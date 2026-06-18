Connecticut dará pases de autobús gratuitos a estudiantes de secundaria y veteranos

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Una nueva financiación será destinada a facilitar que los estudiantes de secundaria de Connecticut lleguen a la escuela, al trabajo y a sus actividades mediante la creación de un programa de subvenciones que provea pases de autobús gratuitos.

Este esfuerzo se basa en un programa piloto de 2024 llevado a cabo en Hartford y New Haven. Los estudiantes de secundaria recibieron pases de autobús gratuitos de CTtransit para viajar por las dos ciudades.

Una nueva ley firmada por el gobernador Ned Lamont impulsa el programa en todo el estado con $2.5 millones en fondos para el Departamento de Transporte de Connecticut (DOT, por sus siglas en inglés).

Con el dinero, el departamento proporcionará subvenciones para que las juntas escolares obtengan pases gratuitos de CTtransit para sus estudiantes. La financiación también apoyará el ofrecimiento de pases con descuento para veteranos.

Jay Stange de New Haven Coalition for Active Transportation, uno de los grupos que impulsaron el programa, dijo que la meta es que el transporte deje de ser una gran barrera para los estudiantes.

“Espero que este sea un programa transformador”, indicó Stange. “Vamos a brindar a miles de estudiantes de secundaria y veteranos pases a la oportunidad”.

Aunque se tiene el 1 de julio como su fecha de inicio, los funcionarios estatales y los distritos escolares aún siguen determinando cómo funcionará el programa. Quedan preguntas sobre cómo los distritos tendrán acceso a las subvenciones, qué tipo de pases de transporte recibirán los estudiantes y con qué rapidez se podrá implementar el programa.

“Es un plazo corto, así que veremos cómo va todo”, mencionó Stange. “Estamos listos para aportar toda nuestra experiencia adquirida y cualquier otro tipo de apoyo”.

Patrice McCarthy, directora ejecutiva y asesora jurídica de Connecticut Association of Boards of Education, dijo que el grupo aún no ha recibido comentarios de los distritos sobre el programa, pero es algo que tendrán que resolver antes de que comience el año escolar.

“Seguramente será un reto”, dijo. “Tanto el desarrollo de políticas como la implementación de programas toman tiempo”.

McCarthy dijo que la iniciativa conlleva retos logísticos.

“¿Qué sucede si un estudiante pierde su pase de autobús? ¿Lo tendría que reemplazar el distrito? ¿Lo reemplazará el estado? ¿Quién en el distrito va a ser responsable de administrar esta iniciativa?”, enfatizó ella. “Eso se resolverá distrito por distrito”.

DOT y CTtransit ya tienen tarjetas U-Pass CT disponibles para las universidades participantes. Los estudiantes universitarios pueden contar con viajes ilimitados en autobuses locales y exprés, líneas CTrail y algunos trenes de Amtrak.

El estado también administra el Programa CTpass; las organizaciones elegibles pueden solicitar pases de 31 días a una tarifa con descuento. Este cubre los servicios de autobús locales en Hartford, New Haven, New Britain, Bristol, Waterbury, Meriden, Wallingford y Stamford.

Este nuevo programa será el primer esfuerzo a nivel estatal para proporcionar acceso gratuito al transporte público para estudiantes de secundaria.

En una declaración escrita, un portavoz del Departamento de Educación del Estado de Connecticut reiteró el impacto potencial del programa en el éxito estudiantil.

“Proveerles a los estudiantes acceso gratuito a los servicios de autobús público puede ayudar a reducir las barreras de transporte y ampliar el acceso a oportunidades de desarrollo positivo de los jóvenes, como actividades extracurriculares, programas de enriquecimiento de verano, programas comunitarios y otras experiencias”, dijo el portavoz.

En 2024, el estado asignó $350,000 divididos entre New Haven y Hartford para un programa piloto de pases de autobús para escuelas secundarias públicas. El esfuerzo fue liderado en parte por el Club de Justicia Social de University High School of Science and Engineering (UHSSE) .

El programa piloto de las Escuelas Públicas de Hartford incluyó pases con tecnología de seguimiento de rutas para recopilar información sobre cómo los estudiantes los utilizaban. Sean Tomany, el director de UHSSE, también realizó una encuesta entre los estudiantes que participaron en el programa.

No solo los estudiantes viajaban a y desde la escuela, dijo Stange, sino que también obtenían dinero en sus trabajos y lo gastaban en sus comunidades.

El próximo programa tendrá un requisito de presentación de informes similar. A partir del 1 de julio de 2027, el comisionado de transporte presentará un informe anual a los legisladores sobre la cantidad de subvenciones otorgadas y el impacto en los resultados de los estudiantes.

“Esperamos obtener buenos datos”, dijo Stange. “Podemos analizar el impacto del programa y también planificar futuras inversiones”.

El estado ayudó a establecer el programa piloto de Hartford con pases mensuales. Stange espera que este nuevo programa ofrezca los mismos tipos de pases —no los pases de dos horas ni los de 10 viajes.

“Ellos plantearon una muy buena idea”, recalcó. “El pase de autobús de 31 días va a ser el componente más importante, y esperamos que el DOT esté de acuerdo con nosotros”.