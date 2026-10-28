Hazte una mamografía gratis: programa de CT brinda servicios a personas sin seguro médico en octubre

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Odalis Rivera se realiza mamografías con regularidad. En el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, anima a las latinas a tomarse el tiempo para hacerse sus pruebas de manera gratuita en el autobús que ofrecerá estos servicios a mujeres sin seguro médico hasta finales de octubre.

La unidad móvil de mamografías del programa Take the Time del Hartford Hospital se desplazará por todo el estado para brindar este servicio a quienes, de otro modo, no tienen acceso a él.

“El trato fue maravilloso”, afirmó Rivera al referirse a su experiencia en la unidad móvil.

"Un dia en base a realizarmela porque ya me tocaba", comentó. “Puede descubrir que habia un pequeñito problema que gracias a Dios no es nada mortal o complicado y gracias a ellos preservo mi vida”.

Según la Breast Cancer Research Foundation, aproximadamente una de cada nueve mujeres hispanas recibirá un diagnóstico de cáncer de mama en algún punto de su vida.

Según la fundación, las mujeres latinas e hispanas presentan una mayor probabilidad de ser diagnosticadas a una edad más temprana, en etapas más avanzadas y con variantes más agresivas de la enfermedad.

De acuerdo con la fundación, esta situación se debe en parte a que este grupo se ve afectado de forma desproporcionada por la falta de seguro médico y de acceso a cuidados preventivos, lo que deriva en menores tasas de mamografías de detección.

Daniela Doncel / Connecticut Public Odalis Rivera de pie dentro de la unidad móvil de mamografía de Hartford Hospital, estacionada en el vecindario de Frog Hollow en Hartford, el 22 de octubre de 2026. "El trato fue maravilloso", expresó Rivera al describir su experiencia en la unidad móvil.

"Para evitar que seamos una estadística mas", declaró Rivera. "Puedes hacer diagnosticar a tiempo y hacerle un proceso, un seguimiento y que tengamos mejor calidad de vida".

Rivera incluso señaló que la falta de cuidados preventivos responde también a un factor cultural. Explicó que las latinas suelen priorizar el bienestar y la salud de los demás por encima de su propio bienestar y salud.

“No lo dejan pasar que porque este ocupada, que por el trabajo, que por la familia, no. Primeramente [las Latinas]”, insistió Rivera. "Si ellas no están, no hay familia, no hay trabajo, no hay casa, no hay esposo, no hay nada".

Cómo obtener los servicios de mamografía

Shanae Grant, especialista en alcance comunitario del programa móvil de mamografías, explicó que este servicio brinda servicios tanto a pacientes que tienen seguro médico como a quienes no tienen.

“Intentamos organizar clínicas, hacer actividades de alcance comunitario, ir a un Walmart”, dijo Grant, “para que las pacientes vean la unidad móvil y, puedan decir: ‘Oye, no me he hecho la mamografía’, y simplemente se suban al autobús”.

Gracias a una donación de $10,000 otorgada por Beekley Family ARC Angel, se ofrecerán mamografías gratuitas a mujeres sin seguro médico durante todo el mes de octubre.

Grant explicó que, aunque el programa registra una mayor participación en octubre por ser el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, estos servicios están disponibles durante todo el año.

"Si no puedes venir ahora en octubre, ven en noviembre, diciembre, enero", afirmó.

Daniela Doncel / Connecticut Public Shanae Grant de pie frente al autobús que recorre todo CT ofreciendo servicios de mamografía como parte del programa móvil Take the Time del Hartford Hospital. Como especialista en alcance comunitario del programa, Grant explicó que el autobús visita lugares públicos y privados en todo el estado con el fin de traer estos servicios a lugares donde hay personas que no tienen acceso a estos servicios.

Las mamografías se recomiendan a las personas mayores de 40 años que tienen mamas. Sin embargo, Grant explicó que las personas pueden empezar a realizárselas a partir de los 35 años.

“Podemos hacer una mamografía de referencia entre los 35 y los 39 años”, añadió. “Puedes tener una idea aproximada de la condición de tus senos, y luego los radiólogos pueden determinar [y decir] ‘Mira, quizá deberías empezar a revisarte desde antes’”.

Agregó que esto se recomienda especialmente para personas que tienen historial de cáncer de mama en su familia.

"Solo queremos asegurarnos de que todas las personas se cuiden, sin importar lo que estén pasando ni si están indocumentadas, o si no tienen seguro", dijo Grant.

Más información

Puedes llamar al 860-972-1243 para conocer las fechas y los lugares en donde podrás encontrar la unidad móvil de mamografía.

Se recomienda a las pacientes que acudan a la unidad móvil para su mamografía que lleven su tarjeta de seguro médico (de contar con una) y una identificación, ya sea una tarjeta de identificación oficial, pasaporte o incluso una tarjeta de biblioteca con su nombre.