© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Venezolanos y grupos de apoyo de CT hablan sobre las secuelas del terremoto y las labores de ayuda

Connecticut Public Radio | By Matt Dwyer,
Daniela Doncel
Published June 26, 2026 at 4:05 PM EDT
Voluntarios clasifican y empacan las donaciones en la sede de Global Empowerment Mission en Miami, Florida, el 25 de junio de 2026, a medida que las organizaciones de ayuda humanitaria movilizan suministros de emergencia tras los dos grandes terremotos ocurridos en el norte de Venezuela.
Chandan Khanna
/
AFP / Getty Images
Voluntarios clasifican y empacan las donaciones en la sede de Global Empowerment Mission en Miami, Florida, el 25 de junio de 2026, a medida que las organizaciones de ayuda humanitaria movilizan suministros de emergencia tras los dos grandes terremotos ocurridos en el norte de Venezuela.

El audio de arriba está en español.

Read in English

Grupos de ayuda con sede en Connecticut así como residentes con lazos con Venezuela procuran maneras de apoyar a este país sudamericano que fue azotado mortalmente por terremotos.

Elpresidente de la Asociación Venezolana de Connecticut, Clodomiro Falcón, de Stratford, afirmó que la devastación le rompe el corazón. Falcón se encuentra entre los miembros de la comunidad venezolana en el estado que han estado contactando a sus seres queridos tras el desastre, a medida que los esfuerzos de recuperación continúan y el número de muertes aumenta.

“Aunque estamos muy angustiados, mantenemos la fe. Estamos trabajando juntos con la expectativa de que superaremos esto”, dijo Falcón.

Sus propios familiares en Venezuela están a salvo, pero señaló que algunos de sus amigos perdieron a seres queridos, mientras que otros tienen familiares sobrevivientes que quedaron atrapados entre los escombros de edificios derrumbados.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la noche del miércoles cobraron la vida de al menos 589 personas y dejaron a miles de otras heridas, informó el viernes The Associated Press. Algunos de los residentes han asumido los esfuerzos de rescate por sus propios medios.

Falcón expresó que siente el pecho apretado desde que escuchó de los terremotos, afirmando que el impacto del desastre es tan grande que resulta literalmente imposible no sentirse angustiado.

Anticipando largos desafíos logísticos, espera que el pueblo de Venezuela cuente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de los países vecinos.

Por ahora, reza para mantener la calma y la mente clara para tomar buenas decisiones sobre cómo ayudar en los próximos meses. Los líderes de la Asociación Venezolana de Connecticut ya se están reuniendo para planificar los próximos pasos para asistir a las personas en las zonas afectadas del país sudamericano.

Americares, con sede en Stamford, informó en un comunicado el jueves que la organización sin fines de lucro está movilizando ayuda médica de emergencia. La organización detalló que está preparando envíos de medicamentos, suministros médicos, materiales para la purificación de agua y paquetes de higiene mientras los rescatistas continúan su búsqueda de sobrevivientes.

Mientras tanto, el grupo de ayuda Save the Children, con sede en Fairfield, confirma que ningún miembro de su personal en la región ha resultado herido en el desastre.

Fatima Andraca, directora nacional para Venezuela de la sucursal de la organización sin fines de lucro en Caracas, se encontraba en el duodécimo piso de un hotel cuando ocurrieron los terremotos.

“El edificio donde yo estaba es un edificio antiguo, así que se sintieron bastante fuerte”, dijo Andraca. “Logré evacuar por las escaleras, las de afuera, porque las escaleras interiores estaban muy dañadas”.

Las sacudidas fueron tan repentinas que huyó descalza para unirse a la multitud de personas que se agolparon en las calles tras los terremotos.

“Personas con bolsas, con todo lo que pudieron sacar de sus casas”, expresó.

Andraca vio a personas trabajando juntas para llegar a un lugar más seguro en un parque cercano, lejos de los edificios altos.

“Las personas estaban en las calles tratando de ayudarse unas a otras”, añadió.
Tanto así que alguien le regaló unos zapatos.

Más información

Para obtener más información sobre los grupos que trabajan para organizar los esfuerzos de ayuda en Venezuela y sobre cómo ser parte del esfuerzo, visita:

●     Asociación Venezolana de Connecticut
●     Americares
●     Save the Children
Matt Dwyer
Matt Dwyer is an editor, reporter and midday host for Connecticut Public's news department. He produces local news during All Things Considered.
See stories by Matt Dwyer
Daniela Doncel
Daniela Doncel is a Colombian American journalist who joined Connecticut Public in November 2024.

In 2025, Daniela trained to be a leader in the newsroom as part of a program called the Widening the Pipeline Fellowship with the National Press Foundation. She also won first place for Best Radio/Audio Story at the 2025 NAHJ New England Awards.

Through her reporting, Daniela strives to showcase the diversity of the Hispanic/Latino communities within Connecticut.
See stories by Daniela Doncel

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content