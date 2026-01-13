Incidente con gas pimienta interrumpe vigilia mayormente pacífica en oficinas de ICE en Hartford

Read in English

La noche del jueves, cientos de residentes de Connecticut se reunieron en Hartford para honrar la memoria de Renee Good, que murió en Mineápolis tras recibir un disparo durante un encuentro con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La plazoleta y la acera de las oficinas de campo de ICE de Main Street en Hartford, estaban llenas de personas que se manifestaban pacíficamente. Velas pequeñas iluminaban las manos de muchos. Los activistas que se dirigieron a los presentes hicieron un llamado a la unidad para hacer frente a ICE y a los esfuerzos de control migratorio de la administración Trump.

Mark Mirko / Connecticut Public Rosario Caicedo, una inmigrante colombiana y miembro de la Middlesex Immigrant Rights Alliance, se dirige a las cientas de personas reunidas frente al Edificio Federal Ribicoff tras el asesinato de Renee Nicole Macklin Good en Mineápolis, el miércoles, 7 de enero, a manos de agentes de ICE.

Rosario Caicedo, miembro de la Middlesex Immigrant Rights Alliance e inmigrante colombiana, dijo que Good no es la única persona que ha perdido la vida durante la administración Trump.

"La lista es larguísima y seguirá creciendo a menos que logremos detenerlos en las calles y en todas partes", enfatizó Caicedo. "Tenemos que decirnos a nosotros mismos y a los demás: 'Resistan, resistan'".

Frente al edificio federal, donde Caicedo se estaba expresando, la manifestación se mantuvo pacífica. Sin embargo, por otro lado del edificio, cerca de una docena de manifestantes fueron rociados con gas pimienta mientras intentaban detener lo que creían que era un vehículo de ICE.

El jueves por la noche, las autoridades federales de inmigración no hicieron ninguna declaración a pesar de haber recibido múltiples solicitudes de comentarios.

No obstante, Alex Kueny afirmó que él y otros manifestantes trataban de impedir lo que creían que era el traslado de una persona detenida por ICE.

Mark Mirko / Connecticut Public Un agente enmascarado rocía un irritante químico desde el interior del garaje de estacionamiento del edificio y tribunal federal mientras los manifestantes, que creían que en los vehículos viajaban agentes de ICE y un detenido, intentaban impedir su salida.

Kueny informó que, "a la salida del edificio, entre cinco y diez personas intentaban bloquear el vehículo en el que se llevaban a alguien."

"Empezaron a rociar a la gente con gas pimienta. Poco a poco llegaron más personas y no paraban de rociarlas".

Kueny dijo que llegó a la protesta en bicicleta, con sus gafas de ciclismo y agua, así que intentó ayudar a enjuagar los ojos de quienes resultaron afectados por el gas pimienta.

"Y luego embistieron directamente su vehículo y una camioneta que iba detrás, atravesando la multitud", expresó.

Mark Mirko / Connecticut Public Los manifestantes bloquean un vehículo que creían que era conducido por agentes del ICE que escoltaban a un detenido al salir del edificio federal de Hartford.

Un sedán gris y una camioneta blanca, ambos sin distintivos, atravesaron la multitud y derribaron a una persona. Otro manifestante lanzó un objeto y rompió la ventanilla de la camioneta mientras esta se alejaba.

