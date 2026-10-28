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Comienza el periodo de inscripción abierta de Access Health CT para obtener un seguro de salud

Connecticut Public Radio | By Sujata Srinivasan
Published October 28, 2026 at 10:46 AM EDT
ARCHIVO: “Elegir un seguro médico puede ser difícil, pero no tienes que hacerlo por tu cuenta. Estamos aquí para ayudarte", dijo James Michel, director ejecutivo de Access Health CT.
Joe Amon
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Connecticut Public
ARCHIVO: “Elegir un seguro médico puede ser difícil, pero no tienes que hacerlo por tu cuenta. Estamos aquí para ayudarte", dijo James Michel, director ejecutivo de Access Health CT.

El audio de arriba está en inglés.

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El viernes comenzó el periodo para buscar planes de seguro médico —o renovar los existentes— a través de Access Health CT, el mercado de seguros médicos del estado.

El periodo de inscripción abierta se extiende del 23 de octubre de 2026 al 15 de enero de 2027.

Connecticut ofrece diversas formas de asistencia para quienes no pueden pagar las primas de su seguro médico. En el marco del programa de Ayuda temporal para las primas, los clientes que reúnan los requisitos pueden recibir ayuda económica para compensar parcial o totalmente la pérdida de los créditos fiscales federales mejorados para las primas, que vencieron a finales de 2025.

Algunas personas que no reúnen los requisitos para recibir cobertura a través del programa estatal de Medicaid podrían ser elegibles para el Programa Covered CT, que ofrece seguro médico gratuito.

Este año, los trabajadores del sector de la primera infancia también podrían reunir los requisitos para recibir un nuevo subsidio estatal.

“Elegir un seguro médico puede ser difícil, pero no tienes que hacerlo por tu cuenta. Estamos aquí para ayudarte", expresó James Michel, director ejecutivo de Access Health CT. “Ocho de cada diez clientes de Access Health CT reúnen los requisitos para recibir ayuda financiera que les permite reducir sus gastos. Nuestro equipo está aquí para responder tus preguntas, ayudarte a comparar planes y orientarte durante el proceso de inscripción”.

Los clientes pueden elegir entre 22 planes ofrecidos por Anthem o ConnectiCare Benefits. El mercado de seguros cuenta con más de 650 corredores de seguros que pueden ayudarte a orientarte entre los distintos planes. Puedes encontrarlos en la página Corredores de seguros médicos certificados - Access Health CT.

También puedes recibir ayuda de facilitadores de acceso a servicios de salud comunitarios a través de las siguientes organizaciones: Concilio Hispano de la Salud y The Village, en Hartford; Greater Bridgeport Area Prevention Program; Optimus, en Stamford; StayWell, en Waterbury; y United Community and Family Services, en Norwich.

Si los clientes se inscriben entre el 23 de octubre y el 15 de diciembre de 2026, su cobertura comenzará el 1 de enero de 2027. Si se inscriben entre el 16 de diciembre de 2026 y el 15 de enero de 2027, su cobertura comenzará el 1 de febrero de 2027.

Access Health CT estará llevando a cabo ferias de inscripción en todo el estado:

●       Norwalk: sábado, 24 de octubre, en la Biblioteca Pública de Norwalk, 1 Belden Ave., de 10 a. m. a 2 p. m. Regístrate aquí.
●       Middletown: martes, 27 de octubre, en la Biblioteca Russell, 123 Broad St., de 3 a 7 p. m. Regístrate aquí.
●       Bloomfield: miércoles, 28 de octubre, en The First Cathedral, 1151 Blue Hills Ave., de 3 a 7 p. m. Regístrate aquí.
●       Bridgeport: lunes, 2 de noviembre, en Burroughs Community Center, 2470 Fairfield Ave., de 3 a 7 p. m. Regístrate aquí.
●       Stratford: miércoles, 4 de noviembre, en la Biblioteca Pública de Stratford, 2203 Main St., de 3 a 7 p. m. Regístrate aquí.
●       Danbury: sábado, 7 de noviembre, en Latinos for Educational Advocacy and Diversity, 358 Main St., de 10 a. m. a 2 p. m. Regístrate aquí.
●       Meriden: martes, 10 de noviembre, en la Biblioteca Pública de Meriden, 105 Miller St., de 3 a 7 p. m. Regístrate aquí.
●       New London: sábado, 14 de noviembre, en la Biblioteca Pública de New London, 63 Huntington St., de 10 a. m. a 2 p. m. Regístrate aquí.
●       Manchester: martes, 17 de noviembre, en St. John's Polish National Catholic Church, 23 Golway St., de 3 a 7 p. m. Regístrate aquí.

"Organizamos estos eventos para acercarnos a nuestros clientes y facilitarles el acceso a nuestros servicios", declaró Michel. "Nuestro equipo está aquí para responder preguntas, explicar las opciones disponibles y ayudar a los residentes a inscribirse en un seguro que se adapte a sus necesidades y a las de sus familias".

Los cambios recientes en la política federal afectaron a muchos residentes de Connecticut que participaron en el mercado estatal de seguros médicos. Los subsidios para las primas disponibles durante la pandemia dejaron de estar vigentes el año pasado, lo que provocó un aumento en la cantidad de personas que perdieron su cobertura durante la primera mitad de este año por no pagar sus primas. Según informó Connecticut Mirror, el total superó las 22,000 personas.

Los cambios introducidos por el Congreso también afectaron los criterios de elegibilidad para Medicaid. Connecticut Public informó anteriormente que los refugiados, las personas a quienes se les concedió asilo y algunas otras personas que no son ciudadanos estadounidenses ya no reúnen los requisitos para recibir cobertura a través del programa.

Puedes obtener asistencia en línea haciendo clic en "Chat en vivo" en AccessHealthCT.com. Puedes obtener ayuda por teléfono llamando al 1-855-805-4325, de 8 a. m. a 7 p. m. de lunes a viernes y de 9 a. m. a 3 p. m. los sábados, durante la mayor parte del periodo de inscripción abierta. Los clientes sordos o con dificultades auditivas pueden llamar al 1-855-789-2428 mediante un dispositivo TTY o comunicarse con la asistencia de un operador de retransmisión.
Sujata Srinivasan
Sujata Srinivasan is Connecticut Public Radio’s senior health reporter. Prior to that, she was a senior producer for Where We Live, a newsroom editor, and from 2010-2014, a business reporter for the station.
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