Nueva agencia de seguros en Hartford busca acercar a los latinos de CT a la educación financiera

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Mientras crecía en Caguas, Puerto Rico, Mar Ramirez no sabía nada sobre la educación financiera.

“Mis padres siempre estaban entrando en préstamos, deudas y cosas así”, confesó Ramirez con una risita y una rápida disculpa hacia sus padres. “No tenía ningún conocimiento sobre cómo administrar el dinero, consejos financieros, [o] cómo ahorrar”.

Ramirez tiene como objetivo hacer que la educación financiera sea más accesible para las comunidades latinas de Connecticut a través de su agencia de seguros Loyalty Insurance Marketing Group. El negocio abrirá su nueva oficina en Hartford el jueves, 25 de junio.

“Cuando llegué a Connecticut, vi una gran necesidad, especialmente en la comunidad latina”, expresó Ramirez. “Quiero educar a las personas [sobre] cómo administrar mejor su dinero, cómo ahorrar para fondos de emergencia y cómo planificar su jubilación de manera estratégica”.

La agencia de seguros de Ramirez ofrece educación financiera, orientación sobre seguros y planificación para la jubilación mediante servicios personalizados tanto en inglés como en español.

Ramirez afirma que la mayoría de las veces la barrera del idioma es la causa de esta brecha educativa.

“[Los latinos] no tenían información porque no la entendían”, informó. “Aunque ayudo a todo el mundo, el 70% de las personas a las que he ayudado son latinos, porque vi que esa comunidad estaba desatendida”.

Según el índice de finanzas personales del Instituto TIAA y GFLEC, los hispanos generalmente muestran un menor “conocimiento sobre finanzas personales” en comparación con otros adultos en los EE. UU. Sin embargo, los hispanos nacidos en los Estados Unidos suelen tener mejor educación financiera que aquellos nacidos en el extranjero.

Reduciendo la brecha financiera

Durante su labor como asesora financiera con miembros de las comunidades latinas de Connecticut, Ramirez observó el impacto que los problemas financieros tenían en la salud de las personas.

“Recuerdo a muchas personas que tenían diabetes y no usaban sus medicamentos porque eran demasiado costosos, por sus problemas financieros”, dijo Ramirez.

Ahora, Ramirez va más allá de su negocio de marketing de seguros para educar a los latinos sobre las finanzas.

“Yo educo a la gente con consejos financieros, planes de jubilación, qué tipos de planes de jubilación existen, cómo administrar mejor su dinero, sobre Medicare, sobre los impuestos [y sobre] estrategias de inversión”, expresó Ramirez, aunque deja claro que no es asesora fiscal.

Todo esto lo lleva a cabo mediante las redes sociales y seminarios. Según explica, Ramirez ofrece talleres gratuitos enfocados en aprender más sobre las finanzas y, además, comparte consejos financieros y actualizaciones en plataformas como Instagram.

“En octubre, vamos a empezar a ayudar a las personas con la inscripción de Medicare”, señaló Ramirez, para que los latinos y otros ciudadanos puedan navegar cualquier cambio que encuentren durante la ventana de inscripción, la cual se extiende del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026.

Uno de los deseos de Ramirez al proporcionar este contenido, según explicó, es animar a los latinos a hablar más sobre el dinero y disipar el tabú sobre las finanzas y los seguros de vida. “Nosotros [los latinos] somos muy supersticiosos. “Si hablamos de [seguro de vida] o de deudas, es que nos vamos a morir”, dijo Ramirez. “Además, no confían en las compañías de seguros”.

En última instancia, Ramirez señaló que lo que busca es que los latinos sepan cómo manejar su dinero con acciones concretas.

“La educación seguida de acción es poderosa”, afirma Ramirez. “Puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero si no lo pones en práctica, no sirve de nada”.

Una vez sabes qué hacer, añade Ramirez, puedes sentirte seguro sobre tu futuro y el de tu familia; valores que, según afirmó, son fundamentales en las culturas latinas.

“El dinero”, concluyó Ramírez, “da libertad y da soluciones”.

Más información

Loyalty Insurance Marketing Group tendrá su evento de inauguración este jueves, 25 de junio a las 11 a. m. en 645 Farmington Avenueå, Hartford, CT.

Para más información y contenido educativo, busca el Facebook e Instagram de la agencia.