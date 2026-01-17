© 2026 Connecticut Public

‘ICE nos recuerda al Ku Klux Klan’, dice líder de denominación bautista negra con sede en CT

Connecticut Public Radio | By Rachel Iacovone
Published January 17, 2026 at 1:54 PM EST
ARCHIVO: El Rev. Dr. Boise Kimber, pastor principal en la First Calvary Baptist Church en New Haven, Connecticut, donde ha servido desde 1986, ofrece un apasionado discurso sobre el racismo, la comunidad y la masacre en Búfalo, NY.
Tony Spinelli
/
Connecticut Public
ARCHIVO: El Rev. Dr. Boise Kimber, pastor principal en la First Calvary Baptist Church en New Haven, Connecticut, donde ha servido desde 1986, ofrece un apasionado discurso sobre el racismo, la comunidad y la masacre en Búfalo, NY.

Una de las principales denominaciones cristianas afroamericanas ha rechazado abiertamente las recientes medidas adoptadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

“Hoy, evocamos el nombre de Renee Good como otro más que se añade a esta creciente lista de víctimas en esta guerra librada por la actual administración contra nuestras ciudades por medio de ICE”, lamentó Larry Lovett, vicepresidente de la Comisión de Justicia Social de la Convención Bautista Nacional de los EE. UU.

Los líderes religiosos han hecho un llamado a prohibir en todo el país el uso de pasamontañas por parte de las fuerzas policiales.

El presidente de la denominación, reverendo Boise Kimber —pastor principal de la First Calvary Baptist Church en New Haven— explicó que desean que se adopten medidas para prohibir que los agentes de ICE oculten su identidad física, similar a la Proposición 627 de California, también conocida como “No Secret Police Act” (ley contra la policía secreta).

“Deben hacer más de lo que están haciendo ahora”, dijo Kimber a los pastores en la reunión anual que la denominación realiza cada invierno.

“Están matando a gente inocente, personas que son ciudadanos responsables aquí en Estados Unidos, que tienen su pasaporte, que han pasado por todo el proceso para convertirse en ciudadanos, y ahora los están deportando”.

Comparó la experiencia de los afroamericanos con la de los inmigrantes en todo Estados Unidos.

“Lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos ocurrió hace unos 60 años, cuando conocimos al Ku Klux Klan”, señaló Kimber. “ICE nos recuerda al Ku Klux Klan, con sus caras cubiertas para ocultar su identidad”.

Kimber animó a los líderes religiosos que, al regresar a casa tras la conferencia de esta semana, les digan a sus líderes locales: “Ya no los apoyaremos si no promulgan legislación, si no le dicen a su alcalde, a su comandante, a sus legisladores estatales y gobernadores, que eliminen el uso de cubiertas faciales”.

El encuentro de la Convención Bautista Nacional en Jacksonville, Florida, concluye el jueves.
Rachel Iacovone
Rachel Iacovone (ee-AH-koh-VOAN-ay) is a proud puertorriqueña, who joined Connecticut Public to report on her community in the Constitution State. Her work is in collaboration with Somos CT, a Connecticut Public initiative to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities, and with GFR in Puerto Rico.
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

