Biólogo afirma que es temporada de aplastar la mosca linterna moteada en el centro de Hartford

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Las moscas linterna moteadas han llegado al norte de Connecticut y se están haciendo notar en lugares como el centro de Hartford, donde grandes cantidades de estos insectos invasores pueden verse aglomeradas en el suelo, cerca de la base de edificios altos.

A.J. King trabaja en el centro de Hartford, y confirmó que la gran cantidad de estos insectos voladores provoca repulsión entre la gente.

“Me vuelan encima todo el tiempo. Se chocan conmigo, y me golpean en la cara. No me gusta eso", expresó King. Los he visto volar sobre niños. Siento que eso es asqueroso. Y el suelo donde están no está limpio. Aquí la gente escupe en el suelo. No quiero eso en mi cara".

La profesora de biología de la Universidad de Quinnipiac, Sarah Lawson, mencionó que los insectos ya estaban presentes este año en el norte de Connecticut, pero que este mes son mucho más visibles porque llegaron a la adultez y adquirieron una mayor capacidad para volar.

"Probablemente ya estaban presentes en su etapa de ninfas, pero no se veían tanto. Las ninfas también son más pequeñas y de color negro, por lo que pasan más desapercibidas”, informó Lawson. “Ahora predominan los adultos, que son más grandes y tienen esas alas de color rojo brillante, por lo que resultan mucho más visibles”.

En esta época del verano, las moscas linterna moteadas vuelan por el aire en busca de un lugar donde poner sus huevos. Lawson señaló que, en Hartford, es posible que los insectos estén quedando atrapados por los edificios altos.

También afirmó que la población de moscas linterna puede crecer rápidamente porque no hay depredadores naturales que mantengan su número bajo control.

Las moscas linterna moteadas fueron vistas por primera vez en Pensilvania. Se espera que continúen extendiéndose hacia el norte en los próximos años.

“Los datos que estamos viendo en Pensilvania indican que la población parece aumentar considerablemente y luego disminuir, por lo que no se ha observado tanto daño en la agricultura como se temía al principio”, explicó Lawson. “Esperamos que esa tendencia continúe aquí en Connecticut”.

Mark Mirko / Connecticut Public Las moscas linterna moteadas cubren la acera de Main Street frente al edificio Gold, en el centro de Hartford, el 20 de agosto de 2026. En 2020, se registraron por primera vez dos poblaciones de este insecto invasor en el condado de Fairfield, Connecticut. La Estación Experimental Agrícola de Connecticut ahora informa que estos insectos están presentes en todos los condados del estado, excepto Windham. Según el Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut (DEEP, por sus siglas en inglés), aproximadamente la mitad de los árboles del estado están amenazados por la invasión de la mosca linterna moteada.

Incluso expresó que la población de moscas linterna moteadas está alcanzando su punto máximo este año. Si se mantiene el patrón observado en Pensilvania, el próximo verano también podría haber una gran cantidad de moscas linterna moteadas. Después de eso, se espera que su población disminuya.

“Y, además, aplastarlas resulta bastante satisfactorio, así que animo al público a aplastar todas las moscas linterna que pueda para ayudar a mantener su población bajo control”, instó Lawson. “No representan una amenaza para los seres humanos”.

Las moscas linterna no pican ni muerden, y no transmiten enfermedades.

Suanette Noriega, quien trabaja en el centro de Hartford, confirmó que aplasta los insectos cuando puede. Está familiarizada con las moscas linterna porque es de Nueva York, donde estos insectos ya son comunes.

“Los insectos ya no me producen tanto asco, pero ver miles de ellos agrupados en los edificios aquí es bastante desagradable”, expresó Noriega.

CityPlace y el Starbucks que está dentro parecen concentrar una gran cantidad de moscas linterna moteadas.

“Se les trepan encima a las personas mientras toman café, y si tienen la boca abierta, vuelan directamente hacia su cara”, dijo Noriega. "Eso me parece realmente asqueroso".

Maysoon Khan, periodista de investigación de Connecticut Public, dijo que ha visto cientos o incluso miles de estos insectos cerca de las bases de los edificios del centro. Sin embargo, no los ha visto en Bushnell Park, que está cerca.

“Justo estaba en Starbucks comprando un café y se puede ver cómo las moscas vuelan hacia las personas. Algunas personas gritaban, otras saltaban y parecían realmente molestas”, dijo Khan. " Se escucha a mucha gente gritar de repente porque estas moscas linterna vuelan por todas partes y terminan chocando con las personas”.