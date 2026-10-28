Defensores de los inmigrantes instan al aeropuerto Tweed-New Haven "ser un buen vecino" ante el aumento de la actividad de ICE

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El miércoles por la tarde, frente a la entrada del aeropuerto Tweed-New Haven, el reverendo Scott Marks se situó en el límite de la propiedad, donde, según exclamó, no deberían terminar los principios sagrados de la dignidad humana.

"Un centro de transporte público se construye para conectar a las familias, recibir a los viajeros y servir a la comunidad", expresó Marks. "Nunca debe convertirse en un lugar turbio donde se ejerza vigilancia no autorizada, se genere miedo o se practiquen detenciones ilegales".

Esto es lo que New Haven Immigrants Coalition (NHIC, por sus siglas en inglés) busca garantizar mediante una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información para obtener registros relacionados con las actividades federales de control migratorio en el aeropuerto.

La Worker & Immigrant Rights Advocacy Clinic de la Facultad de Derecho de Yale presentó la solicitud en nombre de la coalición antes de la reunión de la junta directiva de la autoridad aeroportuaria, prevista para el miércoles, junto con una carta dirigida a los responsables de esa junta.

La solicitud pide registros que demuestren que “cada agente de ICE al que se le haya concedido acceso sin restricciones a Tweed desde el primero de enero de 2025 ha sido sometido a una ‘investigación adecuada de antecedentes con fines laborales que incluya una verificación de antecedentes penales’”.

También solicita los registros de las detenciones efectuadas por ICE y los registros de identificación de los agentes de ICE a quienes se haya concedido acceso al aeropuerto, en ambos casos desde el primero de enero de 2025.

Además, NHIC solicita registros, como mapas o planos, que identifiquen todas las áreas a las que la autoridad aeroportuaria ha concedido acceso al personal de ICE. También solicita protocolos de capacitación para los agentes de ICE sobre la ley estatal que prohíbe las detenciones civiles por motivos migratorios sin una orden judicial en Tweed.

“Queremos saber quiénes son”, dijo Anne Watkins, integrante de NHIC.

“Queremos saber si llevan consigo a otro agente de ICE, aunque esa persona no tenga autorización”, insistió. "Queremos saber si realmente hicieron la verificación de antecedentes, porque sabemos por información de distintas partes del país que ICE dice que hace esas verificaciones, pero no siempre las hace".

Funcionarios del aeropuerto se pronuncian

Las detenciones de ICE en aeropuertos de Connecticut como Tweed y Bradley motivaron la solicitud, dijo Watkins.

"Seguían con sus actividades diarias. Iban a visitar a amigos y familiares, volvían de viaje, regresaban para empezar las clases, y eso no está bien", expresó Watkins. "Esto no debería estar ocurriendo".

Un portavoz del aeropuerto Tweed-New Haven señaló que, al igual que todos los aeropuertos públicos, Tweed está sujeto a las leyes federales y no tiene autoridad sobre las actuaciones de las agencias federales encargadas de hacerlas cumplir.

"La responsabilidad de Tweed es mantener un entorno seguro, protegido y ordenado para los pasajeros, los empleados y las operaciones aeroportuarias", indicó el portavoz en un correo electrónico.

Daniela Doncel / Connecticut Public Los integrantes de New Haven Singing Resistance cantan una canción que dice: "El amor que nos tenemos nos ayudará a salir adelante. Sí, lo hará", en el exterior del aeropuerto Tweed-New Haven el 21 de octubre de 2026, junto con miembros de New Haven Immigrants Coalition y otros defensores de los inmigrantes.

"El acceso de todo el personal, incluidos los agentes federales, se rige por la normativa federal y por el programa de seguridad del aeropuerto aprobado por la TSA", informó el portavoz. "Las consultas sobre cualquier medida concreta de aplicación de la ley deben dirigirse a la agencia federal correspondiente".

Trinh Truong es estudiante de Derecho y realiza prácticas en la Worker & Immigrant Rights Advocacy Clinic de la Facultad de Derecho de Yale. Señaló que la responsabilidad no recae por completo en el ámbito federal.

"La normativa federal de aviación no permite que la autoridad aeroportuaria eluda sus propias obligaciones de capacitación en materia de supervisión y de mantenimiento de registros conforme a la legislación federal", dijo Truong. "De hecho, exigen lo contrario".

Varios activistas intervinieron durante el espacio dedicado a los comentarios del público en la reunión del miércoles de la junta directiva de la autoridad aeroportuaria. Algunos miembros de la junta pidieron que el acta de la reunión incluyera un resumen más detallado de esos comentarios, dada su importancia.

Para Leslie Blatteau, integrante de la coalición y presidenta del sindicato New Haven Federation of Teachers, todo se reduce a una cuestión sencilla.

"Queremos que Tweed sea un buen vecino", declaró.

"Vivimos en una ciudad acogedora. Estamos comprometidos con esos principios y necesitamos que Tweed, que se beneficia de estar en New Haven, se alinee con nuestros valores y principios y tome la postura correcta ante esta situación".

Más información

La New Haven Immigrants Coalition comparte diversos recursos en línea, entre ellos una hoja informativa bilingüe titulada "Conozca sus derechos" y una línea directa (854-666-4472) para reportar avistamientos de agentes de ICE en el área de New Haven.