente prueben tratamientos de menor costo antes de que las aseguradoras paguen por el medicamento más costoso o nuevo. Como informó NPR, en ocasiones el método de prueba y error de tomar el medicamento de menor precio puede, a su vez, prolongar los síntomas del paciente.

La ley ahora se aplica específicamente a los residentes en Connecticut con esclerosis múltiple o artritis reumatoide. Bajo esta ley, la terapia escalonada seguirá prohibida para pacientes con trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar y esquizofrenia, después de que una prohibición anterior estuviera prevista para expirar en 2027.

Mejoras en la comunicación en paradas de tráfico

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Comisión sobre Mujeres, Niños, Personas de la Tercera Edad, Equidad y Oportunidad (CWCSEO, por sus siglas en inglés), deberá desarrollar materiales educativos para ayudar a las personas con discapacidades físicas o cognitivas a comunicarse mejor con la policía o los servicios de emergencia.

El DMV ya ofrece un enfoque similar para las personas con autismo que solicitan los materiales de apoyo. Los sobres azules contienen los materiales de registro necesarios para una parada de tráfico, por ejemplo, y otros materiales sobre las adaptaciones preferidas de esa persona. Para la nueva iniciativa, el sobre sería amarillo.