#hartfordct ♬ original sound - CT Public @ctpublic Hundreds of Connecticut residents gathered Thursday night in memory of Renee Nicole Good, who died in Minneapolis after getting shot in an encounter with ICE on Wednesday.⁠ ⁠ The courtyard and sidewalk at the ICE field office on Hartford's Main Street were packed with peaceful protestors. Tealight candles lit up the hands of many. Activists who spoke called for unity against ICE and the Trump Administration.⁠ ⁠ Rosario Caicedo, a member of the Middlesex Immigrant Rights Alliance and an immigrant from Colombia, said Renee Nicole Good is not the only one to die under this administration.⁠ ⁠ “The list is so long, and it will continue to grow, unless we're able to stop them in the streets and everywhere,” Caicedo said. “Resist, resist, we have to say to ourselves and to each other.”⁠ ⁠ The demonstration remained peaceful in front of the building on Main Street, where Caicedo was speaking. But on the other side of the building, nearly a dozen protestors were pepper sprayed while attempting to stop what they thought was an ICE vehicle.⁠ ⁠ Federal immigration officials did not respond to multiple requests for comment.⁠ ⁠ But Alex Kueny [Q-nee] said he and other protestors were attempting to stop what they thought was a detainee removal by ICE.⁠ ⁠ “Five to 10 people stood here at the exit of the building trying to block the car, taking someone. They started pepper spraying people. More people gradually kept trickling in. They kept pepper spraying people,” Kueny said.⁠ ⁠ He came to the protest with his bike riding glasses and water, he said, so tried to help flush out the eyes of those caught in the spray.⁠ ⁠ “And then they straight up rammed their car and a big van behind it, right through the crowd,” Kueny said.⁠ ⁠ A gray sedan and a white van, both unmarked, drove through the crowd, knocking a person over. Another protester threw an object and broke the window of the van as it drove off.⁠ ⁠ Hartford police confirmed their officers on scene did not use pepper spray.⁠ ⁠ The vast majority of attendees did not take part in the incident, opting not to leave the peaceful rally in front of the building.⁠ ⁠ 📝: Daniela Doncel, Michayla Savitt ⁠ 📸: Mark Mirko #hartford

La policía de Hartford confirmó que sus agentes no usaron gas pimienta en la escena.

El alcalde instó a los manifestantes a reunirse "pacíficamente y tomando medidas de seguridad", al tiempo que condenó a la administración Trump.

"Que nadie confunda la causa del conflicto de esta noche: los agentes federales han actuado con impunidad y con una clara intención de antagonizar a las comunidades locales de todo nuestro país. Cuando gobiernas con violencia, incitas disturbios", indicó el alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam, en un comunicado.

"He ordenado al Departamento de Policía de Hartford que investigue este incidente vehicular, como lo haríamos en cualquier incidente en el que un conductor atropelle a un peatón", afirmó.

La gran mayoría de los asistentes a la vigilia no participaron en el incidente, optando por no abandonar la concentración de manifestantes pacíficos frente al edificio.

Relatos dispares sobre el aumento de incidentes relacionados con la inmigración

En respuesta al tiroteo del miércoles en Mineápolis, funcionarios de la administración Trump caracterizaron a Good como una terrorista doméstica que había intentado embestir a agentes federales con su vehículo. Su exesposo dijo a The Associated Press que ella no era activista y que él nunca llegó a enterarse de que hubiera participado en ninguna protesta.

Su asesinato en la mañana del miércoles fue grabado en video por testigos, y el tiroteo atrajo rápidamente a una gran multitud de manifestantes enfurecidos. Para la tarde del miércoles, cientos de personas se reunieron allí en una vigilia para lamentar su muerte y exhortar a que el público resista ante los agentes de inmigración.

Mark Mirko / Connecticut Public Personas muestran fotografías de Renee Nicole Macklin Good durante una vigilia frente al edificio y tribunal federal Abraham A. Ribicoff en Hartford, el jueves, 8 de enero. Cientos de personas se congregaron alrededor del edificio para una vigilia y protesta contra el asesinato de Good en Mineápolis por agentes de ICE.

Se han celebrado vigilias por todo el país en respuesta a la muerte de Good. Más de una docena de organizaciones de Connecticut, incluyendo la ACLU del estado y CT Students for a Dream, patrocinaron la vigilia de Hartford del jueves. Además, se celebraron otras vigilias en otras ciudades de Connecticut, como New Haven y New London.

En un comunicado de prensa sobre el evento, Carolina Bortolleto, organizadora de Danbury Unites for Immigrants, estableció paralelismos entre la escalada de tácticas de ICE observada en Minnesota y Connecticut desde que la administración Trump inició su represión migratoria.

