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El orgullo boricua y orgullo por Bad Bunny protagonizan el 33.º Desfile Puertorriqueño en Fairfield

Connecticut Public Radio | By Camila Vallejo
Published July 13, 2026 at 5:59 PM EDT
Ruben Rodríguez, residente de Bridgeport, marchó por Park Avenue hacia Seaside Park vestido como el artista puertorriqueño Bad Bunny durante el 33.º Desfile Puertorriqueño del Condado de Fairfield, celebrado el 12 de julio de 2026.
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Ruben Rodríguez, residente de Bridgeport, marchó por Park Avenue hacia Seaside Park vestido como el artista puertorriqueño Bad Bunny durante el 33.º Desfile Puertorriqueño del Condado de Fairfield, celebrado el 12 de julio de 2026.

El audio de arriba está en inglés.

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El reguetón resonó en los altavoces, las familias bailaron salsa de dos en dos y un sinfín de banderas puertorriqueñas llenó las calles del Southend de Bridgeport el domingo por la mañana en celebración del 33.º Desfile Puertorriqueño del Condado de Fairfield.

Las festividades, que según los organizadores atrajeron cerca de 7,000 personas, comenzaron en Central High School y culminaron en Seaside Park, donde los asistentes disfrutaron de un festival de comida y música. Muchos hicieron fila para comprar pinchos, pernil y otros platillos, mientras la música en vivo mantuvo la fiesta avivada hasta la tarde.

Para muchos, el día fue un momento esperado durante todo el año para celebrar la cultura, el patrimonio y las contribuciones de los puertorriqueños.

“He estado involucrado con el desfile desde sus inicios, pero pasar de ser un niño que saludaba de lejos a las carrozas, a poder participar en él… es un sueño de toda la vida hecho realidad”, expresó el representante estatal de Bridgeport y Gran Mariscal 2026, Christopher Rosario.

Rosario ayudó a dar vida al evento este año. Describió la planificación, que comenzó en octubre, como un proceso de muchas “largas noches, madrugadas y fines de semana”.

Pero, aunque el orgullo llenaba el aire, algunos reconocieron que el evento también representa generaciones de lucha.

“No es solo una fiesta”, aclaró Carmen Colón, una de las tres embajadoras del evento de 2026.

“Sí, hoy es una gran festividad, pero hemos luchado y batallado muy duro solo para ondear esta bandera”, declaró.

Colón se refirió a la “Ley de la Mordaza” (Gag Law), que hizo ilegal izar cualquier bandera puertorriqueña en el territorio estadounidense a mediados del siglo XX. Hoy en día, la bandera ondea abiertamente tanto en la isla como con toda la diáspora. Sin embargo, para Colón, aún no se ha hecho justicia en Puerto Rico, ya que la isla todavía sufre de problemas constantemente, entre ellos apagones y problemas de la infraestructura de acueductos.

No obstante, Colón tiene una nueva esperanza este año, porque sabe que no es la única que lucha por hacer visible la situación en su tierra natal.

Carmen Colón, una de las tres embajadoras del Desfile Puertorriqueño de 2026 del Condado de Fairfield, sonríe mientras ondea la bandera que estuvo prohibida desde 1948 hasta 1957.
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Carmen Colón, una de las tres embajadoras del Desfile Puertorriqueño de 2026 del Condado de Fairfield, sonríe mientras ondea la bandera que estuvo prohibida desde 1948 hasta 1957.

“Hoy se la dedico a Benito”, dijo Colón, refiriéndose a Benito Antonio Ocasio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny.

Con lágrimas corriendo por sus mejillas, describió el impacto de la interpretación de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 , siendo el primer artista solista latino en encabezar el evento.

“Creo que eso tiene mucho poder, no solo para el pueblo puertorriqueño, sino para la humanidad”, señaló. “Pueden decir ‘si un hombre lo hizo, todos podemos hacerlo. ‘Sí se puede!’”.

Desde la música y los atuendos, hasta los accesorios e incluso disfraces, la influencia del artista puertorriqueño fue notable en el festival y desfile en Connecticut.

“Me encanta todo esto porque no importa si estamos en la luna, seguimos representando”, dijo Ruben Rodríguez, residente de Bridgeport desde hace más de 25 años.

Rodríguez llegó vestido como doble de Bad Bunny.

Rodríguez, quien comenzó a aprovechar su parecido con el artista en 2017, lució el icónico atuendo del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl: la camiseta color crema con el número ‘64’, la tradicional pava puertorriqueña y el balón de fútbol americano que lee "Together, We Are America" (Juntos, somos América).

“Bad Bunny básicamente ha cargado a Puerto Rico sobre sus hombros, representándonos a nivel global”, dijo Rodríguez. “Solo estoy aquí para hacer sonreír a la gente y representarlo con la mayor humildad posible”.
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Puerto Rico
Camila Vallejo
Camila Vallejo was a corps member with Report for America, a national service program that places journalists in local newsrooms. She reported on housing in Fairfield County for Connecticut Public.
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