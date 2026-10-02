Poderosa: Helena Martínez, especialista en discapacidades y organizadora local, lidera desde el respeto

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Helena Martínez se desempeña en diversos papeles. En un día típico, es Miss Martínez, la que ayuda a sus estudiantes a expresar sus necesidades con confianza; es la hermana mayor que mantiene viva la conversación en el chat de los "hermanitos", y, cada otoño, es la fuerza creativa y el corazón detrás de la celebración anual del Día de los Muertos en Hartford.

Para Martínez, todas esas facetas de su vida están unidas por algo que sus padres le enseñaron desde pequeña: el respeto.

“Mis padres me enseñaron desde muy pequeña que el respeto puede verse de muchas maneras”, dijo Martínez.

El respeto es sentir que me ven

Al comienzo del año escolar, Martínez les hace una pregunta a sus estudiantes: “¿Cómo me llamo?”.

Como asistente de terapia del habla y lenguaje en Springfield, Massachusetts, Martínez trabaja con estudiantes con discapacidades para ayudarlos a comunicarse mejor y a valerse por sí mismos. Un nombre puede parecer algo sencillo, pero para Martínez representa una de las primeras formas de mostrar el respeto.

“Sentirnos orgullosos de nuestro nombre y saber presentarnos es muy importante”, expresó Martínez. “Pero también es importante conocer los nombres de las personas con las que interactúas todos los días”.

Además de sentirse respetados, quiere que sus estudiantes sientan 'que los ven', porque sabe lo importante que fue para ella sentirse así de pequeña. Martínez recuerda lo que significó para ella tener una maestra latina.

“Fue como: ‘¡Ay, Dios mío! Mi maestra es latina, igual que yo!’”, recordó. “Eso te da una sensación de pertenencia y seguridad".

Martínez quiere que sus estudiantes se sientan así mismo, mientras los anima a superarse, especialmente en una escuela donde la mayoría de los estudiantes son latinos.

“Es muy bonito verlos crecer. Antes algunos no se comunicaban en absoluto y, de repente, '¡No hay quien los calle!’ me dicen sus padres", dijo Martínez.

Pero trabajar con estudiantes no siempre fue su sueño. De pequeña, Martínez soñaba con distintas profesiones, desde la fotografía y la cosmetología hasta el trabajo social; hasta que se convirtió en la primera en su familia en graduarse de la universidad. Sin embargo, aunque tomara nuevos rumbos, sus seres queridos seguían siendo el centro de todo.

El respeto es honrar a tu familia

Martínez es hermana mayor. Recuerda con cariño ayudar a sus hermanos con las tareas, cocinar cuando tenían hambre y dividir las tareas de lavandería, mientras bromeaba diciendo que era la “administradora de la casa".

“Ser hermana mayor es ser consejera, cuidadora… y saber que ellos también seguirán tu legado”, dijo.

Lo sabe bien porque también fue la hermana menor.

Antes de que nacieran sus hermanos menores, ya Martínez tenía dos medias hermanas mayores.

“Cuando estábamos todas juntas, era maravilloso. “Pero cuando no estaban, me sentía muy sola”, dijo Martínez. “No tenemos al mismo papá, así que, cuando se iban por el fin de semana, me quedaba como si yo fuera hija única”.

Con el paso de los años, una de sus hermanas se mudó y, en 2010, su otra hermana, Charlie, falleció a los 17 años.

“Ella era parte de las abanderadas de la banda escolar en su escuela. Una noche, después de llegar a casa, tuvo una convulsión”, recordó Martínez. “Resultó ser un paro cardíaco, su cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno”.

En el hospital, preguntaron a su familia sobre la posibilidad de que Charlie fuera donante de órganos. Martínez recuerda que su madre la hizo parte de esa conversación. Lo que al principio le causó temor, luego se convirtió en una forma de honrar a Charlie y respetar sus deseos.

“Aunque su vida fue breve, fue muy significativa porque permitió que muchas otras personas pudieran seguir viviendo”, expresó Martínez.

Martínez contó que donaron sus órganos principales para ayudar a otras personas.

Aunque ella también era muy joven para ese entonces, la muerte de Charlie cambió su forma de ver la pérdida y de valorar el tiempo que tiene con sus seres queridos. En ese momento, eso significaba apoyar a su familia.

Al terminar la escuela secundaria, pospuso sus planes de estudiar fotografía en Nueva York.

"Dije: 'No voy a irme. Tengo que quedarme con mis hermanos’”.

