Venezolanos y grupos de apoyo de CT hablan sobre las secuelas del terremoto y las labores de ayuda

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Grupos de ayuda con sede en Connecticut así como residentes con lazos con Venezuela procuran maneras de apoyar a este país sudamericano que fue azotado mortalmente por terremotos.

Elpresidente de la Asociación Venezolana de Connecticut, Clodomiro Falcón, de Stratford, afirmó que la devastación le rompe el corazón. Falcón se encuentra entre los miembros de la comunidad venezolana en el estado que han estado contactando a sus seres queridos tras el desastre, a medida que los esfuerzos de recuperación continúan y el número de muertes aumenta.

“Aunque estamos muy angustiados, mantenemos la fe. Estamos trabajando juntos con la expectativa de que superaremos esto”, dijo Falcón.

Sus propios familiares en Venezuela están a salvo, pero señaló que algunos de sus amigos perdieron a seres queridos, mientras que otros tienen familiares sobrevivientes que quedaron atrapados entre los escombros de edificios derrumbados.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la noche del miércoles cobraron la vida de al menos 589 personas y dejaron a miles de otras heridas, informó el viernes The Associated Press. Algunos de los residentes han asumido los esfuerzos de rescate por sus propios medios.

Falcón expresó que siente el pecho apretado desde que escuchó de los terremotos, afirmando que el impacto del desastre es tan grande que resulta literalmente imposible no sentirse angustiado.

Anticipando largos desafíos logísticos, espera que el pueblo de Venezuela cuente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de los países vecinos.

Por ahora, reza para mantener la calma y la mente clara para tomar buenas decisiones sobre cómo ayudar en los próximos meses. Los líderes de la Asociación Venezolana de Connecticut ya se están reuniendo para planificar los próximos pasos para asistir a las personas en las zonas afectadas del país sudamericano.

Americares, con sede en Stamford, informó en un comunicado el jueves que la organización sin fines de lucro está movilizando ayuda médica de emergencia. La organización detalló que está preparando envíos de medicamentos, suministros médicos, materiales para la purificación de agua y paquetes de higiene mientras los rescatistas continúan su búsqueda de sobrevivientes.

Mientras tanto, el grupo de ayuda Save the Children, con sede en Fairfield, confirma que ningún miembro de su personal en la región ha resultado herido en el desastre.

Fatima Andraca, directora nacional para Venezuela de la sucursal de la organización sin fines de lucro en Caracas, se encontraba en el duodécimo piso de un hotel cuando ocurrieron los terremotos.

“El edificio donde yo estaba es un edificio antiguo, así que se sintieron bastante fuerte”, dijo Andraca. “Logré evacuar por las escaleras, las de afuera, porque las escaleras interiores estaban muy dañadas”.

Las sacudidas fueron tan repentinas que huyó descalza para unirse a la multitud de personas que se agolparon en las calles tras los terremotos.

“Personas con bolsas, con todo lo que pudieron sacar de sus casas”, expresó.

Andraca vio a personas trabajando juntas para llegar a un lugar más seguro en un parque cercano, lejos de los edificios altos.

“Las personas estaban en las calles tratando de ayudarse unas a otras”, añadió.

Tanto así que alguien le regaló unos zapatos.

Más información

Para obtener más información sobre los grupos que trabajan para organizar los esfuerzos de ayuda en Venezuela y sobre cómo ser parte del esfuerzo, visita:

● Asociación Venezolana de Connecticut

● Americares

● Save the Children