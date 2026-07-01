Aliviados los defensores de inmigración en CT. Corte Suprema ratifica la ciudadanía por nacimiento

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Los abogados de inmigración y los defensores de los derechos de los inmigrantes de Connecticut estuvieron a la expectativa durante todo el periodo de sesiones a la decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. sobre quién puede seguir siendo ciudadano estadounidense aún si nace en suelo estadounidense.

La abogada Erin O’Neil, de Norte Immigration Law en East Hartford, se había estado preparando para lo que, según dijo, sería lo peor.

“Esta mañana estaba asimilando la situación y anticipando una decisión que no respaldara la ciudadanía por derecho de nacimiento”, expresó. “Realmente no podía comprender ni asimilar cómo abordaría la ley de aquí en adelante, como abogada, especialmente como abogada que representa a tantos inmigrantes en todo Connecticut”.

A última hora de la mañana del martes, por fin recibieron la noticia.

Al mantener una concepción amplia de la ciudadanía por nacimiento, la Corte Suprema rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en la cual declaraba que los niños nacidos de personas que se encuentran en los Estados Unidos de forma ilegal o temporera no son ciudadanos estadounidenses.

Para algunos, la decisión de la Corte Suprema de mantener el derecho a la ciudadanía por nacimiento, consagrado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, tuvo un peso adicional, ya que se emitió la misma semana en que el país conmemora su 250.º aniversario celebrado el 4 de julio.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos —a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a "toda persona nacida libre en esta tierra", escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en representación de la corte, citando el debate del Congreso sobre la enmienda. “Hoy cumplimos esa promesa”.

O’Neil mencionó que la decisión de la Corte Suprema respalda "la esencia misma" de la Decimocuarta Enmienda.

“Eso, gracias a Dios, se ha preservado”, señaló.

Kica Matos, abogada radicada en New Haven y líder del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, compartió una breve reacción inicial vía mensaje de texto a Connecticut Public.

“Estoy tan aliviada”, escribió Matos.

Más tarde, Matos compartió sus impresiones después de leer las opiniones de los tres jueces que se opusieron.

“Si bien siento un gran alivio por esta decisión, también quiero decir que me preocupa mucho que tres magistrados de esta Corte Suprema actual estuvieran dispuestos a considerar desmantelar la ciudadanía por derecho de nacimiento”, señaló Matos. “Para mí, muestra cuán frágiles se han vuelto incluso nuestras garantías constitucionales más fundamentales”.

Matos advirtió que otros grupos podrían ser objeto de persecución, además de que las medidas de control migratorio por parte de la administración Trump aún no terminan.

“Lo que les dice a los defensores, y lo que les dice a las familias que son inmigrantes, es que esta lucha está lejos de terminar”, declaró Matos. “Tenemos que estar vigilantes y redoblar nuestra lucha por los derechos básicos de los inmigrantes, y los estadounidenses en general deben entender que el autoritarismo no se detiene en un segmento particular de la población”.

Reflexión de los grupos comunitarios

Aunque las organizaciones de derechos de los inmigrantes en Connecticut celebraron el dictamen del martes sobre la ciudadanía por nacimiento, mantienen su preocupación por la agenda de la administración Trump respecto a la aplicación de las leyes migratorias.

“Con todo lo que ha estado pasando y los ataques que nuestra comunidad inmigrante ha recibido, esto significa una victoria”, dijo Wendy Cardenas, directora ejecutiva del grupo de defensa de inmigrantesMake the Road CT. “Es una victoria para nosotros, para la comunidad y es una victoria a pesar de toda la oposición y el esfuerzo que hemos hecho para asegurarnos de que nuestras comunidades estén protegidas”.

Señaló que los defensores de su organización inicialmente sintieron alivio al escuchar que la decisión mantenía la ciudadanía por nacimiento, dado el gran número de personas que se habrían visto afectadas.

“Nuestros miembros son inmigrantes y hay muchas familias de estatus mixto”, dijo. “Había temor de que pudiera ocurrir algo. Así que me alegra que no haya cambiado nada y que nuestras familias puedan estar en paz por ahora”.

Pero la lucha por los derechos de los inmigrantes no termina con esta decisión, según afirmó Cardenas. Carolina Bortolleto, voluntaria de Danbury Unites for Immigrants, coincidió con esa postura.

“La decisión de la Corte Suprema de hoy, en cierto modo, reafirma lo que sabíamos desde el principio, y lo que en realidad nunca debió haber estado en debate: la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional y un punto clave de nuestra democracia”, expresó Bortolleto. “Proteger la ciudadanía por nacimiento fue una victoria hoy, pero el objetivo final es vivir en una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad y seguridad, y, al final del día, la única manera en que eso sucederá para familias inmigrantes como la mía es si todos tenemos acceso a un camino hacia la ciudadanía”.

Reacción de los funcionarios electos

El fiscal general de Connecticut, William Tong, aplaudió la decisión de la Corte Suprema.

“Hoy la Corte Suprema hizo su trabajo: leyeron lo que dice la Constitución”, informó Tong en un comunicado. “La Decimocuarta Enmienda expresa claramente lo que quiere decir: si alguien nace en suelo estadounidense, es estadounidense. Ronald Reagan tenía razón —nuestra Constitución establece la promesa de que cualquiera puede ser estadounidense. Esta promesa es una esperanza y una aspiración que nos define, nos hace ser quienes somos y nos distingue por encima de todos los demás”.

Los legisladores demócratas de la delegación del Congreso de Connecticut también celebraron la decisión.

“La ciudadanía por nacimiento está muy clara en la Constitución. Esta decisión nunca debió ser tan reñida”, afirmó en un comunicado la representante demócrata por el tercer distrito, Rosa DeLauro. “Pero hoy, millones de estadounidenses —personas nacidas aquí, criadas aquí, que han vivido toda su vida como ciudadanos estadounidenses y que no consideran ningún otro país como su hogar— pueden descansar”.

Matt Dwyer de Connecticut Public y Lisa Hagen de Connecticut Public/Connecticut Mirror contribuyeron a este informe, al igual que Associated Press. Esta es una noticia de última hora que será actualizada.