Pero con el paso del tiempo, Martínez comprendió que no tenía que poner su vida en pausa para honrar a su familia.

“Verlos crecer ha sido muy gratificante y me ha dado la motivación para seguir adelante con mi vida y continuar haciendo las cosas que quiero y que me hacen feliz”, dijo refiriéndose a sus hermanos menores.

El respeto es comunidad

Al salir de la pandemia de COVID-19, el deseo de Martínez de vivir plenamente se encontró con otra necesidad: sentirse parte de una comunidad.

Una tarde, Martínez fue de visita a la tienda Gentle Bull Shop ubicada en Pratt Street, Hartford, cuya dueña es su amiga de la infancia, Gabrielle Rodrigue. Detrás del mostrador, su amiga tenía un pequeño altar en honor a sus seres queridos. Cuando Martínez se fue, no podía dejar de pensar en el altar, ni en su hermana.

“Seguía escuchando en mi mente la voz de mi hermana Charlie diciendo: ‘¡Día de los Muertos!’”, recordó.

El altar le recordó una tradición mexicana que había celebrado desde su infancia. Martínez quería que otras personas también tuvieran un espacio para honrar la vida y la muerte. Y así nació la celebración anual del Día de los Muertos en Hartford.

“Es un momento para honrar a quienes ya no están y rendirles homenaje de la manera más significativa para ti”, dijo.

Para Martínez, eso significa colocar tamales o arroz rojo mexicano en la ofrenda dedicada a su hermana Charlie; dulces para sus sobrinos y sobrinas que han fallecido; y tragos de tequila para sus tías.

“Pero también es un momento para recordar que la vida es motivo de alegría y celebración”, recalcó.

Este año, la celebración que comenzó como un pequeño evento en Pratt Street en Hartford, celebra su cuarta edición. El 1 de noviembre, la celebración anual del Día de los Muertos tendrá lugar en el Museo Wadsworth, con un grupo de mariachis en vivo, pintacaritas, la proyección de la película de Disney “Coco” y vendedores locales.

Para Martínez, cada evento que organiza es un esfuerzo comunitario. Eso significa pensar en quiénes asistirán, en los colaboradores y en cómo animar a otros en el camino.

“Es como una escalera, ¿no? Alguien tuvo que construir la escalera. Alguien tuvo que poner la escalera. Así que, desde luego que no la estamos subiendo solos”, dijo Martínez. “Para mí, ser latina también significa apoyarnos mutuamente”.

El respeto es honrar los valores culturales

Lo que comenzó, en parte, como una forma de mantener vivo el recuerdo de su hermana se ha convertido en un espacio donde otras personas pueden compartir la alegría, el duelo y el sentido de comunidad. Martínez dice que escuchar lo que este evento ha significado para quienes asisten es lo que la motiva a celebrarlo año tras año.

“‘Pensaba que era algo que da miedo, pero es hermoso'. O, 'pensaba que hoy sería un día triste y sombrío, pero me divertí muchísimo y pude compartir cosas sobre mis seres queridos que han fallecido que nunca antes había contado’”, son solo algunas de las expresiones que recuerda Martínez de quienes han participado de la celebración en los pasados años.

Conectar con los demás, esta ha sido la meta de este año para Helena’s Casita, la organización comunitaria base, fundada por Martínez, detrás de esta celebración anual en Hartford y de muchos otros eventos comunitarios. El concepto nace de esa sensación de sentirse como en casa. Martínez creció mudándose de un dúplex a otro.

“La parte de la ‘casita’ nació de un sueño que he tenido muchas veces a lo largo de los años donde tengo una casa dúplex. En un lado está mi hogar y, en el otro, una panadería y un espacio para artistas, un lugar de encuentro comunitario”.

Es un homenaje a su infancia y a lo que sueña con construir en el futuro, señaló.

Por ahora, Helena’s Casita no tiene un espacio fijo, pero Martínez espera que algún día pueda tenerlo. Ese espacio le permitirá marcar la diferencia que sabe que una comunidad puede lograr en la vida de las personas.

"Tener una comunidad significa prevenir el suicidio. Significa alegría. Significa apoyo. Significa amor. También significa tener espacios en dónde expresarnos”, añadió.

Para Martínez, ser parte de una comunidad significa mucho más que simplemente decir presente. Se basa en el mismo respeto que sus padres le enseñaron desde pequeña.

“No se trata simplemente de participar y luego irte…”, dijo. "Cuando conoces a alguien y conectas con esa persona, de esa conexión surge una responsabilidad mutua".