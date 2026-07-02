Poderosa: defensora de los derechos de los inmigrantes, Kica Matos, lidera con compasión

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Aunque es conocida a nivel nacional por su trabajo en materia de inmigración y justicia racial, allá en su hogar en New Haven, CT, comienza cada día de una manera con la que muchos latinos se identifican: con un cafecito y lo que ella llama el chisme de los buenos.

“El único bochinche en el que me gusta participar es lo que yo llamo bochinchelight, que es cuando la gente se pone al día contigo, algo así como ‘Fulano se casó’ o ‘Menganoya está en la universidad’”, dijo Matos, “esas historias que no son chismes, pero que en realidad sí son eventos interesantes sobre una persona”.

Pídele a Matos bochinche y lo primero que te contará con orgullo es que su hijo está estudiando en su alma mater, la Universidad de Cornell. Puede que hayas oído un poco de bochinche sobre la propia Matos cuando fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes del 2026 de la revista TIME.

Este es el logro más reciente en su legendaria carrera de lucha contra la injusticia racial que comenzó de pequeña siendo una niña boricua negra.

Matos nació en Puerto Rico, en el barrio de Cerro Gordo, como la menor de cuatro hermanos, en una época en la que, según dijo, el llamado racismo que no distingue colores era la norma. Aunque la sociedad puertorriqueña declaró esencialmente que todos en la isla eran en partes iguales blancos europeos, africanos y taínos nativos, explicó que la experiencia real era variada.

“Cuando mecriéen Puerto Rico, de niña, recuerdo que mis seres queridos, por destacar, me llamaban 'la negrita' de cariño”, expresó Matos. “Pero luego escuchabas a la gente hablar de los negros de maneras realmente terribles”.

Matos empezó a notar cómo la cultura favorecía la blancura, desde el reparto de las telenovelas hasta la elección de personas para el poder.

“En algún momento, incluso en tu niñez, empiezas a absorber y comprender los prejuicios sociales, y fue entonces que me di cuenta de que las personas negras en Puerto Rico eran menospreciadas”, dijo.

Luego, a los 9 años, Matos y su familia se vieron obligados a mudarse al extranjero debido al activismo ambiental de su padre. Creció en Trinidad y Tobago y luego en Fiyi.

Pero fue durante sus años universitarios en Nueva Zelanda que Matos se involucró realmente por primera vez en la justicia social. Señaló que era un momento tenso para el país, predominantemente blanco, con titulares sobre el equipo nacional de rugby jugando en la Sudáfrica del apartheid en su apogeo y el bombardeo del barco de Greenpeace Rainbow Warrior en Auckland.

Regresó a los EE. UU. y vivió en el territorio continental por primera vez para sus estudios de posgrado y de derecho.

“Recuerdo que, a los 21 años, llegué a Nueva York y había estado nevando”, dijo, temblando un poco. “No podía creer lo frío que estaba. Bien frío”.

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, arenga a los manifestantes en el aeropuerto Tweed New Haven para protestar contra la contratación de vuelos de deportación por parte de Avelo Airlines para el ICE, el 17 de julio de 2025.

Fue cuando Matos comenzó a trabajar en Amnesty International en los EE. UU. que, según menciona, vio la máxima injusticia racial — la pena de muerte.

“Estaban trabajando en el caso de un joven que tenía 17 años en el momento en que cometió el presunto delito”, recordó Matos. “Tenía graves dificultades intelectuales y era afroamericano, y fue juzgado por un jurado compuesto exclusivamente por personas blancas”.

Desde ese momento, Matos estaba segura de que había encontrado su vocación.

“Dije: ‘Bien, voy a dedicar el resto de mi vida a luchar por la abolición de la pena de muerte’, y eso realmente era lo que pensé que iba a hacer”, expresó Matos. “La vida tiene una manera de ponerte a prueba, porque incluso los planes mejor trazados no siempre salen como uno espera. Así que aquí estoy, más de 30 años después, haciendo algo completamente diferente e inesperado”.

Mientras trabajaba como defensora federal de personas condenadas a muerte en Pensilvania, Matos conoció y se casó con el también abolicionista de la pena de muerte Henry Fernández III y se mudó a su estado, Connecticut. Allí, Matos continuó trabajando en la justicia racial, comodefensora de los derechos de los inmigrantes al frente de la organización sin fines de lucro latina más antigua de New Haven, Junta for Progressive Action .

Eventualmente, Matos fue nombrada vicealcaldesa de la ciudad.En ese cargo, ayudó a crear las primeras tarjetas de identificación municipales del país .

Y ahora, como presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Matos fue incluida en la lista de la revista TIME junto a figuras como la líder chicana de los derechos civiles, Dolores Huerta , y el primer estadounidense al frente de la Iglesia católica, el papa León XIV.

Ayannah Brown / Connecticut Public ARCHIVO: Monse Martínez, hija de una mujer de New Haven detenida por el ICE cuando iba a llevar a sus hijos a la escuela, llora mientras recibe un abrazo de Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, tras hablar sobre lo que ha significado vivir la experiencia de ver cómo se llevaban a su madre.



“Cuando lo leí, fue entonces cuando me eché a llorar porque fue demasiado abrumador para mí, y simplemente fue precioso”, expresó Matos. “Simplemente se sintió como un momento de sol durante más de un año de solo tormentas”.

El repunte en la actividad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantuvo ocupada a Matos a nivel nacional y aquí mismo, en su propio vecindario, a medida que los casos de inmigrantes de Connecticut detenidos por ICE aumentaron . Matos tomó medidas tras una de las primeras detenciones de alto perfil del estado desde el inicio de la segunda Administración Trump. Se trata de una madre de New Haven, NancyMartinez, quien fue detenida por ICE mientras su hija de 13 años, Monse, y su hermanito estaban sentados en la entrada de su casa, listos para ir a la escuela.

Matos estuvo junto a los niños frente al lugar donde su madre estaba detenida antes de su deportación. Allí, Monse se dirigió a los manifestantes entre lágrimas.

“Tú enfocas tu liderazgo en personas que a veces se convierten en líderes como consecuencia de algo que ha sucedido en su vida, como Monse”, declaró Matos. “Ella dio un paso al frente rápidamente y mostró una notable serenidad, valentía y liderazgo debido a lo que le sucedió a su madre ”.

Matos no afirma que su trabajo sea fácil, pero aclara que ama lo que hace y anima a otras latinas a dejar de un lado lo que los demás piensan sobre su llamado y confiar en su propia convicción.

“Las personas tienen mucho estereotipo con respecto a lo que quieren hacer con sus vidas en función de lo que sus padres les dijeron o de lo que la sociedad considera un trabajo respetable”, dijo Matos. “Una de las cosas de las que soy muy consciente es: solo tienes una vida —no hay segunda oportunidad— y debes hacer lo que haga tu corazón latir”.

Hazlo, impulsó Matos, incluso si a veces tu corazón se encoge de tristeza por la misma razón.