"Connecticut ha sufrido estos mismos ataques e intentos de intimidar a los activistas", dijo Bortolleto. "Agentes de ICE irrumpieron en el Tribunal Superior Estatal en Stamford, violando flagrantemente la Ley TRUST del estado, donde destruyeron propiedad de la ciudad y desplegaron gas lacrimógeno en un espacio cerrado".

Bortolleto también llamó la atención sobre una serie de acciones de ICE en Danbury el pasado agosto.

El tiroteo ocurrido en Mineápolis marcó una dramática intensificación en la última de una serie de operaciones de control migratorio llevadas a cabo en las principales ciudades bajo la administración Trump. La muerte de Good fue una de varias vinculada a las medidas de represión migratoria.

Los representantes electos de Connecticut se pronuncian sobre la situación

Antes de las vigilias del jueves por la noche, el gobernador de Connecticut Ned Lamont ha expresado su pésame y preocupación respecto a la “trágica y desgarradora situación” en Mineápolis.

"Me parece que... traer a ICE no está haciendo que la gente esté más segura, sino más bien provoca que la gente esté mucho menos segura", dijo Lamont.

El gobernador demócrata, afirmó que hasta ahora las autoridades de inmigración locales y federales no han tenido una relación conflictiva en Connecticut.

"Estoy agradecido de que aquí en el estado de Connecticut hemos trabajado juntos, más o menos de forma colaborativa, y que no están saqueando como en otros estados", destacó Lamont. "Pero estoy observando esto muy atentamente".

Lamont coincidió con los llamamientos de los funcionarios locales de Minnesota a la rendición de cuentas y la transparencia. En una declaración, la representante demócrata Rosa DeLauro pidió la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional.

"Good no estaba obstruyendo a los agentes de ICE; ni siquiera era [manifestante]. Y, aun así, ya no está con nosotros debido a un uso excesivo de la violencia por parte de ICE", dijo DeLauro en un comunicado publicado en redes sociales. "Los agentes armados y enmascarados de ICE no pertenecen a nuestras comunidades. Kristi Noem debe ser despedida" y "ICE debe abandonar nuestras ciudades".

Mark Mirko / Connecticut Public El 8 de enero de 2026, cientos se congregaron frente al edificio y tribunal federal Abraham A. Ribicoff en protesta tras el asesinato de Renee Nicole Macklin Good por agentes de ICE en Mineápolis.

El representante demócrata John Larson también pidió la dimisión de Noem, así como una investigación independiente sobre los agentes, mandos y responsables políticos cuyas acciones, según él, llevaron al asesinato.

"Hasta que no se ponga fin a estas tácticas, se perderán más vidas", dijo Larson. "Presentaré una legislación que permita a los estados impedir que ICE opere en sus fronteras sin una coordinación total con las agencias de orden público estatales y locales. Ya es suficiente".

Respecto a las afirmaciones del presidente Trump, quien aseguró haber visto un video del tiroteo que demostraba que el agente actuó en defensa propia, el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, dijo que quería ver dichas pruebas.

"Si el presidente ha visto un video diferente, debería publicarlo. Pero las pruebas disponibles no demuestran que un agente haya sido atropellado ni justifican los disparos", escribió Murphy en X. "El afán de justificar este tiroteo era de esperarse, pero es abominable."

No fue posible establecer contacto de inmediato con los líderes del partido republicano a nivel estatal para obtener comentarios.

El líder del Comité Demócrata del estado de Connecticut, Roberto Alves, también emitió un comunicado sobre el asesinato de Macklin Good.

"Los informes indican que ella pudo haber estado obstaculizando a los agentes del ICE en ese momento. Ese hecho debe reconocerse claramente. Pero con la misma claridad: nadie merece morir por eso", dijo Alves.

Michayla Savitt, Rachel Iacovone y Cassandra Basler, de Connecticut Public, y The Associated Press contribuyeron a este reportaje.